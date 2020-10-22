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Балуха выписали из больницы скорой помощи, впереди месяцы реабилитации и восстановления

Балуха выписали из больницы скорой помощи, впереди месяцы реабилитации и восстановления

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который был госпитализирован 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, выписали из больницы скорой помощи.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила общественная активистка Наталья Лютикова, передает Цензор.НЕТ.

"Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовке к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление", - говорится в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Также читайте: Балух постепенно восстанавливается, ходит и даже читает, - Ирина Геращенко. ФОТО

Автор: 

больница (1434) избиение (9789) Балух Владимир (349)


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Гарна новина !!
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22.10.2020 10:26 Ответить
Дай Боже, щоб все було гоже.
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22.10.2020 10:46 Ответить
Скорішого тобі повного одужання
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22.10.2020 10:47 Ответить
Гут!Восстанавлйся Володя ,дай бог все буде ок
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22.10.2020 11:06 Ответить
Балух -- герой ! Повного одужання і наснаги !
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22.10.2020 11:55 Ответить
кто бил? покажите подозреваемого. а то можно подумать, что свои же и поколотили.
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22.10.2020 16:48 Ответить
Володимиру Григоровичу швидкого та повного одужання.
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22.10.2020 21:36 Ответить
 
 