Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину в рамках проекта IT Relocate, - Минцифры

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину благодаря проекту "IT Relocate Беларусь", которая реализуется командой Министерства цифровой трансформации при поддержке президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming перевезла в Украину сотни работников. Компания - разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes", - написал он в Facebook.

По его словам, еще одна белорусская IT-компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве. Основатель Никита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия правительства Украины в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси.

"Украина стремительно диджитализируется, становится мировым IT-хабом и создает комфортные условия для развития IT-индустрии. Украина готова предоставить белорусским специалистам возможности для работы по упрощенной системе оформления", - добавил Борняков.

Читайте также: Около 3 тыс. граждан Беларуси выехали в Украину с сентября, - МВД РБ

Проект "IT Relocate Беларусь" предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату $2 тыс., 4G во всех крупных городах, больше 5,6 тыс. сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.