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Новости Революция в Беларуси
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Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину в рамках проекта IT Relocate, - Минцифры

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину в рамках проекта IT Relocate, - Минцифры

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину благодаря проекту "IT Relocate Беларусь", которая реализуется командой Министерства цифровой трансформации при поддержке президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming перевезла в Украину сотни работников. Компания - разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes", - написал он в Facebook.

По его словам, еще одна белорусская IT-компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве. Основатель Никита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия правительства Украины в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси.

"Украина стремительно диджитализируется, становится мировым IT-хабом и создает комфортные условия для развития IT-индустрии. Украина готова предоставить белорусским специалистам возможности для работы по упрощенной системе оформления", - добавил Борняков.

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Проект "IT Relocate Беларусь" предлагает 90 дней непрерывного пребывания в течение 180 дней без получения визы, среднюю заработную плату $2 тыс., 4G во всех крупных городах, больше 5,6 тыс. сервисных и технологических компаний, доступную аренду жилья и офиса.

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину в рамках проекта IT Relocate, - Минцифры 01

Беларусь (7886) IT-индустрия (244) Минцифры (314) Борняков (6)


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Топ комментарии
+9
+ 2000 $ середня зарплата в IT. Я б лучше на месте этих айтишников пошел бы учителями информатики в школы. Там ЗП поярче - 4000 $
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22.10.2020 10:28
+8
А як щодо перевірки цих айтішніків і компаній на предмет зв"язків з московськими спецслужбами?
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22.10.2020 10:29
+6
Никак. Это ведь не госсужба. Это просто частным образом люди работают, причем заказы - западные. Просто будут дополнительные ФОП и дополнительные налоги, ну и дополнительная валюта в страну. Чем частное лицо поможет спецслужбам?
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22.10.2020 10:37
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+ 2000 $ середня зарплата в IT. Я б лучше на месте этих айтишников пошел бы учителями информатики в школы. Там ЗП поярче - 4000 $
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22.10.2020 10:28 Ответить
Ти чо? 4 тищі долярів отримує в Україні звичайний вчитель.
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22.10.2020 10:31 Ответить
Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину в рамках проекта IT Relocate, - Минцифры - Цензор.НЕТ 4053
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22.10.2020 10:35 Ответить
І прізвище того вчителя Голобородько.
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22.10.2020 12:40 Ответить
Ну як же тут без найвеличнішого? Це тільки завдяки йому.
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22.10.2020 10:29 Ответить
А як щодо перевірки цих айтішніків і компаній на предмет зв"язків з московськими спецслужбами?
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22.10.2020 10:29 Ответить
для кібертерроризму локація неважлива
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22.10.2020 10:35 Ответить
Никак. Это ведь не госсужба. Это просто частным образом люди работают, причем заказы - западные. Просто будут дополнительные ФОП и дополнительные налоги, ну и дополнительная валюта в страну. Чем частное лицо поможет спецслужбам?
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22.10.2020 10:37 Ответить
2000$ це ставка чи що? Хто гарантує таку ЗП?
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22.10.2020 10:36 Ответить
Это средняя зарплата. Никто не гарантирует. Заказы айти фирма ищет сама,сама получает деньги и сама платит. Украина гарантирует только такие же условия в виде ФОП как для местным. Ну еще может оформление документов на работу вне очереди.
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22.10.2020 10:39 Ответить
Це середня зп...насправді - середня зп у цій сфері вища.
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22.10.2020 10:39 Ответить
Ну спорный вопрос, что выше. Потому что тут же речь про всех, а не про ставки сеньеров. А со всеми джунами, тестстировщиками - может так и есть.
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22.10.2020 10:42 Ответить
"Україна готова надати... + 2000$ - середня заробітна плата в IT".
1. Написано, як гарантія.
2. Типу білоруси не знають, яка "середня" заробітна плата в IT.
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22.10.2020 10:43 Ответить
Ну написали чуть чуть по дебильному, ну так и клоуны при власти же...
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22.10.2020 10:45 Ответить
Смотря где... в Европе, Америке- выше... в Украине ниже- в этом смысл нанимать спецов и платить меньше
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22.10.2020 10:49 Ответить
Треба проглянути вакансії. Для розробників. Щось не дуже віриться про оті 2 тис.
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22.10.2020 10:47 Ответить
Смотря какой уровень.
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22.10.2020 10:58 Ответить
jobs.dou.ua - заходишь, смотришь
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22.10.2020 11:02 Ответить
а українці нехай останні копійки на лікування витрачають та з вікон викидаються від безвиходдя бо коронавіус лікувати ні за що так зелена гидото...?
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22.10.2020 10:47 Ответить
а причем тут ИТ-специалисты?
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22.10.2020 10:57 Ответить
ну ані тіпа нє прічом а своє населення пох...
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22.10.2020 11:04 Ответить
При чем тут свое население. Украина ни копейки не заплатит денег. Наоборот, Украина немного налогов возьмет.
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22.10.2020 11:05 Ответить
Белорусские айтишники свои деньги зарабатывают сами. Населению Украины они ничего не должны.
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22.10.2020 11:06 Ответить
Vygoda jest s takix kompaniji u nas ja posmotrel odna sto nedaleko ot menia,4mln evro v god zaplatyla v biudzet proslom godu.Eto tolko odna kompanija i neskazu sto krupnaja
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22.10.2020 11:17 Ответить
ну так я про то и говорю. Сами зарабатывают, налоги платят - но шариковым все не так, надо "отнять все и поделить".
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22.10.2020 11:19 Ответить
Takije kompaniji dolzni bit prioritet ,a ne zavodi vyderzyvajemuje gosudarstvom
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22.10.2020 11:24 Ответить
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні. Айтишникам деньги приходят из за границы. И у белорусов заказы уже есть. Просто сейчас они платят налоги в Белоруси, а их зазывают платить налоги в Украине.
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22.10.2020 11:04 Ответить
Ти бідний, чи дурний?
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22.10.2020 11:21 Ответить
Я не бедный, так что и недурной. А вот простий нарид - он бедный по причине того, что дурной. Ну на 73%.
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22.10.2020 12:06 Ответить
Та податки в ІТ копійчані. Цікавіше, щоб вони зароблені гроші тратили в Україні. Хоча, мінус цієї операції - це не білоруси, це - бульбаші. Вони не знають білоруської і не будуть вчити української, це 100% кацапомовна публіка.
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22.10.2020 12:31 Ответить
Ой тока не нада. Куча вакансий. Хочешь такую зп - учи джаву и иди рубать капусту. Типа кто-то украинцев за руку держит и не пускает стать ойтишнегами
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22.10.2020 11:25 Ответить
вакансий валом и на тех и на других. Все, кто ноют "Порошэнко нэ купыв мэни книжку по джаве, то я пойду забухаю" - придурки.
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22.10.2020 11:45 Ответить
Ну, українські ІТ поки що стоять вище бульбашських, факт. Нас просто реально більше, більше і продукту.
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22.10.2020 12:33 Ответить
При Порохе приезжали бизнес-ангелы со всяких Пало Альте .. а при клоуне конкуренты ... харашо живем мать его за ногу
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22.10.2020 10:53 Ответить
Разработку Viber под патронатом ФСБ тоже перевезли в Киев из Беларуси ?
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22.10.2020 11:35 Ответить
Хто теперішній хазяїн viber?
Поцікався, не думаю, що він залишив багато фсбшників.
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22.10.2020 11:44 Ответить
хорошо.
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22.10.2020 16:46 Ответить
Каспєрскава пріютім?
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23.10.2020 09:45 Ответить
 
 