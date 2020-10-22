Количество авиаперелетов за время карантина уменьшилось более чем в четыре раза, - Госавиаслужба
Пассажиропоток через украинские аэропорты за март-сентябрь 2020 сократился более чем в четыре раза относительно аналогичного периода прошлого года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в Госавиаслужбе.
"В марте-сентябре 2020 карантин существенно повлияли на количество лиц, совершивших перелет - украинскими аэропортами воспользовались 3,6 млн пассажиров. Тогда как в аналогичный период прошлого года - 15,7 млн пассажиров", - свидетельствуют данные ведомства.
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