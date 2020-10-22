Коллекторов обяжут соблюдать этические нормы поведения в отношении должников, - НБУ
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в НБУ, коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения, а за нарушение будут санкции.
Сообщается, что законопроект является совместным документом, над которым работали народные депутаты, Национальный банк и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
"Четкие правила работы коллекторов, требования к этическому поведению с должниками, санкции за нарушения, надзор за коллекторской деятельностью. Это логика законопроекта, который должен реформировать рынок коллекторов", - сказано в сообщении.
Первое из изменений - появится публичный Реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут зарегистрироваться в нем.
Второе изменение - надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей будет осуществлять НБУ.
"Национальный банк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ сможет накладывать штрафные санкции или исключать нарушителя из Реестра", - отметили в пресс-службе НБУ.
Третье изменение - банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей. Кредитор также должен будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем веб-сайте.
Четвертое изменение - коллекторы должны будут соблюдать требования к этическому поведению при взаимодействии с гражданами.
"Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. За нарушение предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний", - говорится в сообщении.
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"Решил вопрос"- пошел морду набил?
А родичці так взагалі за чужий борг постійно дзвонили, бо якийсь шахрай її номер телефону вказав! І колекторам пофіг, вони замість того, щоб перевірити дані, назвонювали їй в 2 години ночі!
В итоге... позже можно получить повестку в суд по этому же делу, при этом этот коллектор в суде не сможет даже как свидетель подтвердить, что Вы к этому отношения не имеете, т.к. его мнение - субъективно и не имеет для суда никакого значения. Ну или ЕЩЕ ОДНОГО КОЛЛЕКТОРА в собеседники по другому делу...
Резюме: этим(разговором с коллекторами) может заниматься человек, которому просто нечего делать и полно времени и лишних денег(финансовые затраты будут хотя бы на поездку)...
Вот ща такое почему нет криминальной ответственности??
Коллекторы- это уже следствие
Коллекторов должны вообще запретить
Теперь коллекторы будут убеждать должников изысканно, элегантно и куртуазно:
"Гони, *****, мать твою, бабло сюда нахрен, пока я тебе ориентацию не сменил!"