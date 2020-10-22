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Коллекторов обяжут соблюдать этические нормы поведения в отношении должников, - НБУ

Коллекторов обяжут соблюдать этические нормы поведения в отношении должников, - НБУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в НБУ, коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения, а за нарушение будут санкции.

Сообщается, что законопроект является совместным документом, над которым работали народные депутаты, Национальный банк и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

"Четкие правила работы коллекторов, требования к этическому поведению с должниками, санкции за нарушения, надзор за коллекторской деятельностью. Это логика законопроекта, который должен реформировать рынок коллекторов", - сказано в сообщении.

Первое из изменений - появится публичный Реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут зарегистрироваться в нем.

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Второе изменение - надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей будет осуществлять НБУ.

"Национальный банк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ сможет накладывать штрафные санкции или исключать нарушителя из Реестра", - отметили в пресс-службе НБУ.

Третье изменение - банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей. Кредитор также должен будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем веб-сайте.

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Четвертое изменение - коллекторы должны будут соблюдать требования к этическому поведению при взаимодействии с гражданами.

"Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. За нарушение предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний", - говорится в сообщении.

Коллекторов обяжут соблюдать этические нормы поведения в отношении должников, - НБУ 01

ВР (29226) коллектор (55) НБУ (4833)


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Топ комментарии
+12
А про запрет беспокоить людей, которые не имеют никакого отношения к кредиту, но их персональными данными завладели коллеторы?
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22.10.2020 10:53
+4
в нормальных странах судом решаются споры, у нас просто нанимают пару вышибал и так решают споры
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22.10.2020 10:57
+4
Лучше никуда не ехать, а послать нах. Мне вот тоже звонили, так я над ними угарал. Если звонила подруга, то я ее пытался раскрутить на секс по телефону и что тогда верну кредита Потом перестали звонить и стало как-то грустно на душе
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22.10.2020 11:00
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А про запрет беспокоить людей, которые не имеют никакого отношения к кредиту, но их персональными данными завладели коллеторы?
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22.10.2020 10:53 Ответить
Так это не коллекторы виноваты. Вобще у меня был случай по моим данным был взят кредит поехал к коллекторам и решил вопрос и больше они не беспокоили!
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22.10.2020 10:58 Ответить
Лучше никуда не ехать, а послать нах. Мне вот тоже звонили, так я над ними угарал. Если звонила подруга, то я ее пытался раскрутить на секс по телефону и что тогда верну кредита Потом перестали звонить и стало как-то грустно на душе
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22.10.2020 11:00 Ответить
Ну а нахрена? Я понимаю конечно потролить. Но мне вежливо позвонили поинтересовались не отвлекают меня от дел и корректо пообщались. Там такой же человек на другом конце провода сидит и если он адекватен почему бы не решить вопрос!?
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22.10.2020 11:06 Ответить
Вообще то для таких целей существует суд... а вот разглашение конфиденциальной информации или НЕЗАКОННОЕ ее использование - это уже как минимум неприлично... и мне ДО ЗАДНИЦЫ кто сидит на той стороне и как со мной общается. Не будьте быдлом, которым управляют швондеры.
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22.10.2020 11:23 Ответить
Причем тут разглашение конфедициальной информации?
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22.10.2020 13:30 Ответить
Ну, терроризируют то граждан как раз коллекторы!
"Решил вопрос"- пошел морду набил?
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22.10.2020 11:04 Ответить
Морду набил хоть ты им хоть они тебе это уголовка!
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22.10.2020 11:19 Ответить
Ну и,как решил вопрос? Заплатил за кредит?
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22.10.2020 12:21 Ответить
А чому б не заборонить колекторів взагалі??? В нормальних країнах їх не існує! Легалізували їх, до речі, при Янику, до того вони були незаконні!
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22.10.2020 10:54 Ответить
в нормальных странах судом решаются споры, у нас просто нанимают пару вышибал и так решают споры
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22.10.2020 10:57 Ответить
Так у тому-то й проблема, що у нормальних країнах поки нема рішення суду, то ніхто не ринеться стягувати борг. А у мене знайомий випадково заліз картою в мінус на пару сотень гривень (у Привата ж навіть звичайні зарплатні картки мають кредитний ліміт і не всі його відключають), так уже звонять колектори і вимагають борг погасити...

А родичці так взагалі за чужий борг постійно дзвонили, бо якийсь шахрай її номер телефону вказав! І колекторам пофіг, вони замість того, щоб перевірити дані, назвонювали їй в 2 години ночі!
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22.10.2020 11:00 Ответить
У меня та же история. Но встретился с коллкуторами показал им паспорт показал телефон они убедились что это не я и прекратили звонить!
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22.10.2020 11:02 Ответить
Ну у Вас прям времени в жизни - ВАГОН! Вдумайтесь о чем Вы говорите: 1) Выслушать БРЕД коллектора, 2) Поговорить с ним и ОБЪЯСНИТЬ, что его ОБЪЕКТОМ являетесь не Вы. 3) Собрать НЕОБХОДИМЫЕ и ДОСТАТОЧНЫЕ доказательства ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА что Вы не тот. 4) Поехать на встречу с коллектором и предъявить все доказательства, что Вы не тот... при этом УБЕДИТЬ В ЭТОМ коллектора.
В итоге... позже можно получить повестку в суд по этому же делу, при этом этот коллектор в суде не сможет даже как свидетель подтвердить, что Вы к этому отношения не имеете, т.к. его мнение - субъективно и не имеет для суда никакого значения. Ну или ЕЩЕ ОДНОГО КОЛЛЕКТОРА в собеседники по другому делу...
Резюме: этим(разговором с коллекторами) может заниматься человек, которому просто нечего делать и полно времени и лишних денег(финансовые затраты будут хотя бы на поездку)...
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22.10.2020 11:41 Ответить
Времени это заняло отсилы час. Затраты на поезку ну даже не знаю может 1-2 литра бензина хоья нет наверное 0.5-1 литр. Доказательства паспорт и контракт на телефон. Фсё
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22.10.2020 13:32 Ответить
В нормальных странах разные есть истории глянь фильм "карты деньги два ствола!"
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22.10.2020 11:00 Ответить
У фільмі то був легальний колектор чи все-таки бандюк, який борги вибивав???
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22.10.2020 11:01 Ответить
Потом в конце фильма он стал легальным коллектором но методы думаю не поменялись!
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22.10.2020 11:03 Ответить
ростовщики и коллектора одно и тоже?
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22.10.2020 11:05 Ответить
У нас изначально используются мошеннические схемы еще на стадии "оформления" кредита. Дают кредиты онлайн по скану паспорта. Владелец паспорта становится жертвой.
Вот ща такое почему нет криминальной ответственности??
Коллекторы- это уже следствие
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22.10.2020 11:01 Ответить
Криминальная ответственность есть это называется мошейничество. Кстати СБ самих микрозаймов с этим борется!
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22.10.2020 11:14 Ответить
В нормальных странах тоже есть коллекторы, но они ведут себя адекватно и запрещено кабальное кредитование.
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22.10.2020 11:06 Ответить
Там це переважно приватні судові виконавці, тобто боржниками вони займаються вже ПІСЛЯ рішення суду про стягнення боргу, а в нас і без рішення суду... І навіть тих, у кого немає боргів, дістають, бо їм в падло інформацію перевірити!
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22.10.2020 11:27 Ответить
Им пофиг с кого выбивать долги. Таким образом они пытаются оказывать давление на "должника", через придание огласке долгов . Хотя это тоже разглашение персональной информации и должно быть наказуемо.
Коллекторов должны вообще запретить
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22.10.2020 11:33 Ответить
Не путайте коллекторов с ИСПОЛНИТЕЛЯМИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ! Это разные вещи...
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22.10.2020 11:44 Ответить
Просто їх треба вже послати в ................. каналізаційний колектор
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22.10.2020 11:20 Ответить
Колышком по головушке.
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22.10.2020 10:57 Ответить
А доведення до самогубства,це теж штраф ???)))
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22.10.2020 11:00 Ответить
Якщо не помиляюся, то в жодній цивілізованій країні "доведення до самогубства" не розглядається. Вам погано, на вас тиснуть? Для цього є поліція. Якщо ви не йдете до поліції, то це ваш вибір. Платники податків не мають оплачувати слідчих, щоб вони копалися у вашій голові.
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22.10.2020 11:16 Ответить
А як щодо розробити "Моральний кодекс колектора"?
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22.10.2020 11:05 Ответить
Хіба що каналізаційного.
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22.10.2020 11:25 Ответить
Навіщо? Яка мета буде досягнута при цьому? Чи не має можливості вирішити це питання іншими шляхами які вже є і діють на законодавчому рівні? Вартість цього питання? І т.д.
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22.10.2020 11:47 Ответить
Це був стьоб...
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22.10.2020 13:23 Ответить
"Колекторів зобов'яжуть дотримуватися етичних норм поведінки щодо боржників" - будуть давати в довг?
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22.10.2020 11:13 Ответить
Етично будуть бити несильно, але боляче.
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22.10.2020 11:23 Ответить
Може просто зобов'язати дотримуватися законів?
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22.10.2020 11:17 Ответить
И наказывать за нарушение законов
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22.10.2020 11:24 Ответить
Яких законів? Конституції? Так вже все є: стаття 62 Конституції...
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22.10.2020 11:50 Ответить
А поки що на їх "честь" вулиці в Києві називають...
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22.10.2020 11:41 Ответить
Правильно! Давно пора! Наболело!
Теперь коллекторы будут убеждать должников изысканно, элегантно и куртуазно:
"Гони, *****, мать твою, бабло сюда нахрен, пока я тебе ориентацию не сменил!"
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22.10.2020 11:54 Ответить
Я прям представляю, стучат два здоровых лба и с порога расшаркиваются, снимают головные уборы и : "Уважаемый, мы к вам по вопросу кредита. Не могли бы вы расплатиться до завтра, чтобы мы не были вынуждены ломать вам ноги и поджигать авто? Спасибо, извините за беспокойство"
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22.10.2020 13:52 Ответить
 
 