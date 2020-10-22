Коллекторов обяжут соблюдать этические нормы поведения в отношении должников, - НБУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в НБУ, коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения, а за нарушение будут санкции.

Сообщается, что законопроект является совместным документом, над которым работали народные депутаты, Национальный банк и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

"Четкие правила работы коллекторов, требования к этическому поведению с должниками, санкции за нарушения, надзор за коллекторской деятельностью. Это логика законопроекта, который должен реформировать рынок коллекторов", - сказано в сообщении.

Первое из изменений - появится публичный Реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут зарегистрироваться в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы в июле 535 раз жаловались на коллекторов в НБУ, - пресс-служба

Второе изменение - надзор за коллекторами и их поведением в отношении потребителей будет осуществлять НБУ.

"Национальный банк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства, устанавливать дополнительные требования к взаимодействию с потребителями, защищать права потребителей, рассматривать обращения граждан. Также НБУ сможет накладывать штрафные санкции или исключать нарушителя из Реестра", - отметили в пресс-службе НБУ.

Третье изменение - банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора о кредите должны будут предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей. Кредитор также должен будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем веб-сайте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деятельность частных исполнителей полностью регулируется законом, но их все равно путают с коллекторами, - частный исполнитель Телявский

Четвертое изменение - коллекторы должны будут соблюдать требования к этическому поведению при взаимодействии с гражданами.

"Законопроект устанавливает исключительный перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия. За нарушение предусмотрена ответственность от штрафов до исключения из Реестра коллекторских компаний", - говорится в сообщении.