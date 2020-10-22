За сутки в МВД выявили рекордные 434 новых случая COVID-19, загруженность коек в Киевском гарнизоне - 97%
В минувшие сутки в системе МВД коронавирусная болезнь выявлена у 434 правоохранителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано: в Днепропетровской области (+67), в Запорожской области (+36), в Хмельницкой области (22) и в г. Киеве (+43).
С начала пандемии заболели 10 196 правоохранителей, выздоровели - 9 395, умерли - 26.
Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Frol Fedoroff
показать весь комментарий22.10.2020 11:08 Ответить Мне нравится 0
Юрій Ан
показать весь комментарий22.10.2020 11:09 Ответить Мне нравится 0
Юрій Ан
показать весь комментарий22.10.2020 11:30 Ответить Мне нравится 0
Анатолий Панасюк
показать весь комментарий22.10.2020 11:31 Ответить Мне нравится 0
Victor Bilousenko
показать весь комментарий22.10.2020 11:50 Ответить Мне нравится 0
Vi Wa
показать весь комментарий22.10.2020 13:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль