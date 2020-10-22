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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили рекордные 434 новых случая COVID-19, загруженность коек в Киевском гарнизоне - 97%

За сутки в МВД выявили рекордные 434 новых случая COVID-19, загруженность коек в Киевском гарнизоне - 97%

В минувшие сутки в системе МВД коронавирусная болезнь выявлена у 434 правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано: в Днепропетровской области (+67), в Запорожской области (+36), в Хмельницкой области (22) и в г. Киеве (+43).

С начала пандемии заболели 10 196 правоохранителей, выздоровели - 9 395, умерли - 26.

Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

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карантин (16729) МВД (9316) Нацполиция (16418) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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в Киеве становится горячо. Кому охота подставлять себя под раздачу из-за зеленых гнид и продажных судей
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22.10.2020 11:08 Ответить
А медвежьей болезнью сколько болеет?
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22.10.2020 11:09 Ответить
Если этих бандитов перевести на принудительную самоизоляцию - преступность в стране упадет процентов на 60.
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22.10.2020 11:30 Ответить
А яка ситуація в службі державної охорони? Найвеличнішого-то хто буде охороняти? Одна дама там вже не впорається.
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22.10.2020 11:31 Ответить
эти мрази, которые никого не штрафуют за нахождение в транспорте и общественных местах без масок в итоге сами же потом больше заражаются.
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22.10.2020 11:50 Ответить
Рисуют цифры, нагнетают))))
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22.10.2020 13:02 Ответить
 
 