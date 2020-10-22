За сутки в МВД выявили рекордные 434 новых случая COVID-19, загруженность коек в Киевском гарнизоне - 97%

В минувшие сутки в системе МВД коронавирусная болезнь выявлена у 434 правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано: в Днепропетровской области (+67), в Запорожской области (+36), в Хмельницкой области (22) и в г. Киеве (+43).

С начала пандемии заболели 10 196 правоохранителей, выздоровели - 9 395, умерли - 26.

Медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Читайте также: Загрузка коек в больницах превышает 70% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА