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Новости Коронавирус и карантин
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Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан

Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан

В Госпродпотребслужбе считают, что Киев может последним выйти из эпидемии коронавируса. Причиной является то, что он является городом-мегаполисом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Глава столичной Госпродпотребслужбы отметил, что в городе большое количество организованных коллективов, перекресток транспортных сетей.

"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", - сказал Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпродпотребслужба Киева составила около 400 протоколов за нарушение карантина, - Рубан

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карантин (16729) Киев (25466) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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22.10.2020 11:09 Ответить
Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан - Цензор.НЕТ 9156
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22.10.2020 11:09 Ответить
Щось не знайшов графіків у відносних величинах ( на мільйон населення). Киньте, будь ласка, посилання, якщо не важко
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22.10.2020 12:19 Ответить
first in, last out
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22.10.2020 11:41 Ответить
Новая говорящая голова
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22.10.2020 12:29 Ответить
 
 