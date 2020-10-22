Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан

В Госпродпотребслужбе считают, что Киев может последним выйти из эпидемии коронавируса. Причиной является то, что он является городом-мегаполисом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Глава столичной Госпродпотребслужбы отметил, что в городе большое количество организованных коллективов, перекресток транспортных сетей.

"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", - сказал Рубан.

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