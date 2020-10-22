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Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан
В Госпродпотребслужбе считают, что Киев может последним выйти из эпидемии коронавируса. Причиной является то, что он является городом-мегаполисом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Глава столичной Госпродпотребслужбы отметил, что в городе большое количество организованных коллективов, перекресток транспортных сетей.
"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", - сказал Рубан.
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