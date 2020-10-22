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Новости Коронавирус и карантин
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Киев может перейти в "красную" зону, если в течение 5 дней заполненность койко-мест будет 70-75%, - Рубан

Киев может перейти в

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, в каком случае столица перейдет в "красную зону". По его словам, в городе очень напряженная ситуация с обеспечением койко-мест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рубан рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в "красную" зону. Но сегодня это еще под контролем и койко-фонд обеспечивается", - заверил глава Госпотребслужбы Киева.

Рубан отметил, что ситуация в Киеве развивается прогнозируемо.

"Тенденция разворачивается прогнозируемая, и именно о 7 тысячах в этот период я ​​вам говорил еще в августе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан

Напомним, ранее Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Как сообщалось, в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены менее чем на 50% только в двух областях. Всего в стране заполнены 63,2% коек для лечения COVID-19.

карантин (16729) Киев (25466) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Киев...в красную? Ну ну... )))
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22.10.2020 11:29 Ответить
Мой город в "красной" и - шо?! Разве что в транспорте пассажиров только по кол-ву сидячих мест и больше никаких глобальных и значимых изменений.
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22.10.2020 12:48 Ответить
твой город - не Киев
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22.10.2020 12:51 Ответить
Да, это Чернигов, но и "короны" у нас тоже немало: каждый день 200-270 на область, а по городу - 120-150. Тоже "невесело".
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22.10.2020 18:07 Ответить
переклад:
от вибори відбудемо, а з понеділка - в "червону зону", шоб ніхто й не трепухнувся
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22.10.2020 11:58 Ответить
Сколько можно клоунов менять
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22.10.2020 12:25 Ответить
Изобретатель пцр теста Кавер за что и получил Нобелевскую премию говорит что этим тестом нельзя опреднлить болен или нет тест разработан для иследований всех вирусов. Так что всем верующим в ковид к психиатору. Шизоидных ковидных уже надо брать на учет на предмет рептилоидных агентов.
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22.10.2020 13:53 Ответить
 
 