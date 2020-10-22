Киев может перейти в "красную" зону, если в течение 5 дней заполненность койко-мест будет 70-75%, - Рубан

Начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, в каком случае столица перейдет в "красную зону". По его словам, в городе очень напряженная ситуация с обеспечением койко-мест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Рубан рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в "красную" зону. Но сегодня это еще под контролем и койко-фонд обеспечивается", - заверил глава Госпотребслужбы Киева.

Рубан отметил, что ситуация в Киеве развивается прогнозируемо.

"Тенденция разворачивается прогнозируемая, и именно о 7 тысячах в этот период я ​​вам говорил еще в августе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии коронавируса в Украине, - Рубан

Напомним, ранее Рубан заявил, что украинцам необходимо научиться жить в условиях эпидемии коронавируса в ближайшие полтора-два года. Возбудитель вируса останется навсегда.

Как сообщалось, в Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены менее чем на 50% только в двух областях. Всего в стране заполнены 63,2% коек для лечения COVID-19.