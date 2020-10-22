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ПЦР-тест на коронавирус лишь в 60% показывает результат, - глава Госпотребслужбы Рубан

ПЦР-тест на коронавирус лишь в 60% показывает результат, - глава Госпотребслужбы Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

Об этом Рубан сказал в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.

"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - Ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - Ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в госмедучреждениях Киева делают только пациентам с подозрением на заболевание, - Кличко

Автор: 

Рубан Олег (124) тест (285) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Санитары, усмерите этого идиота, у него обострение!
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22.10.2020 11:33
+4
Будете смеяться, но любой тест результативен на 100%, они что, 40% материала теряют еще до теста?)))))))))
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22.10.2020 11:31
+4
весной об этом кучу раз писали, что ловить рыбу в аквариуме
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22.10.2020 11:55
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Будете смеяться, но любой тест результативен на 100%, они что, 40% материала теряют еще до теста?)))))))))
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22.10.2020 11:31 Ответить
Поясню. У моєї сестри МРТ показало двостороння запалення легень вірусного походження. Тому її скерували на безкоштовне тестування методом ПЛР. Результат прийшов не на бланку лабораторії, а на бланку поліклініки і був негативним. Тому сестра звернулася до приватної лабораторії за власний кошт зробила ІФА(М), який показав наявність антитіл до КОВІД, яка при нормі 1,0 була 6,7 одиниць. Тому вона ще раз зробила ПЛР за власні гроші. І аки виявилося, що вона хвора. Хоча це і так було зрозуміло з її фізичного стану. Лікувала я місяць. Перебіг був середньої важкості.
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22.10.2020 11:58 Ответить
вы, как и чиновник - зегенерат, путаете белое с мягким. Любой тест заканчивается результатом, не важно каким но результатом, потому результативность теста всегда 100%, если только материал для теста не потеряли. А достоверность, валидность, позитивность, негативность это уже критерии оценки результата. И если вам, как обывателю, это может быть простительным путать белое с мягким, то чиновникам, если это, конечно, не зегенераты - нет
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22.10.2020 12:02 Ответить
Будь-яке відкривання вами рота закінчується результатом. Але не завжди це слово. Може то просто плювок.
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22.10.2020 12:53 Ответить
А у вас, якось по іншому ріт відкривається?
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22.10.2020 12:58 Ответить
Коли я їм, я не базікаю і не плююся. Даремно ви так. Зебілам на радість. 😏
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22.10.2020 16:31 Ответить
ну а чиновник этот как сказал? 60% - тест положительный, то есть есть ковид, а 40% - тест отрицательный, хотя симптомы ковида у пациента четко прослеживаются. так что пцр тест не дает 100% точности определения ковида.
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22.10.2020 23:13 Ответить
Санитары, усмерите этого идиота, у него обострение!
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22.10.2020 11:33 Ответить
чем дальше в лес тем толще партизаны
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22.10.2020 11:33 Ответить
https://www.cochrane.org/ru/CD013652/INFECTN_kakova-diagnosticheskaya-tochnost-testov-na-antitela-dlya-vyyavleniya-infekcii-virusom-covid-19

От тут люди теж пишуть, що бабка надвоє гадала.
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22.10.2020 11:44 Ответить
Скоро какой нибудь зепоц расскажет, что никаких тестов в Украине не делают, что это все имитация. Для экономии средств и успокоения населения. А диагноз назначают случайным образом.
Как было уже с запретом гулять в парках весной. Потом главзебилы признались, что гулять можно, и даже - нужно, а запрет был введен, чтобы людей попугать.
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22.10.2020 11:45 Ответить
Это очень низкий показатель. Практически гадание на кофейной гуще.
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22.10.2020 11:45 Ответить
Так, але він просто чудовий для нашої влади, щоб приховувати випадки інфікування серед медиків.
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22.10.2020 12:05 Ответить
Якщо користуватися тими тестами, які закуповують у нас.
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22.10.2020 11:49 Ответить
А хіба ці тести у нас виготовляють?
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22.10.2020 12:13 Ответить
весной об этом кучу раз писали, что ловить рыбу в аквариуме
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22.10.2020 11:55 Ответить
каким боком "Глава Госпотребслужбы" вообще относится к теме медицины? и на каком основании он несет подобную чушь? я конечно понимаю что нынешняя влась сплошь идиоты, но не надо доказывать это так часто.
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22.10.2020 11:55 Ответить
60% ? Зато какие радостные лица у владельцев лабораторий от количества страждущих получить волшебную справку! Все правильно: вы платите деньги за ТЕСТ, но не за то, чтобы узнать, есть ли коронавирус или нет.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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22.10.2020 11:59 Ответить
Это может быть правда, а, может, нет. Сейчас циркулирует в среде украинцев, живущих в Европе:

Во всем мире в борьбе с COVID-19 допущена серьезная диагностическая ошибка.
Как установили итальянские ученые, оказалось, что страшная болезнь - не пневмония, и люди умирают, в большей степени, от диффузного тромбоза вен (тромбоз).
В связи с этим протоколы лечения коронавирусных пациентов в Италии были срочно изменены. Наряду с антибиотиками, противовирусными и противовоспалительными препаратами стали использовать и антикоагулянты.
Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны.
Как бы в подтверждение выводов итальянских врачей, впечатляющий случай задокументирован в США, где целая семья была вылечена в домашних условиях. Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 мг, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась, как будто у них и не было никаких симптомов!

Медицинский исследователь из Италии: «Благодаря 50 вскрытиям умерших от COVID-19, патологоанатомы обнаружили, что это - не совсем пневмония, так как вирус не только убивает легочные клетки, но также провоцирует эндотелиальный тромбоз сосудов.
Как и при диффузном тромбозе в кровеносных сосудах, в первую очередь поражается легкое, потому что оно является наиболее воспалительным, но есть также сердечный приступ, инсульт и многие другие тромбоэмболические заболевания.
Фактически протоколы показали бесполезность одних лишь противовирусных препаратов без применения антикоагулянтного и противовоспалительного лечения.
Если бы китайцы наряду с обычным антивоспалительным лечением применили аспирин, препараты, разжижающими кровь (их обычно назначают пожилым людям для предотвращения тромбозов), и вложили бы средства в лечение на дому, то они спасли бы жизни многих пострадавших по всему миру без необходимости интенсивной терапии!

Итальянский патологоанатом сообщил также, что в больнице в Бергамо было проведено 50 вскрытий трупов, в Милане - 20 (то есть итальянские серии вскрытия являются самыми высокими в мире), а в Китае было вскрыто всего лишь 3 (!) умерших.
И эти вскрытия, кажется, полностью подтверждают информацию, что коронавирус вызывает диффузный тромбозом (!) в кровеносных сосудах.
«Следовательно, это - не пневмония, а тромбоз легких. Между ними - очень большая разница, значит, речь идет о серьезной диагностической ошибке, в результате которой мы удвоили количество мест восстановления в отделениях интенсивной терапии, с ненужными высокими затратами».
Позже мы должны переосмыслить эти рентгеновские снимки груди, которые имели много сгустков в венах, которые обсуждались месяц назад, и, несмотря на это, они были диагностированы как интерстициальная пневмония.
Фактически, это может полностью соответствовать метастатическому тромбозу в кровеносных сосудах.
Лечение в отделении интенсивной терапии не имеет смысла, если тромбоэмболия не лечится и не решается первой. Если мы проветриваем легкое, в котором кровь не течет, это не принесет пользы, фактически девять (9) пациентов из десяти (10) умирают.

Потому что проблема сердечно-сосудистая, а не дыхательная.

Венозная тромбоэмболия, а не пневмония, как диагностируют китайские врачи, определяет уровень смертности.
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22.10.2020 12:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wggFlMT43zc&feature=youtu.be Вся правда о коронавирусе в Италии: Профессор Монтанари
Оптимизированное по времени полное по содержанию сенсационное интервью о коронавирусе профессора Монтанари. Оригинальное интервью по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=l1kMW4wh0Dc https://youtu.be/l1kMW4wh0Dc
Стефано Монтанари - знаменитый итальянский ученый, нанопатолог с 40-летним стажем работы в операционных, автор нескольких патентов в области кардиохирургии, сосудистой хирургии, пневмологии.
Разработчик систем и оборудования для электрофизиологии. В интервью подымает вопросы: Почему в Италии большая статистика заболеваний от коронавируса?
Почему некоторые больницы переполнены?
Противовирусные вакцины и статистика заболеваний после их ? Эффективные средства в борьбе с коронавирусом?
Насколько карантинные мероприятия эффективны? Сравнительная статистика смертности по Италии?
О масках, перчатках и эффективности борьбы с коронавирусом?
Насколько быстро мутирует коронавирус? В чём особенности коронавируса? Насколько эффективны тесты?
Иммунитет человека и подверженность к заболеванию коронавирусом?
Почему ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) нужно закрыть? Эффективность вакцин против коронавируса Особенности всех вакцин: содержание опасных элементов в любой вакцине Заражение коронавирусом при тестировании Как идентифицировать коронавирус в организме человека?
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22.10.2020 12:06 Ответить
я ж говорил! этот тест точнее -
ПЛР-тест на коронавірус лише в 60% показує результат, - глава Держспоживслужби Рубан - Цензор.НЕТ 8083
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22.10.2020 12:18 Ответить
Изобретатель ПЦР-теста Кари Муллис(Kary Mullis)
получивший за это в 1993 году Нобелевскую премию по Химии
"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания."
https://youtu.be/qpR6UMmcVY8?t=351

https://www.youtube.com/watch?v=yWOqHi_k8pc&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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22.10.2020 12:30 Ответить
 
 