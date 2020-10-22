ПЦР-тест на коронавирус лишь в 60% показывает результат, - глава Госпотребслужбы Рубан
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.
Об этом Рубан сказал в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.
"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - Ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - Ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.
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+5 Юрій Ан
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От тут люди теж пишуть, що бабка надвоє гадала.
Как было уже с запретом гулять в парках весной. Потом главзебилы признались, что гулять можно, и даже - нужно, а запрет был введен, чтобы людей попугать.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Во всем мире в борьбе с COVID-19 допущена серьезная диагностическая ошибка.
Как установили итальянские ученые, оказалось, что страшная болезнь - не пневмония, и люди умирают, в большей степени, от диффузного тромбоза вен (тромбоз).
В связи с этим протоколы лечения коронавирусных пациентов в Италии были срочно изменены. Наряду с антибиотиками, противовирусными и противовоспалительными препаратами стали использовать и антикоагулянты.
Согласно информации от итальянских патологоанатомов, аппараты ИВЛ и отделения интенсивной терапии были не нужны.
Как бы в подтверждение выводов итальянских врачей, впечатляющий случай задокументирован в США, где целая семья была вылечена в домашних условиях. Лечение состояло из трех таблеток аспирина по 500 мг, растворенных в горячем напитке из подогретого лимонного сока с медом. Наутро вся семья проснулась, как будто у них и не было никаких симптомов!
Медицинский исследователь из Италии: «Благодаря 50 вскрытиям умерших от COVID-19, патологоанатомы обнаружили, что это - не совсем пневмония, так как вирус не только убивает легочные клетки, но также провоцирует эндотелиальный тромбоз сосудов.
Как и при диффузном тромбозе в кровеносных сосудах, в первую очередь поражается легкое, потому что оно является наиболее воспалительным, но есть также сердечный приступ, инсульт и многие другие тромбоэмболические заболевания.
Фактически протоколы показали бесполезность одних лишь противовирусных препаратов без применения антикоагулянтного и противовоспалительного лечения.
Если бы китайцы наряду с обычным антивоспалительным лечением применили аспирин, препараты, разжижающими кровь (их обычно назначают пожилым людям для предотвращения тромбозов), и вложили бы средства в лечение на дому, то они спасли бы жизни многих пострадавших по всему миру без необходимости интенсивной терапии!
Итальянский патологоанатом сообщил также, что в больнице в Бергамо было проведено 50 вскрытий трупов, в Милане - 20 (то есть итальянские серии вскрытия являются самыми высокими в мире), а в Китае было вскрыто всего лишь 3 (!) умерших.
И эти вскрытия, кажется, полностью подтверждают информацию, что коронавирус вызывает диффузный тромбозом (!) в кровеносных сосудах.
«Следовательно, это - не пневмония, а тромбоз легких. Между ними - очень большая разница, значит, речь идет о серьезной диагностической ошибке, в результате которой мы удвоили количество мест восстановления в отделениях интенсивной терапии, с ненужными высокими затратами».
Позже мы должны переосмыслить эти рентгеновские снимки груди, которые имели много сгустков в венах, которые обсуждались месяц назад, и, несмотря на это, они были диагностированы как интерстициальная пневмония.
Фактически, это может полностью соответствовать метастатическому тромбозу в кровеносных сосудах.
Лечение в отделении интенсивной терапии не имеет смысла, если тромбоэмболия не лечится и не решается первой. Если мы проветриваем легкое, в котором кровь не течет, это не принесет пользы, фактически девять (9) пациентов из десяти (10) умирают.
Потому что проблема сердечно-сосудистая, а не дыхательная.
Венозная тромбоэмболия, а не пневмония, как диагностируют китайские врачи, определяет уровень смертности.
Оптимизированное по времени полное по содержанию сенсационное интервью о коронавирусе профессора Монтанари. Оригинальное интервью по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=l1kMW4wh0Dc https://youtu.be/l1kMW4wh0Dc
Стефано Монтанари - знаменитый итальянский ученый, нанопатолог с 40-летним стажем работы в операционных, автор нескольких патентов в области кардиохирургии, сосудистой хирургии, пневмологии.
Разработчик систем и оборудования для электрофизиологии. В интервью подымает вопросы: Почему в Италии большая статистика заболеваний от коронавируса?
Почему некоторые больницы переполнены?
Противовирусные вакцины и статистика заболеваний после их ? Эффективные средства в борьбе с коронавирусом?
Насколько карантинные мероприятия эффективны? Сравнительная статистика смертности по Италии?
О масках, перчатках и эффективности борьбы с коронавирусом?
Насколько быстро мутирует коронавирус? В чём особенности коронавируса? Насколько эффективны тесты?
Иммунитет человека и подверженность к заболеванию коронавирусом?
Почему ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) нужно закрыть? Эффективность вакцин против коронавируса Особенности всех вакцин: содержание опасных элементов в любой вакцине Заражение коронавирусом при тестировании Как идентифицировать коронавирус в организме человека?
получивший за это в 1993 году Нобелевскую премию по Химии
"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания."
https://youtu.be/qpR6UMmcVY8?t=351
https://www.youtube.com/watch?v=yWOqHi_k8pc&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8