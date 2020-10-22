ПЦР-тест на коронавирус лишь в 60% показывает результат, - глава Госпотребслужбы Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

Об этом Рубан сказал в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.

"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - Ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - Ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.

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