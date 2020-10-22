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Новости Агрессия России против Украины
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Мы следим за текущими конфликтами и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия, - Данилов

Мы следим за текущими конфликтами и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов среди приоритетов государственной политики назвал производство высокоточного оружия, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом", - отметил Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации", организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики, передает Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО Украины также назвал в числе приоритетов реформирование оборонно-промышленного комплекса "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".

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Он также поблагодарил международных партнеров за предоставление Украине всесторонней помощи в сфере безопасности и отметил, что на оборонные нужды Украина выделяет не менее 5% годового ВВП.

Данилов подчеркнул, что ВСУ стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" по сравнению с тем, каким была в начале российской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО, а Украина обязательно одержит победу в войне, которую развязала РФ.

Автор: 

Данилов (1066) НАТО (9934) оборона (5194) оружие (10196) СНБО (4430)


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Да ты шо? А мы то ненароком думали, что зрение хорощее надо , чтобы в глаза Путину глянуть.
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22.10.2020 11:57 Ответить
Мы следим за текущими конфликтами и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия, - Данилов - Цензор.НЕТ 5405
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22.10.2020 11:58 Ответить
Не знал что ООС проводится в Северной Корее.
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22.10.2020 12:23 Ответить
Нашим приоритетом должно быть то , что каждый Украинец должен быть как высокоточная ракета в случае опасности!!!! А вы делаете все чтобы сепары росли, и никто ничему не верил!!!!!! Ваши приоритеты - они такие ваши!!! Они ваши!!!! А нужны ОБЩИЕ!!!!!
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22.10.2020 11:59 Ответить
 
 