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В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 октября в мире зарегистрировали 437 408 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 853 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 540 988 случаев инфицирования, из них 437 408 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 137 189 человек, из них 6 853 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 24-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
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Тут например тест стоит 500 zl. Ковид это колоссальный проект по продаже масок, тестов и прививок.
Причем треть из всей популяции умрет в мучениях от рака и еще больше от сердца.