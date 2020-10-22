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Новости Коронавирус и карантин
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В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 октября в мире зарегистрировали 437 408 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 853 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 540 988 случаев инфицирования, из них 437 408 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 137 189 человек, из них 6 853 за минувшие сутки.

В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 24-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев 02

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В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 3585
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22.10.2020 12:04 Ответить
На этом сайте хоть можно посмотреть инфу а на этом виснет браузер уже httpshttps://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 ://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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22.10.2020 12:08 Ответить
Ну вот, вышли на мощность полмиллиона тестов в день (и это только положительных).
Тут например тест стоит 500 zl. Ковид это колоссальный проект по продаже масок, тестов и прививок.
Причем треть из всей популяции умрет в мучениях от рака и еще больше от сердца.
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22.10.2020 12:32 Ответить
 
 