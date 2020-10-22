В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 октября в мире зарегистрировали 437 408 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 853 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 41 540 988 случаев инфицирования, из них 437 408 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 137 189 человек, из них 6 853 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 30,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Украина находится на 24-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.