Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским, возможно, возникнет выбор - переформатирование коалиции в парламенте роспуск Рады.
Об этом в интервью "LB.ua" заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.
"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (Коломойского. - Ред.). Возможно, что и "Батькивщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен", - отметил нардеп.
По словам Потураева, "если цель данной коалиции - защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США", то это точно не та политическая цель, которую он готов поддерживать.
"И я не один такой. Если подобное предложение таки "прилетит" в Раду, посмотрим вообще сколько человек во фракции это поддержит", - добавил Потураев.
Парламентарий отметил, что в парламенте есть "группа Коломойского".
"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция. ... Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - объяснил Потураев.
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Индекс города Дно составил 1786,05. На втором месте из 10 - Краснодар (131,87), на третьем - Москва (111,37).
Додам, цей шедевр постійно займає верхні цабелі уподобань форумчам, може народ знає щось таке, до чого ЗЕбілятко ще не докумекало?
Іа-іа-іа неЛох, іа-іа-іа не Моніка
ЛохМоніка - на кую гармоніка (рояль)
Розумію, що поет з мене ніякий, але я по суті.
В голландском зоопарке пара пингвинов-геев украла яйца у пингвинов-лесбиянок в надежде высидеть птенцов.
борьба за птенцов "мудрого украинсого нарида" продолжается
А тепер про те так зване опитування. Вони ж спершу не заморочувалися з методами й механізмами. Планували десятки тисяч агітаційних палаток під дільницями з базовими лозунгами своєї партії, море агітаторів, які з виборчої кампанії переходили на новий етап пропаганди. Прораховували лише електоральний ефект. А зараз доводиться враховувати й юридичний. Бачили, як вони завертілися з тим, хто там ініціатор, хто проводить, хто фінансує? Варіант, який уже зараз довелося офіційно засвітити, також кримінальний, але тут уже в суді персональну вину Зеленського доводити буде складніше, хоча також можливо. Зате тепер під майбутній юридичний удар підставили свою недопартію та її формальних керівників (персональний привіт декому Корнієнку - поки в тебе, дядьку, ще статті не було, а зараз уже є). Нова заява звучить так, що опитування і фінансує, й проводить партія слуг Зеленського, а не якісь анонімні "спонсори". Але це ж партія, яка бере участь у виборах і, водночас, проводить якісь публічні заходи в день виборів поряд із дільницями. Кримінал, хлопчики!
Уся ж проблема не в тому, проведуть вони свою агітаційну авантюру, чи не проведуть. Головне, щоб вони почали привчатися до того, що в них земля під ногами горітиме. А далі за цим стадом деморалізованих лакеїв дійсно буде цікаво спостерігати...