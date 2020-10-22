РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10832 посетителя онлайн
Новости
5 948 52

Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев

Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, -

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским, возможно, возникнет выбор - переформатирование коалиции в парламенте роспуск Рады.

Об этом в интервью "LB.ua" заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.

"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (Коломойского. - Ред.). Возможно, что и "Батькивщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен", - отметил нардеп.

По словам Потураева, "если цель данной коалиции - защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США", то это точно не та политическая цель, которую он готов поддерживать.

"И я не один такой. Если подобное предложение таки "прилетит" в Раду, посмотрим вообще сколько человек во фракции это поддержит", - добавил Потураев.

Парламентарий отметил, что в парламенте есть "группа Коломойского".

"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция. ... Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - объяснил Потураев.

Также читайте: "Слуга народа" Потураев о выступлении Зеленского: Базовые ответы были даны, больше информации будет в аналитических материалах ОП

Автор: 

ВР (29226) коалиция (3823) Коломойский (1790) роспуск (248) Потураев (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Либо импичмент или добровольная отставка. И валить к епонской бабушке по сексуально-пешеходному маршруту. Что намного лучше для страны.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:05
+27
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4073
показать весь комментарий
22.10.2020 12:06
+25
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6001
показать весь комментарий
22.10.2020 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Либо импичмент или добровольная отставка. И валить к епонской бабушке по сексуально-пешеходному маршруту. Что намного лучше для страны.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:05 Ответить
роспуск рады для зеленского это - крах! в отставку он сам не уйдет.....если токо вынесут.....спасет его только коалиция с парашниками.....даже баба Юля не станет с зелеными гавноплясами обьединяться.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:54 Ответить
За бабу Йулю, я б так не розписувався...
показать весь комментарий
22.10.2020 14:05 Ответить
Люля зелену шмарклю на дух не переносе, бо вона сама вже в мріях сиділа в кріслі президента, а тут кловун вискочив, і всьо. Але якщо коломойша скаже їй НАДА, да бабла закине , та буде вона все що потрібно робити. А коломойші все ж прийдеться розкошелюватись, бо американці вже його за яйця міцно тримають
показать весь комментарий
22.10.2020 14:52 Ответить
Бабушка может формально и не входить. Ее людей на потоки поставят-она голоса исправно будет давать. Ей не привыкать
показать весь комментарий
22.10.2020 14:18 Ответить
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4073
показать весь комментарий
22.10.2020 12:06 Ответить
сало в шоколаде...
показать весь комментарий
22.10.2020 13:08 Ответить
По-моему, самые сообразительные сн-крысы начинают подозревать, что пора делать ноги.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:07 Ответить
Таки да. А то будут бить и возможно не только руками. И до обещанной весны можно и не дожить.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:09 Ответить
Що таке??? В зеленої плісняви щось пішло не так ???))
показать весь комментарий
22.10.2020 12:07 Ответить
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6884
показать весь комментарий
22.10.2020 12:08 Ответить
Город Дно Псковской области второй раз подряд возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России.
Индекс города Дно составил 1786,05. На втором месте из 10 - Краснодар (131,87), на третьем - Москва (111,37).
показать весь комментарий
22.10.2020 12:09 Ответить
Потураєв - один з небагатьох адекватних в отій шоблі слуг уродів. Розумний циннік. Ну, це той, нагадаю, який говорив всім їм в Трускавці "ви ніхто звати вас ніяк, вас в парламент завів зе, от і голосуйте, як він вам скаже!" Тепер він розуміє, що уродам недовго залишилось, і по його поведінці видно, як намагається злиняти звідти і пристати... Ну, юдька таких підбирає...
показать весь комментарий
22.10.2020 12:09 Ответить
Спробу Потураєва дистанціюватись від цієї шобли не зараховано!
показать весь комментарий
22.10.2020 12:19 Ответить
странно.....а когда-то недоделанным шарлатаном-екстрасенсом пытался стать))
показать весь комментарий
22.10.2020 12:57 Ответить
ну, так розумний циннік, бабло пиляє...
показать весь комментарий
22.10.2020 13:01 Ответить
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 6001
показать весь комментарий
22.10.2020 12:10 Ответить
Шедевр!
показать весь комментарий
22.10.2020 12:26 Ответить
Тут вже сказали про шедевр.
Додам, цей шедевр постійно займає верхні цабелі уподобань форумчам, може народ знає щось таке, до чого ЗЕбілятко ще не докумекало?
Іа-іа-іа неЛох, іа-іа-іа не Моніка
ЛохМоніка - на кую гармоніка (рояль)

Розумію, що поет з мене ніякий, але я по суті.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:38 Ответить
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 8642
показать весь комментарий
22.10.2020 12:10 Ответить
Как бы модератор не старался, но ЭТО "творение" - шедевр! СМ трип в вики. Наркотический приход.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:34 Ответить
Зеленський- шмарій (мертвечук). КАаліція, однако.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:40 Ответить
еще та каолиция !
В голландском зоопарке пара пингвинов-геев украла яйца у пингвинов-лесбиянок в надежде высидеть птенцов.

борьба за птенцов "мудрого украинсого нарида" продолжается
показать весь комментарий
22.10.2020 12:50 Ответить
Кто платит за девушку, тот её и танцует.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:12 Ответить
Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1845
показать весь комментарий
22.10.2020 12:23 Ответить
- Так, велика і волохата. Ой! І здається, не одна!
показать весь комментарий
22.10.2020 12:42 Ответить
Роспуск или расстрел? Кажется так было в потешном фильме про Голобородько?
показать весь комментарий
22.10.2020 12:14 Ответить
Геловін, Різдво та Розпуск Парламента
показать весь комментарий
22.10.2020 12:14 Ответить
Новая коалиция с Бубочкой? А он что согласен признать свое полную некомпетентность и отдать власть профи?Да этого дурака подержат в теплой ванне ,а когда все накроется ,его же и назначат козлом отпущения и тогда и будут досрочные выборы Рады!
показать весь комментарий
22.10.2020 12:16 Ответить
Саме так і буде. Та воно сподівається вчасно втекти, але не для того ягідку ростили...
показать весь комментарий
22.10.2020 14:09 Ответить
Главное - попытаться сконструировать, что после Зеленского и "Слуг народа". Пока ничего хорошего и внятного не просматривается…
показать весь комментарий
22.10.2020 12:19 Ответить
Буде таке саме )(уйло , якщо не гірше !!! Справа не в )(уйлі, а в Росєї!!!)))
показать весь комментарий
22.10.2020 13:02 Ответить
Порошенко і ЄС -краще що було в Україні за всю новітню історію. Дико читати «єдина про-українська партія в опозиції».
показать весь комментарий
22.10.2020 12:40 Ответить
ЄС -це те краще що залишилось після найкращої ВР часів першого президентства Порошенко
показать весь комментарий
22.10.2020 12:45 Ответить
интересно , что парашники запоют , когда парашенко в коалицию с зелеными мразями вступит?))
показать весь комментарий
22.10.2020 13:01 Ответить
Весь істеблішмент України ,це єдине,без жодних винятків ,Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів !!!)))
показать весь комментарий
22.10.2020 13:04 Ответить
согласен.....токо Кучма 2 раза Юлю закрывал...бабка не Кучмовское произведение , а ученица Паши Лазаренко (врага Кучмы)
показать весь комментарий
22.10.2020 14:48 Ответить
Виглядає , з за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців !!))))
показать весь комментарий
22.10.2020 12:54 Ответить
Недарма Клоун пропонує у своєму опитуванні питання щодо скорочення поголів'я нардепів. Мабуть щось знає...
показать весь комментарий
22.10.2020 12:20 Ответить
дурний кловун не в курсі, що кучма 20 років тому таке саме питання вже ставив на рехверендумі - рада все одно за це не проголосує
показать весь комментарий
22.10.2020 14:43 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1272398753124651&id=100010636159003 Усвідомлення, що навіть ростов може виявитися нездійсненною мрією, перетворюється на нічний жах. - Зєлька Потерпілий
А тепер про те так зване опитування. Вони ж спершу не заморочувалися з методами й механізмами. Планували десятки тисяч агітаційних палаток під дільницями з базовими лозунгами своєї партії, море агітаторів, які з виборчої кампанії переходили на новий етап пропаганди. Прораховували лише електоральний ефект. А зараз доводиться враховувати й юридичний. Бачили, як вони завертілися з тим, хто там ініціатор, хто проводить, хто фінансує? Варіант, який уже зараз довелося офіційно засвітити, також кримінальний, але тут уже в суді персональну вину Зеленського доводити буде складніше, хоча також можливо. Зате тепер під майбутній юридичний удар підставили свою недопартію та її формальних керівників (персональний привіт декому Корнієнку - поки в тебе, дядьку, ще статті не було, а зараз уже є). Нова заява звучить так, що опитування і фінансує, й проводить партія слуг Зеленського, а не якісь анонімні "спонсори". Але це ж партія, яка бере участь у виборах і, водночас, проводить якісь публічні заходи в день виборів поряд із дільницями. Кримінал, хлопчики!
Уся ж проблема не в тому, проведуть вони свою агітаційну авантюру, чи не проведуть. Головне, щоб вони почали привчатися до того, що в них земля під ногами горітиме. А далі за цим стадом деморалізованих лакеїв дійсно буде цікаво спостерігати...
показать весь комментарий
22.10.2020 12:22 Ответить
Зеленский и его шобла гниды ублюдочные
показать весь комментарий
22.10.2020 12:28 Ответить
Зелена пліснява прокладає шлях до влади зажопінцям !!! Зажопінці ,це реальна загроза суверенітету України та українцям,як націі !!)))
показать весь комментарий
22.10.2020 12:56 Ответить
Це проясниться після місцевих виборів.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:37 Ответить
Заходят издалека что уже решили с Медведчуком в десна целоваться
показать весь комментарий
22.10.2020 12:38 Ответить
Шарій, Медведчук -да какая разніца...Старт походу в сраку оприлюднений ! Доречі, не Арахамкою , а саме тим, хто дав привселюдну оцінку мікробам свого часу у Трускавці.
показать весь комментарий
22.10.2020 12:48 Ответить
Вся беда в том, что у Зе сильно ограничен кругозор, с одной стороны он видит беню, с другой опзжо, значит переформатирование ничего не изменит в лучшую сторону, остается роспуск ВР, либо импичмент, что гораздо эффективнее.
показать весь комментарий
22.10.2020 13:12 Ответить
Це Потураєв лякає ЗЕбаранів...
показать весь комментарий
22.10.2020 13:18 Ответить
Маніпулює Потураєв, бо "слуги" злигаються із пройдисвітами "За смерть". За "майбутнє Бені" і так голосує разом із "слугами Бені". Що стосується "Родіни", то баба Юля давно готова, і навіть підголосовує і не критикує Вовочку і звичайно чекає крісло прем*єра.
показать весь комментарий
22.10.2020 13:22 Ответить
"Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев" - ничего Зеленскому не придётся выбирать, что ему Коломойский скажет, то он и сделает. Ахметов Януковича президентом поставил, Фирташ Порошенко, Коломойский Зеленского всунул. Нужны нам такие президенты, которые на олигархов работают и себя не забывают?
показать весь комментарий
22.10.2020 13:46 Ответить
 
 