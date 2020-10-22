Зеленскому, возможно, придется выбирать - либо переформатирование коалиции, либо роспуск Рады, - "слуга народа" Потураев

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским, возможно, возникнет выбор - переформатирование коалиции в парламенте роспуск Рады.

Об этом в интервью "LB.ua" заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.

"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (Коломойского. - Ред.). Возможно, что и "Батькивщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен", - отметил нардеп.

По словам Потураева, "если цель данной коалиции - защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США", то это точно не та политическая цель, которую он готов поддерживать.

"И я не один такой. Если подобное предложение таки "прилетит" в Раду, посмотрим вообще сколько человек во фракции это поддержит", - добавил Потураев.

Парламентарий отметил, что в парламенте есть "группа Коломойского".

"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича, это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция. ... Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - объяснил Потураев.

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