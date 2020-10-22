МОЗ подготовил порядок организации питания детей в учебных заведениях: вводится запрет на полуфабрикаты и газировку

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства "Об утверждении норм и порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха".

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санврача Виктора Ляшко.

По его словам, впервые на законодательном уровне будет урегулирован вопрос питания детей с особыми диетическими потребностями, такими как сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и т.п.

Помимо этого, сообщил Ляшко, запрещается закупать, реализовывать и предлагать детям технологически обработанные мясные и рыбные блюда (колбасы, сосиски, полуфабрикаты и т.п.), сладкие газированные, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров, предлагается ограничивать суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

Согласно проекту документа, руководители учебных и детских заведений оздоровления и отдыха смогут внедрять кейтеринг путем сдачи пищеблока в аренду для организации питания детей или организовывать питание собственными силами учреждения.

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