Из-за высокого спроса будут напечатаны еще 15 тыс. экземпляров запрещенной судом книги о Стусе, - издательство

Основательница издательства Vivat Юлия Орлова заявила, что компания напечатает еще 15 тысяч экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую запретил суд по иску Виктора Медведчука.

Об этом Орлова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, книгу начали печатать 21 октября.

"У нас и наших контрагентов были остатки книги, но после решения суда они их быстро раскупили... Заказы поступают постоянно, поэтому сейчас мы печатаем 15 тыс., а там посмотрим", - сказала Орлова.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".