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Из-за высокого спроса будут напечатаны еще 15 тыс. экземпляров запрещенной судом книги о Стусе, - издательство

Из-за высокого спроса будут напечатаны еще 15 тыс. экземпляров запрещенной судом книги о Стусе, - издательство

Основательница издательства Vivat Юлия Орлова заявила, что компания напечатает еще 15 тысяч экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую запретил суд по иску Виктора Медведчука.

Об этом Орлова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, книгу начали печатать 21 октября.

"У нас и наших контрагентов были остатки книги, но после решения суда они их быстро раскупили... Заказы поступают постоянно, поэтому сейчас мы печатаем 15 тыс., а там посмотрим", - сказала Орлова.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

Медведчук (1788) Стус (94)


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Топ комментарии
+8
Книга ^Життєвий шлях мертвичука^ уже давно написана - називається НАРЦИС або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука. Автор Дмитро Чобіт, книга є онлайн, її мертвечук теж намагався через суд заборонити, але при Ющі суди нормальні були і в нього не вийшло!

А книга цікава - там і про батька-поліцая, і про співпрацю з КГБ, ну і про Сутса, звісно ж...
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22.10.2020 12:28
+7
интересно и мне, на фоне твоего вопроса - мой: "..ты предстаитель из 73% ??.."
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22.10.2020 12:44
+6
Эффект Барбары Стрейзанд.
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22.10.2020 12:19
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22.10.2020 12:14 Ответить
Интересно, а сколько заплатила Орлова и забашлял Кипиани за то, чтоб мертвечук подал в суд и именно благодаря этому так зачОтно пропиарил книгу? )))
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22.10.2020 12:17 Ответить
интересно и мне, на фоне твоего вопроса - мой: "..ты предстаитель из 73% ??.."
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22.10.2020 12:44 Ответить
Ты не по адресу, я себя зеленым имбецилом не считаю. Слово "сарказм" тебе не знакомо?
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22.10.2020 14:37 Ответить
Эффект Барбары Стрейзанд.
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22.10.2020 12:19 Ответить
Цьому ефекту 1500 лєт в обєд : )
«Ефект Герострата.
356 року до н. е. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82 Герострат спалив храм Артеміди у своєму рідному місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D1%81 Ефесі . Міські збори постановили не лише стратити палія, а й заборонили згадувати його ім'я під страхом смертної кари. Однак, через саму заборону, яка була записана грецьким істориком, ім'я Герострата збереглося навіки та стало загальновідомим.»
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22.10.2020 12:43 Ответить
То товарищь Соколовський усі примірники оптом викупив. Навіть не торгувався. ))) Хто возьмьот білєтовъ пачьку, той получить

А дізнатися як там насправді було за совка дуже легко. Потрібно сприймати усю "інфомацію" звідти - навпаки. Як написано "Чорне" - це біле, "правда" - брехня, "розумний" - дурний, "шляхетний" - маргінальний совковий збоченець, "адвокат" - сексот.
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22.10.2020 12:49 Ответить
Книга продається вроздріб , в більшості ,люди замовляють через інтернет , по одному екземпляру . Так що , про Соколовського то - байки . .
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22.10.2020 13:19 Ответить
Видавництву треба випускати цю книгу в парі з книгою - ^Життєвий шлях мертвичука^.
Просто для контрасту.
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22.10.2020 12:20 Ответить
Книга ^Життєвий шлях мертвичука^ уже давно написана - називається НАРЦИС або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука. Автор Дмитро Чобіт, книга є онлайн, її мертвечук теж намагався через суд заборонити, але при Ющі суди нормальні були і в нього не вийшло!

А книга цікава - там і про батька-поліцая, і про співпрацю з КГБ, ну і про Сутса, звісно ж...
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22.10.2020 12:28 Ответить
Так я і кажу, треба в парі продавати, за однією ціною, для контрасту.
Щоб люди бачили ^что такое хорошо и что такое плохо^ (с)
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22.10.2020 12:46 Ответить
на сл. издании пометк сделать: "запрещенка"
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22.10.2020 12:29 Ответить
Да что за маразм ,как можно запретить в Украине книгу о В.Стуса ,это точно Украина ??? 😡😡😡
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22.10.2020 12:52 Ответить
Гуд, Вальдемар, гуд
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22.10.2020 12:56 Ответить
Медведчук ,а шо ты скажешь про Самиздат. Тоже запретишь ?,я к примеру в школе могу на cenon распечатать ,только нужен исходник 😁😁😁 до 20-ти экземпляров в месяц легко,🤫
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22.10.2020 12:58 Ответить
Навіщо переводити папір . Зараз 21 століття , інернет , шукай книгу в інтернеті і читай на здоров'я , скільки хочеш . Тут любі суди і мудачуки - абсолютно безсилі . .
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22.10.2020 13:26 Ответить
Вообще надо подовать в ЕСПЧ ,это явное нарушение прав человека 😡😡😡
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22.10.2020 13:02 Ответить
вот это хорошая новость... так что скоро мертвечук подохнет от злобы... пусть с собой возьмет еще и ту необъемную телку, которая вынесла решение по книге...
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22.10.2020 13:04 Ответить
Навіть шумиха про новину, у яку сраку загнав себе Мертвечук купленим судом - чудовий привідраліти, вже не кажучи прорадість за твір автора та користь після його прочитання.
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22.10.2020 13:06 Ответить
Похоже Медведчук потихоньку утрачает свой прозорливый ум и железную хватку.На самом деле или его развели(по словам покойного Чечетова),как цыплят? Суд-плевать на суд,а мы печатаем. Прямо как с сепаратистами - виновен, а мы его отпустим.
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22.10.2020 15:37 Ответить
Невже вас на епітети надихнула та маячня, що народжує цей тип на кдбшних телеканалах? ))) Чи таки москальські грошенята від вкраденої у нанайців з татарами нафти?
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22.10.2020 17:51 Ответить
 
 