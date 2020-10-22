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Новости
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Грузия готова в 2024-м подать заявку на членство в ЕС, - глава МИД Залкалиани

Грузия готова в 2024-м подать заявку на членство в ЕС, - глава МИД Залкалиани

Грузия готова в 2024 году подать заявку на членство в Европейском союзе.

Об этом в среду в эфире грузинской радиостанции "Радио Имеди" заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы проделали большую работу, чтобы прийти к заявлению о том, что готовы в 2024 году подать заявку на членство в Евросоюзе", - сказал Залкалиани .

По его словам, это заявление было сделано лишь после того, как планы подать заявку в 2024 году были согласованы с европейскими партнерами.

Как считает глава МИД, благодаря успешной имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашению о свободной торговле, которое дает возможность для модернизации экономики Грузии и гармонизации законодательства "страна подошла к той точке, откуда процесс европеизации становится необратимым".

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Грузия (4497) членство в ЕС (996)


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Топ комментарии
+5
Молодцы. Это вам не на пианино членом играть.
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22.10.2020 12:16
+2
Повезло грузинам, они скоро будут в ЕС.
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22.10.2020 12:18
+2
Мы непонятно где будем в 2024 году.Мудротупорылый нарид какого-то Бойка или Шария в презеденты выберет
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22.10.2020 12:45
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Молодцы. Это вам не на пианино членом играть.
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22.10.2020 12:16 Ответить
Повезло грузинам, они скоро будут в ЕС.
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22.10.2020 12:18 Ответить
Їм просто повезло. Коли Бог роздавав країни, то грузинам дісталася Грузія. Якби українцям дісталася Грузія, то ми теж були би готові подати заявку на вступ у ЄС у 2024 році. Що тут поробиш, лотерея...
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22.10.2020 12:31 Ответить
Грузинам уже сказали готовиться. Цензор писал.
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22.10.2020 13:27 Ответить
Так ты тоже таракан.
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22.10.2020 13:01 Ответить
посмотрим, ведь если сакушвили добирёться до власти, считай отбросит республику обратно на 20 лет, именно в свере свобод и законности - а эти очень важные условия для разсмотрения заявки. Кстати именно эти вопросы тормозит принятия Турции - если сказали в смокингах, то в смокингах и т-шорт непроходит.
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22.10.2020 12:36 Ответить
Мы непонятно где будем в 2024 году.Мудротупорылый нарид какого-то Бойка или Шария в презеденты выберет
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22.10.2020 12:45 Ответить
Та подати можно, нема проблем , але чекати на плюсове рішення можно й 20 років
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22.10.2020 12:52 Ответить
 
 