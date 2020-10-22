Грузия готова в 2024-м подать заявку на членство в ЕС, - глава МИД Залкалиани

Грузия готова в 2024 году подать заявку на членство в Европейском союзе.

Об этом в среду в эфире грузинской радиостанции "Радио Имеди" заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы проделали большую работу, чтобы прийти к заявлению о том, что готовы в 2024 году подать заявку на членство в Евросоюзе", - сказал Залкалиани .

По его словам, это заявление было сделано лишь после того, как планы подать заявку в 2024 году были согласованы с европейскими партнерами.

Как считает глава МИД, благодаря успешной имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашению о свободной торговле, которое дает возможность для модернизации экономики Грузии и гармонизации законодательства "страна подошла к той точке, откуда процесс европеизации становится необратимым".

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