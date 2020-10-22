За сутки от коронавируса в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 189, выявлен рекордный 631 случай, - Кличко
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32 500.
Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
" За прошедшие сутки в Киеве - наибольшее количество больных за весь период пандемии - 631 человек. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32 500", - отметил мэр Киева.
Среди заболевших: 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и 25 девочек от 5 до 17 лет. А также 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет. Заболели также 23 медика.
В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус побороли 11 304 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 96, в Соломенском - 95 и в Оболонском районе - 94 случая.
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