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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 189, выявлен рекордный 631 случай, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 189, выявлен рекордный 631 случай, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32 500.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

" За прошедшие сутки в Киеве - наибольшее количество больных за весь период пандемии - 631 человек. Умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32 500", - отметил мэр Киева.

Среди заболевших: 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет и 25 девочек от 5 до 17 лет. А также 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет. Заболели также 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус побороли 11 304 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 96, в Соломенском - 95 и в Оболонском районе - 94 случая.

Также читайте: В мире зафиксировали рекордное количество заражений COVID-19 за сутки - 437,4 тыс. новых случаев. ИНФОГРАФИКА

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карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Главное не раздувать панику. Важно понять что в Киеве 99% жителей уже соприкасались с вирусом, так или иначе он уже попадал в ваш организм но не все же заболели, далеко не все! И еще попадет это неизбежно, но на паниках заболеть гораздо больше шансов. Если человек заболеет и готовится к смерти он с гораздо большей вероятностью умрет, чем если воспримет Ковид как обычную болезнь. Это факт. Массовый психоз для людей до 65 ну точно опасней чем сама болезнь, надо держать эмоции под контролем друзья, иначе кирдык
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22.10.2020 12:37 Ответить
А могло померти і менше (краще хай всі живуть), якби преЗедент країни займався своїми справами і направив послання кабінету міністрів будувати лікарні і налагодити випуск захисних косюмів і масок для медпермоналу і лядей. А так вони піарились на добудові доріг, яку розпочав Омелян і Гройсман і розмили половину коштів фонда колвід. Колись прийдеться за це нести відповідальність.
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22.10.2020 13:16 Ответить
Все що від нас залежить ми повинні робити: носити маску та обробляти руки спиртовим розчином. Хто цього не робить - той сильно ризикує. В Італії за перебування без маски штраф 400€. Тому всі італійці у масках, а украінці ніт.
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22.10.2020 13:22 Ответить
Это личная заслуга безмозглого мера города.
Киев занимает 3 место в Европе по уровню пробок, половина которых искусственно созданы городской администрацией.
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22.10.2020 13:40 Ответить
 
 