507 тыс. граждан Украины легально работают в Польше, - глава Фонда социального страхования Ушчинска

В Польше легально работает около 700 000 иностранцев. Большинство из них – украинцы.

Количество украинцев, имеющих полис социального страхования и работающих легально в Польше, составляет 507 000 человек, по данным на конец сентября 2020 года. Об этом говорится в данных, озвученных главой Фонда социального страхования (ZUS) Гертрудой Ушчинской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформма.

"Согласно последним данным, наибольшее количество иностранцев, имеющих полис соцстрахования, украинцы – 507 000 человек, беларусы – 46 200 и грузины – 11 100", – цитирует издание главу ведомства.

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По словам Ушчинской, в сентябре зафиксировано рекордное количество иностранцев, зарегистрированных в Фонде соцстраха – 689 000. Это на 31 000 больше, чем в августе.

После закрытия границ из-за карантина в марте, в последующие три месяца число зарегистрированных иностранцев сократилось на 10%. После открытия границ в июне, рост количества приезжих возобновился, сообщила Ушчинская.

"Среди тех иностранцев, кто имеет соцстраховку – 409 000 наемные рабочие, 21 500 имеют свой бизнес, остальные – работают по долгосрочным преимиум контрактам", – объяснила глава польского соцстраха.

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Она добавила, что из всего количества иностранцев, получавших полис соцстрахования на протяжении последних 16 лет – 75% украинцы.