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507 тыс. граждан Украины легально работают в Польше, - глава Фонда социального страхования Ушчинска

507 тыс. граждан Украины легально работают в Польше, - глава Фонда социального страхования Ушчинска

В Польше легально работает около 700 000 иностранцев. Большинство из них – украинцы.

Количество украинцев, имеющих полис социального страхования и работающих легально в Польше, составляет 507 000 человек, по данным на конец сентября 2020 года. Об этом говорится в данных, озвученных главой Фонда социального страхования (ZUS) Гертрудой Ушчинской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформма.

"Согласно последним данным, наибольшее количество иностранцев, имеющих полис соцстрахования, украинцы – 507 000 человек, беларусы – 46 200 и грузины – 11 100", – цитирует издание главу ведомства.

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По словам Ушчинской, в сентябре зафиксировано рекордное количество иностранцев, зарегистрированных в Фонде соцстраха – 689 000. Это на 31 000 больше, чем в августе.

После закрытия границ из-за карантина в марте, в последующие три месяца число зарегистрированных иностранцев сократилось на 10%. После открытия границ в июне, рост количества приезжих возобновился, сообщила Ушчинская.

"Среди тех иностранцев, кто имеет соцстраховку – 409 000 наемные рабочие, 21 500 имеют свой бизнес, остальные – работают по долгосрочным преимиум контрактам", – объяснила глава польского соцстраха.

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Она добавила, что из всего количества иностранцев, получавших полис соцстрахования на протяжении последних 16 лет – 75% украинцы.

Автор: 

мигранты (979) Польша (8393) трудовая миграция (247) украинцы (3860) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+1
А таку стистику по Россії, хтось в курсі?
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22.10.2020 12:46
+1
Выходит что остальные минимум 1,5 млн. работают нелегально.
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22.10.2020 12:52
+1
Наши идиоты создают новые дикие налоги,а поляки создают рабочие места,для наших.
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22.10.2020 12:57
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Помню https://censor.net/ru/news/3150322/18letniyi_ukrainets_popal_v_reanimatsiyu_v_varshave_posle_padeniya_na_nego_samoubiyitsy_s_18_etaja была. Так вот, уже столько наших в Польше, что поляку уже нормально самоубиться нельзя
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22.10.2020 12:39 Ответить
А таку стистику по Россії, хтось в курсі?
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22.10.2020 12:46 Ответить
Выходит что остальные минимум 1,5 млн. работают нелегально.
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22.10.2020 12:52 Ответить
Наши идиоты создают новые дикие налоги,а поляки создают рабочие места,для наших.
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22.10.2020 12:57 Ответить
именно из-за "диких налогов" в Украине, 75% украинских заробитчан не платят налоги в Польше?
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22.10.2020 13:06 Ответить
Нет, они просто работают нелегально
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22.10.2020 13:13 Ответить
т.е. несмотря на то что налоги в Польше якобы не "дикие" как в Украине, 75% все равно не хотят их платить.
Тогда вопрос - может дело не в налогах? А в менталитете 75%?
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22.10.2020 13:15 Ответить
Люди не могут устроиться работать легально.
А если работают нелегально, как они могут платить налоги?!
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22.10.2020 13:26 Ответить
Это ответ меня тоже устраивает Я тут много спорил с упоротыми которые с пеной у рта доказывали что поляки всем дают легальную работу с соцпакетом и нелегалами никто не работает.
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22.10.2020 13:42 Ответить
Устроиться на легальную работу в Польше проще простого. Скорее сложнее устроиться нелегально. Работают нелегально в основном те, кто попадает на посредников-кидал ( в 90% случаев эти кидалы - сами украинцы).
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22.10.2020 14:29 Ответить
Поляки создают рабочие места,что тебя идиота не устраивает?
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22.10.2020 13:28 Ответить
"идиота" надо было писать в конце - по правилам, имя пишущего должно стоять в конце сообщения.
А по остальному - где ты видишь мои претензии? Я констатировал факт - 75% заробитчан работают в Польше нелегально. Все.
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22.10.2020 13:45 Ответить
Меня не интересуют твои "факты",засунь их себе куда пожелаешь,
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22.10.2020 13:54 Ответить
зачем каментишь, если не интересуют?
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22.10.2020 13:56 Ответить
Что бы идиот под моим комментом это знал,это же очевидно.
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22.10.2020 14:08 Ответить
Где ты видел столько нелегалов в Польше??? Я уже 4 года в Польше и практически все кого знаю работают официально. Или по умове о Праци или на злецении. Неофициально - это подработка после основной работы.
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22.10.2020 14:26 Ответить
Это хорошо, когда люди работают, а не сидят сиднем.
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22.10.2020 12:58 Ответить
Конечно хорошо: бюджет города нью- йорк в 15 раз больше страны Украина-в нью- йорке люди работают
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22.10.2020 13:04 Ответить
Или сортиры мой. Че залез в чужой форум?!
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22.10.2020 13:07 Ответить
Це ті айтішники на фото, місця яких в Україні зайняли білоРУСИ?
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22.10.2020 13:04 Ответить
95% гастеров в польше, проголосовали за зеленского на выборах. Т.е мы должны тут мучатся с этим квартальным мудилом, а они там жируют у панов и только ржут с проиходящего в Украине.
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22.10.2020 13:05 Ответить
75% гастеров в Польше не жируют, а живут в хостелах по несколько человек в комнате, не платят налогов и едяь Мивину.
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22.10.2020 13:08 Ответить
А для чого платити налоги якщо заробітчани ними не користуються?
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22.10.2020 13:33 Ответить
Для того що це - закон.
І користуються ще й як. Ходять по чистих вулицях, гуляють новими зеленими парками, віддають діточок в державну школу та садочок, розруховують на допомогу поліції у разі чого, їздять ронмальними дорогами і ще багато чого.
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22.10.2020 13:39 Ответить
Я кажу про тих, хто приїжджає в Польщу на пару місяців
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22.10.2020 13:48 Ответить
таких не очень много, нельзя долго болтаться туда-сюда, заработал в Польше - проел в Украине. Смысда нет. Те кого я видел на краткосрочных заработках после 1 года скитаний определились - кто-то на постоянке остался в Украине, кто-тот переехал в Польшу и продолжает работать нелегально. Хуже того, многие перевозят семьи и у них жена и дети тоже без ЗУСа живут.
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22.10.2020 13:51 Ответить
С этого момента поподробней, пожалуйста. Как можно жить в стране и не пользоваться (получать пользу) от своих налогов. В Украине - я с тобой согласен, там не видно куда мои налоги шли, тут - вижу.
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22.10.2020 14:38 Ответить
Рома, хватит бред строчить. Судя по флажку, то пишешь из Польши. Так ответь - кем ты работаешь и в каком воевудстве? Или ты данные о 75% берешь из рашаСМИ?
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22.10.2020 14:32 Ответить
нет, от поляков Смотри, по подсчетам поляков (была статья на Цензоре), в Польше работают 2 млн. украинцев.
В этой статье - "Количество украинцев, имеющих полис социального страхования и работающих легально в Польше, составляет 507 000 человек"
Итого нелегально работают: 2 млн - 0,5 млн = 1,5 млн., т.е. 75%.
Какие претензии ко мне? По цифрам претензии есть?
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22.10.2020 15:53 Ответить
Данные за 2019 год:

Według danych NBP przez polski rynek pracy "przewija się" ok. 1,2 mln Ukraińców, z czego 330 tys. ma zezwolenia na pracę, a pozostali pracują na podstawie wizy w zw. oświadczeniami pracodawców.
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22.10.2020 16:02 Ответить
То есть 2х миллионов украинцев там нет, есть 1.2 всего.
И серьезно, я не знаю никого кто работает не официально (подработки не в счет), а знаком не только с коллегами по заводу, но и с большим количеством украинцев с окрестностей Вроцлава.
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22.10.2020 16:08 Ответить
тут была статья от министерства праци про 2 млн. украинских заробитчан. Еще под ней была куча каментов что там не 2 а намного больше потому что "вся Украина уехала" Позвони в любое украиноязычное агентство в своем Вроцлаве и скажи что ты хочешь работать официально, с ЗУСом, но у тебя нет специальности "токарь 6 разряда", а просто на фабрике например на конвейере, потом отпишешься что и в каких выражениях тебе расскажут
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22.10.2020 16:23 Ответить
То что украинцев в Польше очень много, то я с этим согласен. В нашем городе количество украинцев за последние 3 года выросло в 2-3 раза. А проблем с ЗУСом не было и 4 года назад и сейчас, главное самому не тупить и узнать заранее что к чему. Сам работаю на заводе и куча знакомых тоже. Все платят ЗУС.

А у тебя по другому?
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22.10.2020 16:44 Ответить
4 года назад было по-другому. Потом поляки разрешили работать по безвизу, без воевудского зезволення, контракта и т.п., и хлынули потоки заробитчан без квалификации, гогтовые работать за минималку и по 10 часов, с 1 выходным. Теперь поляки не заморачиваются с воевудским зезволенням, разве что для высококвалифицированных кадров. У меня куча знакомых работают без ЗУСа. Если хочешь ЗУС, то платишь со своей зарплаты, там суммы немалые выходят.
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22.10.2020 17:07 Ответить
Рома, извини конечно, но ты пишешь бредятину. По польскому закону НЕЛЬЗЯ работать не платя налоги. Есть конечно процент работающих неофициально, но насколько я слышал это сезонные рабочие в с/х. Но даже там человек работающий по безвизу официально трудоустраивается по договору подряда. У нас на заводе тоже можно устроиться по безвизу, но при этом платятся все налоги, в том числе и медицинская страховка.
И не надо ля-ля про воевудские зазволения ТОЛЬКО для высококвалифицированных кадров, оно оформляется ВСЕМ кто хочет работать дольше срока действия визы или безвиза.
Рома, еще раз хочу уточнить: кем ты работаешь, что у тебя масса знакомых работает неофициально.
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22.10.2020 17:31 Ответить
опять 25. Тебе сами поляки говорят - официально работают 507 тыс. Даже если принять твои заниженные цифры 1,2 млн. работающих - выходит 700 тыс.(60%) работают неофициально.
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23.10.2020 08:55 Ответить
Україна не торгує територіями , вона торгує людьми . При владі корупціонери і прохачі кредитів .
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22.10.2020 13:26 Ответить
Работаю на севере Польше, на умове злецення, чистая зарплата 1000 - 1300 долларов, зависит от сезона. Работа на заводе
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22.10.2020 15:17 Ответить
ЗУС не платишь, соответственно?
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22.10.2020 15:54 Ответить
 
 