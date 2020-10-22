507 тыс. граждан Украины легально работают в Польше, - глава Фонда социального страхования Ушчинска
В Польше легально работает около 700 000 иностранцев. Большинство из них – украинцы.
Количество украинцев, имеющих полис социального страхования и работающих легально в Польше, составляет 507 000 человек, по данным на конец сентября 2020 года. Об этом говорится в данных, озвученных главой Фонда социального страхования (ZUS) Гертрудой Ушчинской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформма.
"Согласно последним данным, наибольшее количество иностранцев, имеющих полис соцстрахования, украинцы – 507 000 человек, беларусы – 46 200 и грузины – 11 100", – цитирует издание главу ведомства.
По словам Ушчинской, в сентябре зафиксировано рекордное количество иностранцев, зарегистрированных в Фонде соцстраха – 689 000. Это на 31 000 больше, чем в августе.
После закрытия границ из-за карантина в марте, в последующие три месяца число зарегистрированных иностранцев сократилось на 10%. После открытия границ в июне, рост количества приезжих возобновился, сообщила Ушчинская.
"Среди тех иностранцев, кто имеет соцстраховку – 409 000 наемные рабочие, 21 500 имеют свой бизнес, остальные – работают по долгосрочным преимиум контрактам", – объяснила глава польского соцстраха.
Она добавила, что из всего количества иностранцев, получавших полис соцстрахования на протяжении последних 16 лет – 75% украинцы.
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Тогда вопрос - может дело не в налогах? А в менталитете 75%?
А если работают нелегально, как они могут платить налоги?!
А по остальному - где ты видишь мои претензии? Я констатировал факт - 75% заробитчан работают в Польше нелегально. Все.
І користуються ще й як. Ходять по чистих вулицях, гуляють новими зеленими парками, віддають діточок в державну школу та садочок, розруховують на допомогу поліції у разі чого, їздять ронмальними дорогами і ще багато чого.
В этой статье - "Количество украинцев, имеющих полис социального страхования и работающих легально в Польше, составляет 507 000 человек"
Итого нелегально работают: 2 млн - 0,5 млн = 1,5 млн., т.е. 75%.
Какие претензии ко мне? По цифрам претензии есть?
Według danych NBP przez polski rynek pracy "przewija się" ok. 1,2 mln Ukraińców, z czego 330 tys. ma zezwolenia na pracę, a pozostali pracują na podstawie wizy w zw. oświadczeniami pracodawców.
И серьезно, я не знаю никого кто работает не официально (подработки не в счет), а знаком не только с коллегами по заводу, но и с большим количеством украинцев с окрестностей Вроцлава.
А у тебя по другому?
И не надо ля-ля про воевудские зазволения ТОЛЬКО для высококвалифицированных кадров, оно оформляется ВСЕМ кто хочет работать дольше срока действия визы или безвиза.
Рома, еще раз хочу уточнить: кем ты работаешь, что у тебя масса знакомых работает неофициально.