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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД Украины выразило РФ решительный протест из-за археологических раскопок в оккупированном Крыму

МИД Украины выразило РФ решительный протест из-за археологических раскопок в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации в связи с проведением археологических раскопок, осуществляемых в рамках т.н. проекта "Крымская война" на территории Альминской долины и в городе Севастополь с грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г., Российская Федерация как государство-оккупант должна уважать культурные ценности, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также принимать необходимые меры для их сохранения.

Рекомендациями Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая определяет принципы международной регламентации археологических раскопок от 5 декабря 1956 г., предусмотрено, что в случае вооруженного конфликта, государство, которое оккупировало территорию другого государства, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории.

"Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в частности в части неукоснительного выполнения обязательств России в соответствии с нормами международного права", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК открыла дело по факту раскопок в оккупированном Крыму на месте мусульманского захоронения. ФОТОрепортаж

археолог (178) МИД (6933) россия (95326) нота протеста (140) раскопки (51)


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Топ комментарии
+4
Люблю МЗС часів Єрмака з Вовкою - рішучі заяви це їхній каньок в ситуації турбопіарних календарних днів ,наприклад перед виборами.
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22.10.2020 12:51
+3
Когда вы с кацапией границу закроете?
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22.10.2020 12:44
+2
Рішучій протест, це ракетами по новобудовах МО параші.
Назвати місця новобудов МО параші - полігонами для відпрацювання ракетних стрільб на СВОЇЙ території. І вперед.
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22.10.2020 12:50
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Когда вы с кацапией границу закроете?
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22.10.2020 12:44 Ответить
Це ху?ло підрядив археологів воду шукати. Треба якось правильно "списати" 55 млрд крб..
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22.10.2020 13:57 Ответить
Дуже рішучий?
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22.10.2020 12:50 Ответить
Рішучій протест, це ракетами по новобудовах МО параші.
Назвати місця новобудов МО параші - полігонами для відпрацювання ракетних стрільб на СВОЇЙ території. І вперед.
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22.10.2020 12:50 Ответить
Я мав на увазі новобудови МО параші в криму, але не проти того, що ви подумали.
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22.10.2020 12:55 Ответить
Люблю МЗС часів Єрмака з Вовкою - рішучі заяви це їхній каньок в ситуації турбопіарних календарних днів ,наприклад перед виборами.
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22.10.2020 12:51 Ответить
да срати вони на то хотіли. приведу вам приклад ізралю, який прихопив культурні ціності палестини(наприклад бібліотеку арабської релігійної літератури з наблуса), присвоїв результати археологічних розкопок в сх.єрусалимі та в зоні С, конфіскував землі на яких були знайдені ці знахідки(все по чесноку,тіпа для збереження національного спадку),і при спробі натякнути що мол незаконно,женевська конвенція забороняє(доречі багац в своєму рішенні заявив що поширення міжнародних правил археології на палестинські території є загрозою для інтересів ізраїлю і його вчених- посилає глибоко нахєр, і талдичить про міфічну землюізраїлю де крадіжка то не гріх. раша з криму вивезе все що можна, думаю і пісок теж.і жоден суд не заставив жодного окупанта повернути *присвоєне* в результаті окупації
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22.10.2020 13:19 Ответить
І це ще путін по амфори на пірнав
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22.10.2020 13:27 Ответить
Незалежн від реакції московії подібну заяву зробити було необхідно.
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22.10.2020 15:23 Ответить
Без мата цей "рішучий протест" клоуна не прокоментуєш...
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22.10.2020 16:42 Ответить
 
 