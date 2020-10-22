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Новости Пьяные за рулем
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Коллеги погибшего в ДТП под Харьковом подполковника ГСЧС Азаренкова ищут свидетелей аварии

Коллеги погибшего в ДТП под Харьковом подполковника ГСЧС Азаренкова ищут свидетелей аварии

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к свидетелям смертельной аварии, в котором погибли 41-летний спасатель и его 15-летняя дочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что в ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова. Они ехали с Липцев в город на работу на Daewoo Lanos черного цвета и практически проехали мост в сторону Алексеевки.

"Нужны записи с видеорегистраторов машин, которые находились в интервале 6:30 - 7:30 на этом отрезке дороги... Просьба предоставить информацию по номерам "101", "112" или полиции", - отмечают в пресслужбе.

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ДТП (7671) свидетель (147) Харьков (7437) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+3
Не знала лично погибшего подполковника, но от друзей слышала, что человек был очень неплохой по нынешним меркам. В его активе были порядочность и обязательность. И одно слово СПАСАТЕЛЬ вызывает к нему уважение. Очень жаль и его, и дочечку. Двойное горе в семье. Соболезную и сожалею, что гибнут полезные обществу и государству люди, а не такие мерзавцы, по вине которых и погибла почти вся семья.
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22.10.2020 13:16
+2
Ого. Заруба невелика буде. ГСЧС проти мусорка-батька мажора.
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22.10.2020 13:15
+1
В "дснс" існують звання "полковник"? Якось дивно. Такі звання треба ліквідувати навіть в поліції. "Полковник" асоціюється з бойовим офіцером, а не напівцивілами, які, звісно, виконують потрібну для суспільства роботу.
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22.10.2020 13:26
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Ого. Заруба невелика буде. ГСЧС проти мусорка-батька мажора.
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22.10.2020 13:15 Ответить
Не знала лично погибшего подполковника, но от друзей слышала, что человек был очень неплохой по нынешним меркам. В его активе были порядочность и обязательность. И одно слово СПАСАТЕЛЬ вызывает к нему уважение. Очень жаль и его, и дочечку. Двойное горе в семье. Соболезную и сожалею, что гибнут полезные обществу и государству люди, а не такие мерзавцы, по вине которых и погибла почти вся семья.
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22.10.2020 13:16 Ответить
принаймні у нього був ланос, а от його 26-річна колега-соска нещодавно втопила соренто. відчуйте різницю
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22.10.2020 13:36 Ответить
В "дснс" існують звання "полковник"? Якось дивно. Такі звання треба ліквідувати навіть в поліції. "Полковник" асоціюється з бойовим офіцером, а не напівцивілами, які, звісно, виконують потрібну для суспільства роботу.
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22.10.2020 13:26 Ответить
На пожежі гинути то як ?
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22.10.2020 22:26 Ответить
...а в шахті? Може й там запровадимо звання?
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23.10.2020 14:01 Ответить
В део був реєстратор...вже зник? Чи зламався?
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22.10.2020 18:03 Ответить
RIP
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22.10.2020 22:27 Ответить
 
 