Коллеги погибшего в ДТП под Харьковом подполковника ГСЧС Азаренкова ищут свидетелей аварии

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к свидетелям смертельной аварии, в котором погибли 41-летний спасатель и его 15-летняя дочь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что в ДТП погибли подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова. Они ехали с Липцев в город на работу на Daewoo Lanos черного цвета и практически проехали мост в сторону Алексеевки.

"Нужны записи с видеорегистраторов машин, которые находились в интервале 6:30 - 7:30 на этом отрезке дороги... Просьба предоставить информацию по номерам "101", "112" или полиции", - отмечают в пресслужбе.

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