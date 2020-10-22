29% украинцев ничего не слышали об "опросе Зеленского", 23% считают его проведение незаконным, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

70% украинцев знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

35% опрошенных заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали. 29% ничего об опросе не знают.

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе фиксируется среди жителей областных центров и Киева, старшего населения, избирателей партии "Сила и честь", "Европейской солидарности", партии Шария и "Свободы".

43% опрошенных положительно относятся к идее Президента провести всенародный опрос в день выборов. 30% - нейтрально и 25% - отрицательно. Относительно хуже относятся к этой идее жители Киева и Галичины, старшие опрошенные, избиратели партии "Европейская солидарность". Положительно эту инициативу воспринимают молодые опрошенные и сторонники партии "Слуга народа".

63% респондентов считают инициативу Президента законной. 23% - противоположного мнения. Только сторонники "Европейской солидарности" в своем большинстве считают опросы президента незаконным. Избиратели других партий в своем относительном большинстве считают опрос законным.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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