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Новости Опрос Зеленского
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29% украинцев ничего не слышали об "опросе Зеленского", 23% считают его проведение незаконным, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

29% украинцев ничего не слышали об

70% украинцев знают, что президент Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

35% опрошенных заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали. 29% ничего об опросе не знают.

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе фиксируется среди жителей областных центров и Киева, старшего населения, избирателей партии "Сила и честь", "Европейской солидарности", партии Шария и "Свободы".

43% опрошенных положительно относятся к идее Президента провести всенародный опрос в день выборов. 30% - нейтрально и 25% - отрицательно. Относительно хуже относятся к этой идее жители Киева и Галичины, старшие опрошенные, избиратели партии "Европейская солидарность". Положительно эту инициативу воспринимают молодые опрошенные и сторонники партии "Слуга народа".

63% респондентов считают инициативу Президента законной. 23% - противоположного мнения. Только сторонники "Европейской солидарности" в своем большинстве считают опросы президента незаконным. Избиратели других партий в своем относительном большинстве считают опрос законным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь, - ОП. ФОТО

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский дал интервью четырем украинским телеканалам, - ОП. ФОТО

29% украинцев ничего не слышали об опросе Зеленского, 23% считают его проведение незаконным, - опрос Рейтинга 01
29% украинцев ничего не слышали об опросе Зеленского, 23% считают его проведение незаконным, - опрос Рейтинга 02
29% украинцев ничего не слышали об опросе Зеленского, 23% считают его проведение незаконным, - опрос Рейтинга 03
29% украинцев ничего не слышали об опросе Зеленского, 23% считают его проведение незаконным, - опрос Рейтинга 04
29% украинцев ничего не слышали об опросе Зеленского, 23% считают его проведение незаконным, - опрос Рейтинга 05

Автор: 

Зеленский (20196) опрос (2819) социология (530)


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Топ комментарии
+12
Пожизненные сроки шмаркля будет организовывать для участников АТО. Процесс будет примерно такой как сейчас для Антоненко (рифмайстера). Коррупционерам при шмаркле ничего не угрожает. Ещё ни одного не посадили даже на пол-года.
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22.10.2020 13:03
+11
Питання поставлені таким чином, щоб охопити всі прошарки суспільства.
Дає людям ілюзію бути почутими владою.
Щось вирішити.
Насправді все вирішується на виборах - коли голосуєш за чесних , патріотичних, то і результати будуть позитивними.
А якщо за самих рекламованих- то лишишся в лохах з гулею від граблів на чолі.
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22.10.2020 12:57
+11
Емм, а що зелені за півтора року посадили когось хоча б на 5 років?))) Свинарчуків от навіть суд оправдав...
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22.10.2020 12:58
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Емм, а що зелені за півтора року посадили когось хоча б на 5 років?))) Свинарчуків от навіть суд оправдав...
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22.10.2020 12:58 Ответить
Ха-ха))) Наивный))))
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22.10.2020 12:59 Ответить
Дурик, ты почему усы сбрил?
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22.10.2020 13:00 Ответить
а шоб не отклєівалісь
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22.10.2020 13:02 Ответить
Пожизненные сроки шмаркля будет организовывать для участников АТО. Процесс будет примерно такой как сейчас для Антоненко (рифмайстера). Коррупционерам при шмаркле ничего не угрожает. Ещё ни одного не посадили даже на пол-года.
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22.10.2020 13:03 Ответить
Володя Потапов, не трусись. Все буде добре. Зелена плесень після 25.10 піде в рознос, будуть фальшувати і гнати одне на одного і прийдеться проводити перевибори Верховної Ради.Бо більшість лідерів партій не досягнуть згоди по рівню фальсифікації. Європейська Солідарність і Петро Олексійович впевнено йдуть до перемоги.
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22.10.2020 13:12 Ответить
Питання поставлені таким чином, щоб охопити всі прошарки суспільства.
Дає людям ілюзію бути почутими владою.
Щось вирішити.
Насправді все вирішується на виборах - коли голосуєш за чесних , патріотичних, то і результати будуть позитивними.
А якщо за самих рекламованих- то лишишся в лохах з гулею від граблів на чолі.
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22.10.2020 12:57 Ответить
Є рішення проблеми-
Кожний свідоми громадянин України бере на вибори рокладний стіл. ДВІ трилітрові банки з написами ТАК НІ. Купу пустих папірці. Маленький плакат ^Чи підтримуєте ви опрос ЗЕбілоїда?^ і проводить свіє ПЕРСОНАЛЬНЕ ОПИТУВАНЯ. (має право, як і шобла зебілоїдів)
Папірці з ТАК в одну банку, з НІ в іншу.
Як тільки в банці з НІ стане хоч на один папірець більше, виконує волю народу, та з допомогою інших свідомих громадян виконує волю народу - під сраку ЗЕбільнутих опитувачів.
Допомогою в опитуванні буде бідон смаги, одноразові стакани, скибочки хліба з салом.
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22.10.2020 13:20 Ответить
Без злагодженої роботи нічого не вийде.
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22.10.2020 14:04 Ответить
А і не треба, кожен має право! Смага, хліб та сало зроблять чудодійні наслідки)
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22.10.2020 14:07 Ответить
Он не устроил опрос населения до закона о земле. Теперь только на выход! Никаких опросов.
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22.10.2020 12:59 Ответить
Тобто більше 50-ти похрін ? А прймуть участь 40 , я явка буде 35 в середньому... Охушеломляющий результат отримає банда маніпуляторів у білих мантіях гробовщиків.
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22.10.2020 13:01 Ответить
А чого Галичину окремо виділили?
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22.10.2020 13:04 Ответить
Зелена пліснява ,на час виборів, намогається ізолювати Західну Україну !!)))
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22.10.2020 13:15 Ответить
Бо Галичина - не є дамбас і, навідь, нє кривбас!) Це такий, тіпо пі.арний респект від зелі.)
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22.10.2020 14:11 Ответить
70/25 так и остаётся - люди не умнеют
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22.10.2020 13:13 Ответить
Из этих 70 реально упоротых только половина остальные зомбированные телевизором. Мнением второй половины можно управлять.
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22.10.2020 13:24 Ответить
Наукові дослідження.
Не пам^ятаю точних цифр, але по суті - критично мислячих людей серед усього населення -10-15%, людей які не попалають під вплив відразу ще 20-25%, інші майже зомбі.
Це не я, це наука. Люди у більшості своїй дуже легко піддаються емоціям і зовніньому впливу.
Знов зауважу, це природнє, не вигадане.
От вам і можливості для влади маніпулювати думкою, вибором спільноти. Але є маленьке АЛЕ - інколи спільнота виходить з під впливу і впадає під ^самовплив^. От тоді треба тікати усім.
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22.10.2020 13:47 Ответить
Посмотрим результаты выборов. Одно могу сказать, те, зебилы что сбегут от Вазелина, разойдутся по "ОП За жиддя!" и "За майбах!". В этом смысле - точно не поумнеют.
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22.10.2020 13:38 Ответить
Умнеют. Не верьте купленым социологами.
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22.10.2020 14:15 Ответить
29% українців нічого не чули про "опитування Зеленського", 23% вважають його проведення незаконним, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6831
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22.10.2020 13:20 Ответить
73%-вий лохторат живіший за всіх живих !!! "Мудрий нарід" не згине ,не згниє !!!)))
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22.10.2020 13:20 Ответить
Бачите, ще й нас з Вами переживе. І це добре. Дай, Боже, довгих років та добробуту мудрому українському народу.
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22.10.2020 13:49 Ответить
до корыта рвутся все
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22.10.2020 13:43 Ответить
29% українців нічого не чули про "опитування Зеленського", 23% вважають його проведення незаконним, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8278
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22.10.2020 14:05 Ответить
Даже если какая то часть проголосует ,то кто будет проверять результаты ? Они там нарисовать могут ,все что хотят ! И появятся у нас кофе-шопы с травой !
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22.10.2020 14:48 Ответить
опрос законами прямо не запрещён.
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22.10.2020 17:06 Ответить
 
 