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ГБР сообщило о подозрении экс-зампредседателя правления банка "Финансы и Кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. ФОТО

По делу о завладения средствами в сумме 2,5 миллиардов гривен бенефициаром банка ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка АО "Банк "Финансы и Кредит". Он подозревается в растрате чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления банка АО "Банк "Финансы и Кредит" осуществил растрату денежных средств в сумме 113 млн долларов США, что составляет 2,5 миллиарда гривен, которые были размещены на счетах иностранных банков. Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО "Банк "Финансы и Кредит" народным депутатом Украины 3-8 созыва.

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По данным следствия к растрате средств экс-заместителя председателя правления банка привлек именно бенефициарный владелец банка народный депутат Украины 3-8 созыва, который в настоящее время находится в розыске.

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка АО "Банк "Финансы и Кредит" залоговое имущество. Кроме этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается и в настоящее время", - заявили в ГБР.

ГБР сообщило о подозрении экс-зампредседателя правления банка Финансы и Кредит по делу о растрате 2,5 млрд грн 01
ГБР сообщило о подозрении экс-зампредседателя правления банка Финансы и Кредит по делу о растрате 2,5 млрд грн 02
ГБР сообщило о подозрении экс-зампредседателя правления банка Финансы и Кредит по делу о растрате 2,5 млрд грн 03
ГБР сообщило о подозрении экс-зампредседателя правления банка Финансы и Кредит по делу о растрате 2,5 млрд грн 04

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Ранее Государственное бюро расследований  по данному делу заочно сообщило о подозрении экс-нардепу Константину Жеваго.

Автор: 

Финансы и Кредит (17) ГБР (2966)


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22.10.2020 13:26 Ответить
Пам"ятаю їхню бігморду. Ти за фінанси, чи за кредит?
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22.10.2020 13:33 Ответить
В отношении юридической стилистики в статьях. Ранее было предъявили обвинение. Похоже, что кто то нашёл в этом какие то ущемления прав человека. Потому стало сообщили о подозрении . С сообщить можно и в каком - нибудь вестнике. Как то расплывчато-когда то, как то где то. А выражение предъявили подозрение не будет ли более точным? Или будет тоже ущемление прав.
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22.10.2020 14:06 Ответить
Интересно, что вот такие фин. учреждения имеют в обороте тысячи сайтов с казино, и за счёт проигранных средств уговаривают на кредиты третьих лиц, и этот круговорот денег бесконечен. Поэтому перед тем как https://casinolev.su перейти на сайт к ним, стоит ознакомиться с отзывами и проверить лицензию, иначе попадание на мошенников неизбежно.
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22.12.2020 09:33 Ответить
 
 