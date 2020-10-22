ГБР сообщило о подозрении экс-зампредседателя правления банка "Финансы и Кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. ФОТО

По делу о завладения средствами в сумме 2,5 миллиардов гривен бенефициаром банка ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка АО "Банк "Финансы и Кредит". Он подозревается в растрате чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что бывший заместитель председателя правления банка АО "Банк "Финансы и Кредит" осуществил растрату денежных средств в сумме 113 млн долларов США, что составляет 2,5 миллиарда гривен, которые были размещены на счетах иностранных банков. Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО "Банк "Финансы и Кредит" народным депутатом Украины 3-8 созыва.

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По данным следствия к растрате средств экс-заместителя председателя правления банка привлек именно бенефициарный владелец банка народный депутат Украины 3-8 созыва, который в настоящее время находится в розыске.

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка АО "Банк "Финансы и Кредит" залоговое имущество. Кроме этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается и в настоящее время", - заявили в ГБР.









Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Ранее Государственное бюро расследований по данному делу заочно сообщило о подозрении экс-нардепу Константину Жеваго.