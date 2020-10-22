В Польше сразу два рекорда COVID-19 за сутки: умерли 168 пациентов, зафиксировано 12,1 тыс. новых случаев заболевания

В Польше сегодня впервые зарегистрировали более 12 000 новых случаев коронавируса и наибольшее с начала эпидемии количество смертей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствуют новые данные министерства здравоохранения, пишет RMF24.

За последние сутки болезнь подтвердили еще у 12 107 человек - более чем на две тысячи больше, чем вчерашний рекорд - 10 040 новых больных.

Умерли 168 пациентов с коронавирусом, это также самый большой показатель с начала эпидемии в стране. Из них COVID-19 считают непосредственной причиной смерти для 31 человека, остальные имели другие хронические заболевания.

В больницах Польши находятся 10 091 больной коронавирусом, из них 812 подключены к кислороду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше суточный прирост новых случаев COVID-19 впервые превысил 10 тыс.

В связи с ситуацией правительство страны сегодня рассмотрит введение новых ограничений для сдерживания эпидемии.

Согласно соцопросам, проведенным United Surveys по заказу СМИ RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, более трех четвертей поляков - против "замораживания" жизнь страны так, как это было весной.

В частности, 43% - категорически "против" локдауна, еще около 33% - "скорее против", тогда как "скорее за" - 11,1%, а уверенно поддерживают идею - лишь 3,6%.