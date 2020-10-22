Строгий карантин в Украине вводить не планируют, это может полностью остановить нашу экономику, - Зеленский

Несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирусом ежедневно, строгий карантин в Украине вводить не планируют.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом глава государства заявил в интервью четырем телеканалам.

Зеленский уверен, такие ограничения могут полностью остановить нашу экономику.

Президент уверяет, что вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.

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