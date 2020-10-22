На границе с Венгрией задержали гражданина Ирака, который шел "к больной маме" в Германию, - Госпогранслужба. ФОТО

Нарушителя, который пытался незаконно попасть в Венгрию, задержали ночью военнослужащие отдела пограничной службы "Лужанка" Мукачевского отряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования, около 1 часа ночи, пограничный наряд заметил неизвестного, который пытался преодолеть заградительный забор. Правонарушитель задержан, им оказался гражданин Ирака. Мужчина имел при себе удостоверение на постоянное проживание в Украине. Пограничникам иностранец пояснил, что работает врачом в Виннице и хотел попасть в Германию якобы к больной маме. По словам врача, он уже несколько раз пытался пересечь границу законно, однако, в связи с пандемией COVID-19 не смог этого сделать, а потому решил идти пешком", - сказано в сообщении.



Фото: сайт Госпогранслужбы

Сейчас нарушителя доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. На задержанного составлен протокол об административном правонарушении, дальнейшую судьбу путешественника определять суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни турок, армянка и сириец убегали от украинских пограничников вплавь по реке, их поймали поляки, - Госпогранслужба. ФОТО