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Новости Силовики
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На границе с Венгрией задержали гражданина Ирака, который шел "к больной маме" в Германию, - Госпогранслужба. ФОТО

Нарушителя, который пытался незаконно попасть в Венгрию, задержали ночью военнослужащие отдела пограничной службы "Лужанка" Мукачевского отряда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования, около 1 часа ночи, пограничный наряд заметил неизвестного, который пытался преодолеть заградительный забор. Правонарушитель задержан, им оказался гражданин Ирака. Мужчина имел при себе удостоверение на постоянное проживание в Украине. Пограничникам иностранец пояснил, что работает врачом в Виннице и хотел попасть в Германию якобы к больной маме. По словам врача, он уже несколько раз пытался пересечь границу законно, однако, в связи с пандемией COVID-19 не смог этого сделать, а потому решил идти пешком", - сказано в сообщении.

На границе с Венгрией задержали гражданина Ирака, который шел к больной маме в Германию, - Госпогранслужба 01
Фото: сайт Госпогранслужбы

Сейчас нарушителя доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. На задержанного составлен протокол об административном правонарушении, дальнейшую судьбу путешественника определять суд.

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На границе с Венгрией задержали гражданина Ирака, который шел "к больной маме" в Германию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6780Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети

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22.10.2020 14:04 Ответить
Пускай бы шел , он никому не мешал ....
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22.10.2020 14:32 Ответить
стакан воды нес?
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22.10.2020 14:49 Ответить
Мама бросила ребёнка в Ираке и умотала в Германию когда-то, вот жуть
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22.10.2020 15:44 Ответить
 
 