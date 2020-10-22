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Гендиректор JTI Украина Пол Холловей: За 8 месяцев 2020 года доля контрабандных сигарет на украинском рынке выросла до 6,9%

В 2019 году бюджет Украины недополучил 4,7 млрд гривен доходов из-за контрабандных и контрафактных сигарет.

 В текущем году цифра будет еще больше, поэтому государство, бизнес и общество должны объединить усилия в борьбе с этим явлением, заявил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Украина" генеральный директор компании JTI Украина Пол Холловей.


"Доля нелегального оборота табачных изделий за прошлый год составила 6,6%. Это означает, что 3,5 млрд сигарет проданы без уплаты налогов. Соответственно, государственный бюджет Украины недополучил 4,7 млрд гривен. Согласно исследованию Kantar, по состоянию на август 2020 года доля незаконного оборота табачной продукции на рынке Украины выросла до 6,9%", - сообщил Холловей.

"Одним из главных факторов роста незаконного оборота табачных изделий является соотношение между покупательной способностью граждан и стоимостью табачных изделий. На данный момент это 25% от ежедневного заработка потребителя. Чем больше будут расти цены на табачные изделия - тем больше это способствует росту незаконного оборота и количеству потребителей, которые покупают нелегальные табачные изделия", - пояснил он.

Таким образом, повышение цены сигарет стимулирует рост нелегального сегмента, а это, в свою очередь, наносит ущерб всему государству через недополученные доходы и недофинансированные статьи бюджета.

"Чтобы снизить спрос на нелегальную табачную продукцию, мы должны работать вместе. Именно поэтому мы создаем широкую платформу для того, чтобы более четко доносить до широкой общественности, в чем именно заключается проблема незаконного оборота табачных изделий. Мы запустили веб-сайт "Нет Контрабанде!" - это лишь первый шаг из ряда мероприятий, которые мы будем проводить с целью объяснить обществу важность данной проблемы", - отметил генеральный директор JTI Украина.

В свою очередь, и.о. главы ГФС Сергей Солодченко сообщил, что только за 8 месяцев 2020 года правоохранители изъяли 11,5 млн пачек табачных изделий и 164,3 тонн табака. "Если пересчитать на потери бюджета, то это примерно 467 млн гривен", - отметил руководитель ГФС. Для более эффективной борьбы с нелегальными сигаретами нужно вернуть уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, убежден он.

По словам первого заместителя главы Государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, более 60% контрабандного трафика идет через порты. "Только Пограничной службой в этом году было задержано около 12 млн пачек сигарет. К примеру, сумма оценки одной из последних задержанных партий составляет порядка 80 млн гривен", - рассказал Никифоренко.

Автор: 

контрабанда (2408) сигареты (867)


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Топ комментарии
+3
А вы их ещё дороже сделайте,придурки!
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22.10.2020 14:05
+2
Да ладно вам. То ли еще будет, когда радуцкие установят минимальную цену пачки в 200грн.Тогда и аналитику будет выдавать, тогда и поглядим.
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22.10.2020 14:06
+2
ЗЕпоха розквіту беззаконня.
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22.10.2020 14:11
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А вы их ещё дороже сделайте,придурки!
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22.10.2020 14:05 Ответить
Все вопросы к "величайшему" дебилу и его слугам. Зря они что-ли законы новые напринимали?
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22.10.2020 14:19 Ответить
Да ладно вам. То ли еще будет, когда радуцкие установят минимальную цену пачки в 200грн.Тогда и аналитику будет выдавать, тогда и поглядим.
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22.10.2020 14:06 Ответить
Запустіть ще кілька сайтів , думаю , одного буде недостатньо .
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22.10.2020 14:07 Ответить
А ктозв то таки удЭвился? Так я имею вам сказать, шо коррупция и контрабанда таки расцвела ЗЕленым приЗЕленым.
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22.10.2020 14:08 Ответить
І скільки Зеля особисто взяв на лапу від цигаркового магнату за скасування штрафу в 3 млрд гривень ?
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22.10.2020 14:11 Ответить
ЗЕпоха розквіту беззаконня.
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22.10.2020 14:11 Ответить
Неужто СЭЗ с доМбабве заработала раньше, чем зелень ее анонсировала? Ой, а кто ж там таможенный сбор собирает и в какой карман кладет?
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22.10.2020 14:17 Ответить
так купить сигареты без акцЫзных марок и в 2 раза дешевле не проблема,тем более,что полно киосков(даже не лотков) где продают ТОЛЬКО эти сигареты без акцЫза
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22.10.2020 14:37 Ответить
Так самокрутки ще дешевше, навіть з фільтром. 19 грн дві пачки паперу по 50 листків, 18 грн пачка фільтрів 100шт, закруточна машинка купляється один раз від 70 грн, решта тютюн за смаком і фінансовими можливостями. Будь-який розвісний тютюн краще тої гидоти, яку Пол Холловей сує в свої найдорожчі цигарки. Десять хвилин і пачка сигарет преміум класу у вас в кишені.
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22.10.2020 15:37 Ответить
але самокрутки,папір(або гільзи с фільтром) та тютюну немає в кіосках,або я їх там не побачив,а от цигарки без акцизу є у вільному продажу(тобто хтось з цього має собі в кишеню).
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22.10.2020 17:17 Ответить
маловато будет
в планах 73%
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22.10.2020 15:22 Ответить
Ну, а кому зараз легко? У всіх прибутки упали, навіть у корупціонерів-казнокрадів.
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22.10.2020 15:28 Ответить
 
 