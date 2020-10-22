Гендиректор JTI Украина Пол Холловей: За 8 месяцев 2020 года доля контрабандных сигарет на украинском рынке выросла до 6,9%

В 2019 году бюджет Украины недополучил 4,7 млрд гривен доходов из-за контрабандных и контрафактных сигарет.

В текущем году цифра будет еще больше, поэтому государство, бизнес и общество должны объединить усилия в борьбе с этим явлением, заявил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Украина" генеральный директор компании JTI Украина Пол Холловей.



"Доля нелегального оборота табачных изделий за прошлый год составила 6,6%. Это означает, что 3,5 млрд сигарет проданы без уплаты налогов. Соответственно, государственный бюджет Украины недополучил 4,7 млрд гривен. Согласно исследованию Kantar, по состоянию на август 2020 года доля незаконного оборота табачной продукции на рынке Украины выросла до 6,9%", - сообщил Холловей.

"Одним из главных факторов роста незаконного оборота табачных изделий является соотношение между покупательной способностью граждан и стоимостью табачных изделий. На данный момент это 25% от ежедневного заработка потребителя. Чем больше будут расти цены на табачные изделия - тем больше это способствует росту незаконного оборота и количеству потребителей, которые покупают нелегальные табачные изделия", - пояснил он.

Таким образом, повышение цены сигарет стимулирует рост нелегального сегмента, а это, в свою очередь, наносит ущерб всему государству через недополученные доходы и недофинансированные статьи бюджета.

"Чтобы снизить спрос на нелегальную табачную продукцию, мы должны работать вместе. Именно поэтому мы создаем широкую платформу для того, чтобы более четко доносить до широкой общественности, в чем именно заключается проблема незаконного оборота табачных изделий. Мы запустили веб-сайт "Нет Контрабанде!" - это лишь первый шаг из ряда мероприятий, которые мы будем проводить с целью объяснить обществу важность данной проблемы", - отметил генеральный директор JTI Украина.

В свою очередь, и.о. главы ГФС Сергей Солодченко сообщил, что только за 8 месяцев 2020 года правоохранители изъяли 11,5 млн пачек табачных изделий и 164,3 тонн табака. "Если пересчитать на потери бюджета, то это примерно 467 млн гривен", - отметил руководитель ГФС. Для более эффективной борьбы с нелегальными сигаретами нужно вернуть уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, убежден он.

По словам первого заместителя главы Государственной пограничной службы Владимира Никифоренко, более 60% контрабандного трафика идет через порты. "Только Пограничной службой в этом году было задержано около 12 млн пачек сигарет. К примеру, сумма оценки одной из последних задержанных партий составляет порядка 80 млн гривен", - рассказал Никифоренко.