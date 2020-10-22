МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского
Министерство внутренних дел призывает украинцев не совершать каких-либо насильственных действий по отношению к волонтерам, которые будут проводить в день выборов опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк 22 октября во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Предостерегаем от каких-либо насильственных действий по отношению к этим людям… Я не знаю, как будет проводиться опрос от президента, мы только предостерегаем от физического влияния и провокаций", - сказал Шкиряк.
По его словам, это предостережение вызвано негативным хайпом в социальных сетях с призывами ломать такие палатки.
Шкиряк отметил, что полиция не является тем органом, которому надо разрешать или запрещать подобного рода мероприятия, и лишь обеспечивает правопорядок.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
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- Лелик! Только я тебя прошу, чтобы...
- Не беспокойся, Козадоев!
- Козодоев!
- Козлодоев! Буду бить аккуратно, но сильно! А-ха-ха-ха!" (с)
1. Если за деньги, то за то, что для них деньги не пахнут.
2. Если за идею, то за отсутствие у них мозгов.
Такие вот стоят мальчики и девочки, с круглыми, наивными и пустыми глазами, а потом враг приходит.
- Болван! - коротко отозвался Филипп Филиппович. (с)
Гребе в човні разом з антимайданівцем Татаровим, аж гай гуде.
Так и передай Зоряну !
на т.н. "прямую демократию" преЗика ответим
решительным прямым гражданским действием !
Буду бить сильно, но аккуратно
Но никакой силы у него не будет. И верить ему нет смысла.
А вот если опрос будет на территории избирательного участка, в том числе и придомовой, то это уже агитация.
Мало того, тут 100% корупція в "крупних масштабах", а це вже стаття кримінального кодексу і без довбаного "опитування".
Як бачиш, ти двічі обісрався. Просто тому що ти ніц некомпетентний вести розмови про юриспруденцію. Махав би краще кайлом. Це в тебе ліпше б виходило.
Друге, БУДЬ-ЯКІ дії в день виборів на виборчій дільниці, в приміщенні і на її території, що не пов'язані з виборчим процесом ЗАБОРОНЕНІ! Виняток - лише екзіт-пул, що СПЕЦІАЛЬНО прописано у виборчому кодексі.
І третє - використання бюджетного фінансування цього опитування - нецільове використання, а використання приватних коштів - КОРУПЦІЯ і, враховуючи необхідну суму, в КОСМІЧНИХ масштабах.
Дійшло, чи до впоротого так і не дійде? Хоча, все до вас зебілів доходить, то у вас фішка така - відморожуватись. А розморозитись від перегріву не боїтесь, коли в задницю вас смажити будуть?
А на рахунок статей? А сам візьми і почитай - Конституцію, виборчий кодекс... слабо?
В остальном, Вова нигде не говорил о проведении опросов в помещении и на территории участков. Он просто заключит гражданский договор и оплатит его. А если кто-то будет пытаться что-то делать на территории участка он не при чем. Это уже вопросы к комиссии, полиции, и лицу непосредственно нарушающему избирательное законодательство.
Также Вова не заявлял о проведении опросов за бюджетный счет. Вова как физическое лицо собирается оплачивать расходы за свой личный счет.
В общем, ты сам нафантазировал себе предмет спора, что в очередной раз показывает твое мракобесие.
Но если будут на избирательном участке, нужно фиксировать на видео, вызывать полицию и подавать жалобу на имя председателя избирательной комиссии.
А потом подать доказательства с видеозаписями и копиями паспортов нарушителей в полицию к заяве о возбуждении уголовного дела.
В таком случае менты не смогут отмазаться, возбудят дело и будут тянуть по срокам не подавая в суд
На счет изловчаться... бесполезно изловчаться. Единственное полезное поведение - действовать соответственно закону и доказывать свою правоту. А то что будет сопротивление провластных преступников законному поведению - это нормально. Посмотри фильм "Офицер и шпион" а потом прочитай про дело Дрейфуса и поймешь что иного пути нет. Тот кто изловчается становится ничем не лучше чем те кто проводят скрытую агитацию в виде опроса.