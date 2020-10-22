МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского

Министерство внутренних дел призывает украинцев не совершать каких-либо насильственных действий по отношению к волонтерам, которые будут проводить в день выборов опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк 22 октября во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Предостерегаем от каких-либо насильственных действий по отношению к этим людям… Я не знаю, как будет проводиться опрос от президента, мы только предостерегаем от физического влияния и провокаций", - сказал Шкиряк.

По его словам, это предостережение вызвано негативным хайпом в социальных сетях с призывами ломать такие палатки.

Шкиряк отметил, что полиция не является тем органом, которому надо разрешать или запрещать подобного рода мероприятия, и лишь обеспечивает правопорядок.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.