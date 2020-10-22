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МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского

МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского

Министерство внутренних дел призывает украинцев не совершать каких-либо насильственных действий по отношению к волонтерам, которые будут проводить в день выборов опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк 22 октября во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Предостерегаем от каких-либо насильственных действий по отношению к этим людям… Я не знаю, как будет проводиться опрос от президента, мы только предостерегаем от физического влияния и провокаций", - сказал Шкиряк.

По его словам, это предостережение вызвано негативным хайпом в социальных сетях с призывами ломать такие палатки.

Шкиряк отметил, что полиция не является тем органом, которому надо разрешать или запрещать подобного рода мероприятия, и лишь обеспечивает правопорядок.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Автор: 

Зеленский (20196) МВД (9316) опрос (2819) Шкиряк (568)


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Топ комментарии
+49
А схренали? Само МВД и должно их задерживать
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22.10.2020 14:12
+37
Их трогать незачем. Столик отобрать, урну разломать и уничтожить незаконные бумажки, чтобы прекратить незаконное действо.
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22.10.2020 14:11
+25
Бумажки можно использовать по прямому назначению

МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского - Цензор.НЕТ 644
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22.10.2020 14:13
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Правила форума Совет форумчан
Их трогать незачем. Столик отобрать, урну разломать и уничтожить незаконные бумажки, чтобы прекратить незаконное действо.
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22.10.2020 14:11 Ответить
"бить буду аккуратно, но сильно..."
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22.10.2020 14:38 Ответить
И возможно даже ногами
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22.10.2020 14:52 Ответить
ДАЮ ЛАЙФХАК!!! Можно подойти к волонтеру, сказать что у меня коронавирус и смачно харкнуть зеленским селезнем ему в лицо. Пусть потом трясется 2 недели и делает ПЦР-тест за счот зеленского
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22.10.2020 14:56 Ответить
"- А, да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же как жертва нападения неизвестных.
- Лелик! Только я тебя прошу, чтобы...
- Не беспокойся, Козадоев!
- Козодоев!
- Козлодоев! Буду бить аккуратно, но сильно! А-ха-ха-ха!" (с)
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22.10.2020 15:13 Ответить
А схренали? Само МВД и должно их задерживать
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22.10.2020 14:12 Ответить
как минимум Полиция должна высянить схему получения дохода, уплачены ли налоги, кто платит за этот цирк?
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22.10.2020 14:17 Ответить
як агітаторів у день виборів
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22.10.2020 14:37 Ответить
Согласен!!!Но что то мне подсказывает что эти "волонтёры" будут либо переодетыми копами,либо студентами ментовских,судейских и других силовых ВУЗов!!!Поэтому Шкиряк так и озабочен безопасностью "зелёных волонтёров"!!!!!
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22.10.2020 17:25 Ответить
скажу так - вчера по дому ходил мужик показания электрощетчиков записывал .. на полусогнутых.... и ни один челоовек ему не открыл, открыли лишь там, где большая страшная собака....
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22.10.2020 14:13 Ответить
Я відкрив, але в мене дуже страшний собака,той-тер"єр ,вагою 4,5 кг.!!!!!)))
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22.10.2020 14:17 Ответить
Що? Вже?
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22.10.2020 14:13 Ответить
Бумажки можно использовать по прямому назначению

МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского - Цензор.НЕТ 644
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22.10.2020 14:13 Ответить
Насилие не применять. Пусть добровольно садятся на бутылку!
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22.10.2020 14:14 Ответить
не приведи господь. но вот столы будут перевернуты. И бумага рассеяна по ветру, который понесет всю эту рвань на Банковую.
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22.10.2020 14:14 Ответить
стоп. призыв ломать палатки, переворачивать столы и обливать краской ну никак не "насилие по отношению к волонтерам"
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22.10.2020 14:14 Ответить
Здається мені то справа спостерігачів від інших партій, натовкти пики незаконним зеленим агітаторам.
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22.10.2020 14:15 Ответить
Вообще-то, это дело всех сознательных граждан страны...
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22.10.2020 18:16 Ответить
как я уже писал, просто пошлю на К"й их вместе с янелохом.
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22.10.2020 14:16 Ответить
ну леща то можно?
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22.10.2020 14:16 Ответить
це якого? Серлєщща, борцуна з НР УЗ?
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22.10.2020 14:19 Ответить
ни. по потилици.
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22.10.2020 14:39 Ответить
згоден.. Але впевнений, що мєнтозаври будуть охороняти цих "волонтерів", бо по суті це агітатори за недолугих навозних мух
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22.10.2020 14:56 Ответить
Только подлещика!
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22.10.2020 14:19 Ответить
Волонтеры это работники за идею (бесплатно). За деньги это не волонтеры, а наемные работники. Поэтому будут бить и правильно:
1. Если за деньги, то за то, что для них деньги не пахнут.
2. Если за идею, то за отсутствие у них мозгов.
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22.10.2020 14:16 Ответить
2. Если за идею, то за то, что они - малоросы-сепараторы на побегушках у таких же врагов Украины.
Такие вот стоят мальчики и девочки, с круглыми, наивными и пустыми глазами, а потом враг приходит.
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22.10.2020 14:33 Ответить
- Бить будете, папаша? - донёсся плаксивый голос Шарикова из ванной.
- Болван! - коротко отозвался Филипп Филиппович. (с)
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22.10.2020 14:17 Ответить
Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
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22.10.2020 14:24 Ответить
тю ***! а кто их собирался насиловать ? )))
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22.10.2020 14:18 Ответить
Розмріялись!!!)))
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22.10.2020 14:21 Ответить
что-то не припоминаются призывы не трогать других агитаторов и участников обычных экзит-полов?... вот она любовь народная к отрыжке зеленой )))))
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22.10.2020 14:26 Ответить
Шкуряк, як і немало інших "народнофронтівців", перейшов на службу зеленму режиму.
Гребе в човні разом з антимайданівцем Татаровим, аж гай гуде.
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22.10.2020 14:18 Ответить
Головна властивість гельмінтів-політиканів,це вдало мімікрувати та вчасно мігрувати ,до іншого кубла !!))
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22.10.2020 14:31 Ответить
Шкиряк, гуманизм по отношению к "белым халатам" неуместен !
Так и передай Зоряну !

на т.н. "прямую демократию" преЗика ответим

решительным прямым гражданским действием !
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22.10.2020 14:19 Ответить
Во-во. Демократия так демократия: пресечём незаконные действия на избирательных участках сами, бить будем больно, но аккуратно
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22.10.2020 14:29 Ответить
М А Р А З М вхопив країну, щойно ЗЕ доторкнувся булави.
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22.10.2020 14:26 Ответить
Этож через почему ещё? И если полиция не хочет насилия и увечий, то пусть тогда оперативно выезжает, когда мы будем её вызывать. А ещё лучше пусть этих незаконных сепараторских "волонтёров" сразу закроет в охраняемое помещение с крепкими дверями и засовами... для сохранности. И лучше её зе!лю-малороса тоже кудато сохранить. Во избежании.
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22.10.2020 14:27 Ответить
а к столикам с бюллетенями незаконного опроса можно применять насилие, если при этом не трогать так называемых "волонтеров" (а на самом деле незаконных агитаторов за бродячее шапито ) и их палатки? столики и бюллетени не являются ни волонтерами, не их собственностью
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22.10.2020 14:28 Ответить
На всі запитання - одна відповідь : ІМПІЧМЕНТ.
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22.10.2020 14:28 Ответить
Якщо поліція "не той орган" що має реагувати на порушення закону то,виходить,ми утримуємо,коштом своїх податків,зграю гвалтівників,психопатів,вимагачів,платних"рішал" та інший непотріб але ,ніяк,не "правоохоронців"! Вони,замісь закликати повідомляти про правопорушення,закликають не перешкоджати їм! От і вся "поліція",Аваков і Шкіряк з Геращенком-мафія!
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22.10.2020 14:28 Ответить
МВС закликає не застосовувати насильство щодо волонтерів, які проводитимуть опитування Зеленського - Цензор.НЕТ 3704

Буду бить сильно, но аккуратно
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22.10.2020 14:29 Ответить
Аваковско армянская мафия рулит
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22.10.2020 14:36 Ответить
А разве опрос не законен? На каком основании он проводится?!
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22.10.2020 14:38 Ответить
В действующем законодательстве нет запрета на проведение добровольных опросов. Поэтому если опрос будет вне избирательных участков, то он законен.
Но никакой силы у него не будет. И верить ему нет смысла.
А вот если опрос будет на территории избирательного участка, в том числе и придомовой, то это уже агитация.
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22.10.2020 14:49 Ответить
Президент НЕ МАЄ ПРАВА робити те, що не визначено його повноваженнями, а тому опитування НЕЗАКОННЕ! Ну чого ж то до дебілів така проста річ ніяк не дійде?
Мало того, тут 100% корупція в "крупних масштабах", а це вже стаття кримінального кодексу і без довбаного "опитування".
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22.10.2020 15:13 Ответить
Президент не має повноважень. Але фізична особа Володька Зєлєнський має повне право укласти з будь-яким Центром соціологічних досліджень договір про проведення соціального опитування для власних потреб і за власний рахунок. І я не розумію людей які вважають ніби після вступу на посаду президента особа позбавляється загальних прав і свобод людини.
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22.10.2020 20:28 Ответить
Також я не розумію людей які квохчуть про статті кримінального кодексу без посилання на текст жодної статті кримінального кодексу.
Як бачиш, ти двічі обісрався. Просто тому що ти ніц некомпетентний вести розмови про юриспруденцію. Махав би краще кайлом. Це в тебе ліпше б виходило.
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22.10.2020 20:30 Ответить
Фізичною особою Володька Зєлєнский стане тоді, коли його таки випруть з того президенства, а поки-що воно, на жаль, президент держави, а тому може діяти ЛИШЕ в межах своїх повноважень, визначених Конституцію.

Друге, БУДЬ-ЯКІ дії в день виборів на виборчій дільниці, в приміщенні і на її території, що не пов'язані з виборчим процесом ЗАБОРОНЕНІ! Виняток - лише екзіт-пул, що СПЕЦІАЛЬНО прописано у виборчому кодексі.
І третє - використання бюджетного фінансування цього опитування - нецільове використання, а використання приватних коштів - КОРУПЦІЯ і, враховуючи необхідну суму, в КОСМІЧНИХ масштабах.
Дійшло, чи до впоротого так і не дійде? Хоча, все до вас зебілів доходить, то у вас фішка така - відморожуватись. А розморозитись від перегріву не боїтесь, коли в задницю вас смажити будуть?
А на рахунок статей? А сам візьми і почитай - Конституцію, виборчий кодекс... слабо?
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23.10.2020 09:22 Ответить
Бє-є-є-єстолочь. Юриспруденция - моя специализация. В отличие от тебя я ежедневно с ним работаю. И поэтому мне видно степень твоего мракобесия. А она зашкаливает. Потому что лишь полный мракобес может считать что после занятия должности президента человек теряет права физического лица. По твоей клинической логике Зеля не может иметь вещей, жены и детей и не должен их содержать. "Вова, я хочу заняться сексом" - "потерпи милая 5 лет потому что я не уполномочен на это Конституцией". "Папа, я кушать хочу!" - "потерпи милая 5 лет потому что я не уполномочен на это Конституцией". "Мужики, я срать хочу!" - "терпи 5 лет, Вова, потому что ты не уполномочен на это Конституцией"
В остальном, Вова нигде не говорил о проведении опросов в помещении и на территории участков. Он просто заключит гражданский договор и оплатит его. А если кто-то будет пытаться что-то делать на территории участка он не при чем. Это уже вопросы к комиссии, полиции, и лицу непосредственно нарушающему избирательное законодательство.
Также Вова не заявлял о проведении опросов за бюджетный счет. Вова как физическое лицо собирается оплачивать расходы за свой личный счет.
В общем, ты сам нафантазировал себе предмет спора, что в очередной раз показывает твое мракобесие.
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23.10.2020 10:58 Ответить
Скажу коротко - ти просто впоротий дебіл. ПНАХ
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23.10.2020 14:53 Ответить
Мене дуже смішить коли черговий мракобіс відчуваючи власну безпорадність проти логічної аргументації починає лаятися. Отже продовжуй.
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23.10.2020 14:56 Ответить
Та яка в тебе, придурку, логіка. Блін, де ж ви такі впороті ідіоти беретесь? Логіка в нього... "юриспудент" воно, від слова пудити... Малограмотне чмо ти. ПНАХ і вся з тобою розмова.
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23.10.2020 15:59 Ответить
А если мне хочется высмаркаться в эту бумажку?Провокацию уже осуществил президент.Призыв МВД как минимум не корректен.
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22.10.2020 14:39 Ответить
А ты разве видел хоть один корректный призыв из уст сабжа за 1,5 года его правления?
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23.10.2020 11:00 Ответить
Это мое видение на обращение МВД.О корректности -это мягко сказал.Напёрстников видно за километр.Лапша от президента для его избирателей.Просвети,кто такой сабж.
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23.10.2020 11:40 Ответить
Если опрос незаконный, то почему МВД "просит", а не пресекает незаконные действия самостоятельно? Наверное, вопрос риторический...
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22.10.2020 14:44 Ответить
Если будут вне избирательного участка ходить, это их дело.
Но если будут на избирательном участке, нужно фиксировать на видео, вызывать полицию и подавать жалобу на имя председателя избирательной комиссии.
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22.10.2020 14:47 Ответить
а МВД не хочет поинтересоваться у "волонтёров", сколько они получили за "волонтёрство", и за кого проголосовали, получив эти суммы?
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22.10.2020 14:57 Ответить
«Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами».© Ильф и Петров.
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22.10.2020 14:58 Ответить
Это полиция так намекает, что на вызовы они приезжать не будут?)
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22.10.2020 15:08 Ответить
Не будут, но это второстепенно. Важнее зафиксировать событие и установить личность нарушителя. Можно зафиксировать на камеры, заламать девок которые проводят вопрос и сказать: или даете фоткать ваши паспорта, или везем вас в полицию для установления личности.
А потом подать доказательства с видеозаписями и копиями паспортов нарушителей в полицию к заяве о возбуждении уголовного дела.
В таком случае менты не смогут отмазаться, возбудят дело и будут тянуть по срокам не подавая в суд
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23.10.2020 11:03 Ответить
А очко ж то не залізне, жим, жим...
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22.10.2020 15:10 Ответить
"Если нельзя, но очень хочется, то можно".
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22.10.2020 15:26 Ответить
А Геращенка по другому говорорил-мол ПОЛИЦИЯ ОБЕСПЕЧИТ ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА ПРЫЗИДЕНТА. И по сравнению с высказываниями Шкуряка смысл разницца. Интересно, кто из них главнее?
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22.10.2020 15:33 Ответить
а порча их "бюллетней" на админку затянет или с утреца на каждом участке можно будет порвать вонючие бумажки?
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22.10.2020 16:14 Ответить
Яка адмінка коли "без шуму і пилі" забирається пародія на анкети. Мова може йти про грабіж. Але до цього часу невідомо, хто власник цих "анкет". Виходить що це безхозне майно. А якщо немає власника, то подальшу долю цього майна повинна вирішувати місцева влада (звичайно, якщо ще забажає, бо гріш ціна такому майну)
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22.10.2020 17:33 Ответить
Грабеж - это если с целью присвоить. А если под видеокамеру забираются доказательсва нарушения для передачи полиции - то тут нет никакого состава. Буквально можно задержать девок самостоятельно и вместе с документами передать их под расписку полиции.
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23.10.2020 11:05 Ответить
Мое упущение относительно мотива деяния. Впрочем для "правохренителей" не будет проблемой признать такой мотив как корыстный для использования анкет в личных гигиенических целях. Был бы человек - статью найдут.
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23.10.2020 12:02 Ответить
Найти то найдут, но в процессе дело развалится. Просто потому что мотив можно озвучить на видео прямо в момент изымания анкет.
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23.10.2020 13:12 Ответить
Всеравно, изловчаться, он уже грозят за "хулиганку" привлекать. И видео будет до "лампочки" как "пленки Лероса". Нужен другой подход, что оригинальное. Ведь протестующие, перекрывая дороги, додумались беспрерывно ходить туда-сюда по пешеходному переходу. Вроде и преступление, а вот его объективная сторона фактически отсутствует.
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23.10.2020 13:31 Ответить
Не преступление, а злоупотребление правом ходить через пешеходный переход.
На счет изловчаться... бесполезно изловчаться. Единственное полезное поведение - действовать соответственно закону и доказывать свою правоту. А то что будет сопротивление провластных преступников законному поведению - это нормально. Посмотри фильм "Офицер и шпион" а потом прочитай про дело Дрейфуса и поймешь что иного пути нет. Тот кто изловчается становится ничем не лучше чем те кто проводят скрытую агитацию в виде опроса.
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23.10.2020 15:00 Ответить
Без обиды, просто не вижу смысла вести дискусию о законных действиях в государстве, которое не соблюдает и попирает эти законы. К сожалению пока такие реалии и не только моё личное мнение. Дошло до того, что уже международные институции призывают президента обеспечить верховенство права в стране.
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23.10.2020 18:57 Ответить
правильно. провокаторов и хулиганов - в кутузку.
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22.10.2020 17:04 Ответить
ці папірці не мають жодного сенсу, окрім прихованої але незаконної агітації в день виборів. А якщо (не дайбо...) за кошти бюджету... то таки має перспективу ..."використання бюджетних коштів..." тадам!! )
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22.10.2020 21:04 Ответить
К волонтёрам - ні-ні, никакого насилия. А вот симпатичных волонтёрок мы, пилоты Крыжопольских авиалиний шо-шо, а на «Кукурузу» посадить - завсегда пожалуйста.
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22.10.2020 21:11 Ответить
 
 