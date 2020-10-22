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Новости Коронавирус и карантин
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В ряде районов Испании эпидемия COVID-19 больше не поддается контролю, - Минздрав страны

В ряде районов Испании эпидемия COVID-19 больше не поддается контролю, - Минздрав страны

Распространение коронавируса COVID-19 в ряде районов Испании является неконтролируемым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в четверг испанский министр здравоохранения Сальвадор Илья.

"Мы находимся посредине второй волны (коронавируса. - Ред.), это больше не угроза, это реальность. В некоторых частях нашей страны эпидемия более не поддается контролю, так что нам нужны более радикальные меры", - цитирует министра агентство Bloomberg.

Согласно его оценкам, распространение COVID-19 в районе Мадрида замедлилось, но темпы до сих пор остаются высокими. В связи с этим, добавил он, правительство Испании работает с местными властями для выработки дальнейших шагов, о которых будет объявлено в пятницу: тогда должен истечь срок действия на территории автономного сообщества Мадрид режима чрезвычайного положения.

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Накануне стало известно, что Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой зарегистрировали более 1 млн заражений коронавирусом за время пандемии в мире.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили 1 млн 46 тыс. 641 случай заражения коронавирусом. 34 тыс. 366 инфицированных скончались.

Испания (859) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Они там наверное без нас разберутся.
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22.10.2020 14:29
+2
О как. Теперь Зеленский решил захватить власть в Испании.
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22.10.2020 14:29
+1
так закройте хотя бы страну....
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22.10.2020 14:19
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так закройте хотя бы страну....
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22.10.2020 14:19 Ответить
Они там наверное без нас разберутся.
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22.10.2020 14:29 Ответить
кацап, почаще вспоминай эти слова
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22.10.2020 14:35 Ответить
Свинособака, у тебя лишняя хромосома вылезла.
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22.10.2020 14:58 Ответить
От кого? Если во Франции, Бельгии, Италии, GB - то же самое.
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22.10.2020 14:58 Ответить
Не допомогли навіть респіратори які ЗЕ туди продав?
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22.10.2020 14:20 Ответить
О как. Теперь Зеленский решил захватить власть в Испании.
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22.10.2020 14:29 Ответить
250 000 українців отримують надбавку для 80+ річних.
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22.10.2020 14:55 Ответить
В Мадриді епідемія дуже поширюється в емігрантських (арабських, латиноамериканських) кварталах.На півдні Іспанії є цікавий регіон - Андалусія, більшість населення якого складають цигане. Ймовірно, там також сильно поширюється, враховуючи циганський спосіб життя
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22.10.2020 14:51 Ответить
У низці районів Іспанії епідемія COVID-19 більше не піддається контролю, - МОЗ країни - Цензор.НЕТ 9623
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22.10.2020 15:17 Ответить
 
 