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Мы предупреждали Зеленского, что проведем парад без него, он сломался и назначил парад в 2021 году, - Порошенко

Мы предупреждали Зеленского, что проведем парад без него, он сломался и назначил парад в 2021 году, - Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден назначить проведение военного парада в 30-ю годовщину Независимости Украины, так как оппозиция, ветераны и волонтеры все равно бы провели его - с президентом или без.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер полситсилы Петр Порошенко.

"Вспомните: еще в 2019 году во время празднования Дня Независимости Зеленский сказал, что никогда не будет военного парада. В этом году мы провели парад - а он снова боролся против парада. Для чего он это делал? Потому что он боится армии, боится ветеранов. Не чувствует, оно не его. У него - видосики", - отметил Порошенко.

"И только после того, как мы на День Защитника Украины четко сказали: мы советуем вам провести парад, иначе мы его проведем без вас - он сломался и объявил "хорошо, в следующем году парад будет", - добавил пятый президент .

Порошенко подчеркнул, что по каждой инициативе "Европейская Солидарность" будет действовать именно так.

"Для того, чтобы обеспечить то, что нужно стране: защиту армии, защиту врача, защиту граждан, защиту местного самоуправления", - подчеркнул лидер политсилы.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о проведении военного парада в 30-ю годовищу Независимости Украины.

24 августа 2020 года Порошенко заявил, что на 30-летие Независимости Украины должен быть парад, а если власть не захочет, то ее "заставят".

"Не сделает власть сама - мы придумаем, как ее заставить", - сказал тогда пятый президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20196) парад (631) Порошенко (19584)


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Топ комментарии
+37
Сцикло той ЗЕля.
Він не гідний честі приймати парад.
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22.10.2020 14:26
+20
Два роки влаштовував шоу і пересрав людям свято, казьол зелений.
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22.10.2020 14:28
+18
увляю такий сюр: військовий парад очолює четирьократний уклоніст
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22.10.2020 14:27
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Сцикло той ЗЕля.
Він не гідний честі приймати парад.
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22.10.2020 14:26 Ответить
будем надеяться что к 24 августа 2021 года янелох будет уже гдето на расиюшке
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22.10.2020 14:50 Ответить
Парад будуть приймати Генерал-кондитер Петро і Генерал-порцелян Гелетей...
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22.10.2020 17:14 Ответить
хе-хе, зебилье. Впрочем, надо сначала пережить эти "выборы". Они обещают быть веселыми. А там глядишь, и парад будут проводить в ноябре, числа так 21, в аккурат к годовщине.
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22.10.2020 14:27 Ответить
увляю такий сюр: військовий парад очолює четирьократний уклоніст
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22.10.2020 14:27 Ответить
очлював урочистості, по жовто-блакитному топтався.
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22.10.2020 14:37 Ответить
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7311
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22.10.2020 15:47 Ответить
Ааа, то-то я думаю какой идиот решил массовые мероприятия во время эпидемии проводить.
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22.10.2020 14:28 Ответить
Так твой же ,зесрань))))
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22.10.2020 14:33 Ответить
Не, Зе сцыкливый, тут надо слабоумие и отвагу *****.
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22.10.2020 14:36 Ответить
Так твоя бубочка не презЕдент?понятно ,зеидиоты так и не смогли выбрать президента...
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22.10.2020 14:40 Ответить
Когось цікавлять вологі мрії 8 відсоткових лузерів?)))
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22.10.2020 14:42 Ответить
До зесрани дошло ,что у зекретина уже в районе 8%?поздравляю)))
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22.10.2020 14:44 Ответить
Вологі мрії такі вологі! Мрій далі, казкова!))))))))))))
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22.10.2020 15:41 Ответить
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1568
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22.10.2020 15:08 Ответить
Так наш народ вообще мудростью на выборах не отличаются, то уголовника выберут, то олигарха, то клоуна. А президента всё не могут
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22.10.2020 14:45 Ответить
Ваш народ уже 20 лет ни,кого не выбирает. Вова бункерный за вас все решил.
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22.10.2020 15:10 Ответить
В твоих влажных мечтах, кацап.
Х*йло никогда не будет решать за украинцев.
За поребрик, животное!
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22.10.2020 15:31 Ответить
О рак оживился видать в точку папал, да цапина?
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22.10.2020 16:36 Ответить
"Папал" - кацапских провокаторов прямо со школьной лавки гребут похоже.
Ветеринарная вакцина от ковид выкосила предыдущий состав лакеев лысого карлика?
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22.10.2020 17:41 Ответить
100% Петр Ляксеич знает толк в военных парадах.........
Не он, случайно, с Гелетеем проводил парад, когда под Илловайском ребят москали крошили из арты, в любезно предоставленном "коридоре"???????
Это реально ОЧЧЕНЬ ПАТРИОТИЧНО......
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22.10.2020 15:29 Ответить
Авжеж, там навіть пан Забродський приймав участь!
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22.10.2020 15:43 Ответить
дебил ты конченый. 24 августа 2014 года даже окружения еще небыло не то что коридора
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22.10.2020 15:46 Ответить
пасть закрой обсос
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23.10.2020 07:44 Ответить
ты дебил в спячке был? почитай свидетелей того что было.
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23.10.2020 07:45 Ответить
Ти з поршкоботами не спор, Їм що в лоб,що в потилицю всеодно!!! Як казав Нємцов-вони Їб...ті!!!
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22.10.2020 17:16 Ответить
Я так і намагаюсь робити)))
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22.10.2020 17:42 Ответить
Два роки влаштовував шоу і пересрав людям свято, казьол зелений.
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22.10.2020 14:28 Ответить
Короновирус повредил ему остатки мозга
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22.10.2020 14:29 Ответить
Это все кокс или что там зеля употребляет
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22.10.2020 14:35 Ответить
Кто переболел вирусом?
Жалкие вы
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22.10.2020 14:37 Ответить
У кого мозгов нет?
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22.10.2020 14:40 Ответить
У того, кто переболел
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22.10.2020 14:45 Ответить
А ти мозку і не мав, https://censor.net/ru/user/475772
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22.10.2020 14:50 Ответить
Уродец, будучи непереболевшим, вылизывал трампу за самолёт и генпрокурора)))
Вот, к примеру, умная гнида дело по вагнеровцам слила бы на дальней дистанции, без шуму и без пыли.
Но тварь тупорылая не способна думать.
Сама тварь говорила:"не могу мыслить стратегически")))
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22.10.2020 14:50 Ответить
Ленка?
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22.10.2020 15:12 Ответить
Лолита
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22.10.2020 17:52 Ответить
Зэ-ленка и Зэ-ленкин...
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22.10.2020 14:41 Ответить
Израэльтяне писали амфетамины. Щас наверно чего покрепче.
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22.10.2020 14:39 Ответить
Или дозу нагнал
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22.10.2020 14:43 Ответить
Бубачку на парад не пускать.
Четырежды уклонист не имеет права принимать парад.
Нехай со своими шутами где-то на задворках скачет.
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22.10.2020 14:29 Ответить
А кто сказал,что принимать парад 30 летия будет криворагульное чмо?
А вот скакать оно будет,возможно даже где-то на раше.
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22.10.2020 14:38 Ответить
Зеленый флюгерок-фраерок.

Август 2019:
"Владимир Зеленский сообщил, что никакого парада ко Дню независимости не будет, поскольку это дорогостоящее мероприятие."
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22.10.2020 14:29 Ответить
В чем он будет вести парад?
Опять в робе без опознавательных знаков, или расчитывает на погоны от путлера?
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22.10.2020 14:31 Ответить
На лабутэнах.
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22.10.2020 14:42 Ответить
Не виключено. Після напівголих шалав на Майдані 24.08.2019, соратниць Зєлі по агітації за Яника і ригов, все може бути.
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22.10.2020 14:44 Ответить
а зебзик оптимист. думает уже про август 2021 года...
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22.10.2020 14:29 Ответить
Петя как обычно несет чушь, без решения президента они бы максимум опять провели марш ветеранов как и в этом году.
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22.10.2020 14:31 Ответить
Так это и есть парад,зесрань)даже зекретин завидущий не выдержал и насцал на тебя снова -забыв свои обещания не проводить)))
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22.10.2020 14:35 Ответить
Нет не чушь! Чушь это Зеленский. Если выедут вояки на танках кто их остановит? Ты?! Не смеши мои тапки!
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22.10.2020 14:36 Ответить
Если хунта в главе с Порохом и ветеранами я за хунту!
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22.10.2020 14:37 Ответить
Марш людей прошедших войну это не парад???? Тогда,что в т воем понимании парад,пляски сердючки?
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22.10.2020 15:18 Ответить
Провести альтернативне опитування - Парад 2021 без ШМАРКЛІ. За Проти
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22.10.2020 14:32 Ответить
Парад и Шефир/ Парад хорош для России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям-Шефир.
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22.10.2020 14:39 Ответить
он сломался (с)

поломанным был изначально!
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22.10.2020 14:39 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Он не сломался! Он обоср..ся.
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22.10.2020 14:42 Ответить
Тут кисня в лікарнях не вистачає, ліжок, ліків, а комусь паради потрібні.
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22.10.2020 14:44 Ответить
отдельная коробочка зе-депутангов которые поехали на два дня на "передовую"
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6937
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22.10.2020 14:45 Ответить
Верил Порошенко, но после его голосования за землю
совместно с зегнидами не вижу ничего хорошего тут уже
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22.10.2020 14:46 Ответить
продолжай наблюдение.
нам очень ценно (нет) твое мнение
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22.10.2020 14:47 Ответить
Песатль не четатль ?
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25.10.2020 15:00 Ответить
походу он вообще сломался, нужна замена
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22.10.2020 14:50 Ответить
Хай ще досидить на посаді до наступного параду. Ставлю пляшку Хенесі.
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22.10.2020 14:51 Ответить
Я не проти щоб парад в 2021 був без шмарклі зє.
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22.10.2020 14:54 Ответить
Петя ты зачем клоуна паламал ?
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22.10.2020 15:10 Ответить
этот Зеленский сломался, несите другого
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22.10.2020 15:14 Ответить
парад зЕнелоха это сердючка на макете танка, вместо вагона, под радужными знамёнами а педро пусть выйдет вместе с теми кто в 14ом из Иловайска выходил, пока он потешные войска по парадам гонял.
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22.10.2020 15:15 Ответить
Ну куда тому Зеленскому, до парада на крови от Петра Алексеевича.
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22.10.2020 15:16 Ответить
О чём этот боров вещает? Парад по 7ми летнему топтанию на месте - он имея выигрышную позицию просрал как позицию так и два котла не избежал. И когда ребята гибли он, из за своей липецкой фабрики либезил по телефону с Ху-лом, с агрессором захватившим Крым и лугандонов. А сколько этот боров наварил на этой войне со своей компанией прихлебателей. А теперь ищет крайнего.
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22.10.2020 15:29 Ответить
Сабж все на реванш надеется...
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22.10.2020 19:41 Ответить
Не заглядывал в эту помойку два года. Стало ещё больше вонять. А Зеленский не сломался, а ломает потихоньку мародеров , барыг и прочих мутных « патриотов» на дотации . Все буде добре!
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22.10.2020 15:33 Ответить
Эх, Петя, Петя ... Так ты ничего и не понял. Почему же тебя народ на выборах прокатил, если парады так важны?
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22.10.2020 15:36 Ответить
Мы пихали паровоз: я и трактор. Нагло впёрся впереди колонны ветеранов со своим шапито (сколько возмущений было по этому проводу!), чтобы сфоткаться типа "сколько людей идут за мной и поддерживают меня. Да КАКИХ людей!" А сейчас продолжаешь толкать тему с "МЫ"?!
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22.10.2020 16:44 Ответить
дядя ещё не вычухался от ковида.
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22.10.2020 17:01 Ответить
Ми попереджали Зеленського, що проведемо парад без нього, він зламався і призначив парад у 2021 році, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6068
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23.10.2020 00:24 Ответить
 
 