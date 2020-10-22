Мы предупреждали Зеленского, что проведем парад без него, он сломался и назначил парад в 2021 году, - Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден назначить проведение военного парада в 30-ю годовщину Независимости Украины, так как оппозиция, ветераны и волонтеры все равно бы провели его - с президентом или без.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер полситсилы Петр Порошенко.
"Вспомните: еще в 2019 году во время празднования Дня Независимости Зеленский сказал, что никогда не будет военного парада. В этом году мы провели парад - а он снова боролся против парада. Для чего он это делал? Потому что он боится армии, боится ветеранов. Не чувствует, оно не его. У него - видосики", - отметил Порошенко.
"И только после того, как мы на День Защитника Украины четко сказали: мы советуем вам провести парад, иначе мы его проведем без вас - он сломался и объявил "хорошо, в следующем году парад будет", - добавил пятый президент .
Порошенко подчеркнул, что по каждой инициативе "Европейская Солидарность" будет действовать именно так.
"Для того, чтобы обеспечить то, что нужно стране: защиту армии, защиту врача, защиту граждан, защиту местного самоуправления", - подчеркнул лидер политсилы.
Напомним, ранее Зеленский подписал указ о проведении военного парада в 30-ю годовищу Независимости Украины.
24 августа 2020 года Порошенко заявил, что на 30-летие Независимости Украины должен быть парад, а если власть не захочет, то ее "заставят".
"Не сделает власть сама - мы придумаем, как ее заставить", - сказал тогда пятый президент.
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Він не гідний честі приймати парад.
Х*йло никогда не будет решать за украинцев.
За поребрик, животное!
Ветеринарная вакцина от ковид выкосила предыдущий состав лакеев лысого карлика?
Не он, случайно, с Гелетеем проводил парад, когда под Илловайском ребят москали крошили из арты, в любезно предоставленном "коридоре"???????
Это реально ОЧЧЕНЬ ПАТРИОТИЧНО......
Жалкие вы
Вот, к примеру, умная гнида дело по вагнеровцам слила бы на дальней дистанции, без шуму и без пыли.
Но тварь тупорылая не способна думать.
Сама тварь говорила:"не могу мыслить стратегически")))
Четырежды уклонист не имеет права принимать парад.
Нехай со своими шутами где-то на задворках скачет.
А вот скакать оно будет,возможно даже где-то на раше.
Август 2019:
"Владимир Зеленский сообщил, что никакого парада ко Дню независимости не будет, поскольку это дорогостоящее мероприятие."
Опять в робе без опознавательных знаков, или расчитывает на погоны от путлера?
поломанным был изначально!
Он не сломался! Он обоср..ся.
совместно с зегнидами не вижу ничего хорошего тут уже
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