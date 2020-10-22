Мы предупреждали Зеленского, что проведем парад без него, он сломался и назначил парад в 2021 году, - Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден назначить проведение военного парада в 30-ю годовщину Независимости Украины, так как оппозиция, ветераны и волонтеры все равно бы провели его - с президентом или без.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер полситсилы Петр Порошенко.

"Вспомните: еще в 2019 году во время празднования Дня Независимости Зеленский сказал, что никогда не будет военного парада. В этом году мы провели парад - а он снова боролся против парада. Для чего он это делал? Потому что он боится армии, боится ветеранов. Не чувствует, оно не его. У него - видосики", - отметил Порошенко.

"И только после того, как мы на День Защитника Украины четко сказали: мы советуем вам провести парад, иначе мы его проведем без вас - он сломался и объявил "хорошо, в следующем году парад будет", - добавил пятый президент .

Порошенко подчеркнул, что по каждой инициативе "Европейская Солидарность" будет действовать именно так.

"Для того, чтобы обеспечить то, что нужно стране: защиту армии, защиту врача, защиту граждан, защиту местного самоуправления", - подчеркнул лидер политсилы.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о проведении военного парада в 30-ю годовищу Независимости Украины.

24 августа 2020 года Порошенко заявил, что на 30-летие Независимости Украины должен быть парад, а если власть не захочет, то ее "заставят".

"Не сделает власть сама - мы придумаем, как ее заставить", - сказал тогда пятый президент.

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