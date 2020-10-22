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Новости
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Нардеп Лерос подозревает, что "строительная мафия" Киева возит сумки с деньгами в Офис Президента

Нардеп Лерос подозревает, что

При посредничестве народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого Офис президента и Служба безопасности Украины систематически получают "валютные средства" из столичного бюджета.

Об этом заявил народный депутат Гео Лерос в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, к этой схеме может быть причастен мэр Киева Виталий Кличко. "Кличко, Комарницкий и Офис Президента - это одно целое", - подчеркнул политик.

Гео Лерос напомнил, что в свое время СБУ провела обыски в фирмах Дениса Комарницкого и изъяла компьютеры, на которых хранилась информация о его влиянии в течение мэрства Виталия Кличко на махинации с застройками в столице, в частности ООО "Еко-Буд-Трейд". Именно эта компания, которую контролирует Комарницкий, с согласия столичной власти получала подряды на миллиарды гривен из городского бюджета, в частности, разрешение на строительство Подольского мостового перехода. Но тогда дело так и не было доведено до конца, так как, по мнению политика, Николай Тищенко, который является кумом главы Офиса Президента Андрея Ермака, помог Комарницкому решить его проблемы путем подкупа Офиса Президента и СБУ.

"В 2019 году СБУ проводила обыски у Комарницкого, они изъяли большое количество документации. После Гового года, когда глава Офиса Президента усилил свои позиции, он через своего кума Тищенко начал выстраивать вертикаль влияния на город Киев. И тогда появился этот Комарницкий. Тогда с подозреваемого он стал близким другом СБУ. Сегодня я не знаю таких людей, которые могут спокойно заезжать на территорию СБУ и передавать какие-то сумки. Когда я обратился с депутатским обращением к господину Баканова (глава СБУ. - Ред.) с просьбой объяснить, что за сумки и что там внутри, ведь сумки были не маленькие, - ответ я не получил. Мне кажется, что это было то же самое, что выгружал господин Тищенко с личного авто Комарницкого и заносил их в Офис президента. Я думаю, что это не просто взятки, это часть отлаженной системы, которая сегодня работает. Это систематическая работа по передаче валютных средств тем, кто их не трогает", - отметил Гео Лерос.

Народный депутат отметил, что он не помнит такого прецедента в истории Украины, чтобы "под полным прикрытием СБУ ... так открыто грабился бюджет страны".

Автор: 

Кличко (4635) СБУ (19843) Баканов Иван (303) Ермак Андрей (1253) Офис Президента (1793) Комарницкий (41) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+5
Некрасиво подозревать когда вполне уверен (с) С.Е.Лец
))))))))))))
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22.10.2020 14:29
+4
Это не блажь, а преступление.
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22.10.2020 14:32
+3
Хуже, мой юный друг. Намного хуже.
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22.10.2020 14:57
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Некрасиво подозревать когда вполне уверен (с) С.Е.Лец
))))))))))))
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22.10.2020 14:29 Ответить
А потом из этих сумок и оплачивают разную блажь из 5 вопросов.
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22.10.2020 14:29 Ответить
Это не блажь, а преступление.
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22.10.2020 14:32 Ответить
А я подозреваю, что все, кто идёт во власть, идут туда только ради собственного обогащения.
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22.10.2020 14:31 Ответить
...і всі вони "омЄрзітЄльниЄ"?
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22.10.2020 14:48 Ответить
Хуже, мой юный друг. Намного хуже.
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22.10.2020 14:57 Ответить
А ви, цікаво, на роботу влаштовуєтесь виключно з гуманітарною метою?
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19.04.2021 13:19 Ответить
До Охвісу Потерпілого заносять вже чумаданами. ЗЕ не барига.
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22.10.2020 14:32 Ответить
В тій академії,де папєрєдніки вчилися красти,нинішні були викладачами.
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22.10.2020 14:35 Ответить
Надо понимать, что нашей власти (любой. Так сложилось.) для выживания необходимо много нелегального кэша. Доплаты в конвертах депутатам, поддержание лояльности силовиков, прокуратуры и судей, кормление легиона "политологов" и прочих информационных киллеров для снижения рейтинга оппозиции, выборы и оплата связанных с ними махинаций (Зе опрос - яркий пример). В конце-концов и себя что-то детишкам на молочишко отщипнуть нужно. Весь этот бардак у нас уже настолько укоренился, что никто не знает, как разрубить этот гордиев узел и кто вообще это сможет сделать. Ну разве что возможно смогла бы Тимошенко, но вложенные в ее дискредитацию огромные деньги вряд ли позволяют на это надеяться.
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22.10.2020 14:33 Ответить
"тимошенко" зараз сама продає свою партію кому завгодно. На місцевих виборах її "політики" кажуть агітаційні промови за блаЗЄнських. Уявляєте, від "батьківщини" йде кандидат на посаду міського голови, а її однопарційці агітують за кандидата від "блаЗєнських". Після "виграшу" в США 14млн. у "юлі" апетит на грошові знаки
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22.10.2020 14:51 Ответить
Вот и на тебя тех денег, о которых я говорил выстачило.
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22.10.2020 14:57 Ответить
Ні. Працюю без премій А "юлині" агітатори за блаЗЄнських розкошують
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22.10.2020 15:03 Ответить
Я не агитатор. Я сторонник.
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22.10.2020 15:04 Ответить
Я не про Вас казав, а про партійців "батьківщини", що агітують за блаЗЄнських.
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22.10.2020 15:12 Ответить
??? Приведите пример. Я такого не слышал.
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22.10.2020 15:20 Ответить
Сергій Соболєв та Миайло Волинець розмістили свої "добрі_слова" за кандидата на міського голову м.Умань Андрія Дикуна, що балотується від блаЗЄнських, . Хоча від "батьківщини" йде Чепка. Сподіваюся, що фото не потрібне?
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22.10.2020 15:27 Ответить
Ну может быть действительно неплохой человек. Никакой зрады в этом не вижу. Вот вы сторонник видимо Порошенко, но это же не значит автоматически, что вы негодяй и разбойник.
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22.10.2020 15:53 Ответить
Да и фейков сейчас полно.
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22.10.2020 15:54 Ответить
И я уверен, что сумки в ОП носят, чи шишки на зеленского за бардак в стране и в столице сыпятся за безплатно? Шоб за безплатно, так строительная мафия давно б сидела в кутузке или в бегах была, а она процветает - загаживает Киев, значит зе эту мразоту крышует. Простая логика выработанная глядя как 29 лет грабится Украина олигархами-паразитами.
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22.10.2020 14:36 Ответить
Хоть бы мне одну сумочку небольшую завезли, жлобы!
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22.10.2020 14:36 Ответить
нє можєт бить вова ж он чєстний, он абєщал
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22.10.2020 14:47 Ответить
А ляросу никто не носит.
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22.10.2020 14:51 Ответить
"подозреваю" що щось і тобі заносять...
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22.10.2020 18:16 Ответить
А общественность столицы, ведущая ночной образ жизни подозревает, что Лерос тайно посещает гей - клубы.
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22.10.2020 21:30 Ответить
Просто Ванга, а не Лерос. ТОП-новость. Ещё подозрения и догадки в студию!
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23.10.2020 00:19 Ответить
Нардеп Лерос підозрює, що "будівельна мафія" Києва возить сумки із грошима в Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3687
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23.10.2020 00:37 Ответить
 
 