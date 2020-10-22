Зеленский об украинской вакцине от коронавируса: "Уникальная. Это не пафос и не популизм"
Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции.
Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам Зеленского, ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.
"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае", - заявил Зеленский.
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Мне очень хочется верить, что меньший вова это делает потому, что долго прожил в москве и нахватался там этого кацапского мышления. От мысли, что им кукловодят из москвы становится моторошно...
Это шо, военная тайна?
Или добавили в рашинскую 2 капли боярышника, и она стала "украинской уникальной"?
******** кусок! У нас с 90х х-й ложили на науку! Все перспективные ученые свалили за бугор. Оборудование времен СССР!
У нас не может быть "уникальной" разработки !!!!
если у переболевшего человека не формируются антитела и он болеет повторно, ТО сделавший ТАКУЮ вакцину должен как минимум получить Нобелевскую премию.АУ, лауреты????
Це глупота бездонна.
"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3121919-na-vigotovlenna-ukrainskoi-vakcini-vid-covid19-treba-100150-miljoniv-stepanov.html
Так має бути і в 21-му високонауковому суспільстві - на зміну старої фармакології приходить лазерна терапія. Причому, в Україні лазерні лікувальні апарати вже в широкому вжитку після Чорнобильської катастрофи. Але що це за Міністерство охорони здоров'я маємо, яке навіть не чуло про високі досягнення в лікуванні хворих українським медичним лазером???..
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.