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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский об украинской вакцине от коронавируса: "Уникальная. Это не пафос и не популизм"

Зеленский об украинской вакцине от коронавируса:

Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Зеленского, ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае", - заявил Зеленский.

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вакцина (3814) Зеленский (20196) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+40
ВІН ПОВНІСТЮ ***** КОПІЮЄ !!!!!
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22.10.2020 14:37
+35
Буде легалізувати у нас скрєпоносну під виглядом мейд ін Юкрейн?
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22.10.2020 14:32
+33
якщо з виступів зеленого папуги виключити пафос та популізм, то залишиться пшик..
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22.10.2020 14:32
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Так кто ж мешает ЗЕлёносопельному БлаЗЕню без пафоса и популизма ширнуть уникальную украинскую вакцину себе, Жабе-Елене, дЕрЬмаку, Мендельше и всем прочим ЗЕ-клоунам из падлючего ЗЕ-шапито?
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22.10.2020 16:13 Ответить
Пока не появится в аптеке - вакцины нет, есть препарат на закрытом тесте.
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22.10.2020 16:16 Ответить
Обов'язково буде в аптеках щоб кидати лохів.
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22.10.2020 16:38 Ответить
Клінічні випробування "вакцини" проводилися на дачі Єрмака. Вштирило усіх.
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22.10.2020 16:22 Ответить
Пощастило Україні з президентом що має неосяжні знання у всіх галузях.
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22.10.2020 16:26 Ответить
Зеленский во всём подражает Путину. Это было видно ещё до выборов, по его предвыборной агитации. И почти каждое его действие сейчас, даже эта вакцина - это копипаста с большого вовы.
Мне очень хочется верить, что меньший вова это делает потому, что долго прожил в москве и нахватался там этого кацапского мышления. От мысли, что им кукловодят из москвы становится моторошно...
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22.10.2020 16:38 Ответить
Единственная вакцина, которую нужно нюхать. Понюхал - и нет никакого коронавируса, дыры в бюджете, войны, недоразвитых депутатов...
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22.10.2020 16:40 Ответить
Не соврал бубочка. Гуглим "восхитительный танец" от стадиона Диброва))
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22.10.2020 16:55 Ответить
ИДИОТ!!!!
Это шо, военная тайна?
Или добавили в рашинскую 2 капли боярышника, и она стала "украинской уникальной"?
******** кусок! У нас с 90х х-й ложили на науку! Все перспективные ученые свалили за бугор. Оборудование времен СССР!
У нас не может быть "уникальной" разработки !!!!
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22.10.2020 17:14 Ответить
ЗЕленка
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22.10.2020 17:25 Ответить
После создания "уникальной вакцины Спутник" в Раше ( как оказалось для крупного рогатого скота) с которой так пиарился Путинило, После пиара о супер - пупер вакцине от всех болезней вместе взятых имени Дохлой белки Трампопона, Зе тоже решил не отставать в своих бравурных заявлениях... Да и то , он что за свои побрехеньки отвечать будет.. конечно нет. Но к выборам "продать" мифическую таблетку счастья, это чисто лохатрон ,но по приколу прокатит.
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22.10.2020 17:43 Ответить
а где мильйон обещанный?
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22.10.2020 18:29 Ответить
Отличная... от других (с).
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22.10.2020 18:29 Ответить
Знаю я его вакцину ..... её надо вдыхать через нос.
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22.10.2020 18:43 Ответить
через стодолларовую купюру ?
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22.10.2020 19:19 Ответить
...в его случае через срасийскй СРУбль.
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22.10.2020 20:34 Ответить
Это не вакцина. Это средство перемещения в зеленую трясину.
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23.10.2020 07:49 Ответить
Зеля прав: "ЭТО НЕ ПАФОС", ЭТО ОБЫЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПРИВЫЧНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ НИЧЕГО НЕ СТОЯЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТРЫНДЁЖ. В марте ОНО же трындело про "10 млн. тестов ПЛР из Китая через 48 часов" (в реальности привезли только 50 тыс. или ПОЛПРОЦЕНТА - РЕКОРД ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ ВРАНЬЮ ДЛЯ КНИГИ ГИННЕССА), потом они врали про массовое тестирование. про новые десятки тысяч мостов в Украине, про тысячи нов. раб. мест, про космические зарплаты для всех (хватило только квартальным дружбанам), последние два месяца ТРЫНДЕЛИ ПРО МАССОВЫЕ ТЕСТЫ НА АНТИГЕН (дешевые простые, но точные, как ПЛР!) - ГДЕ ОНИ??? Теперь будут год трындеть про укрвакцину, хотя ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, ЧТО ЕЁ НЕ БУДЕТ, НО ДЕНЬГИ СПИШУТ НЕМАЛЫЕ.... Лживые уроды... Хотя тупоголовое зеленое поголовье других не заслужило...
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22.10.2020 19:29 Ответить
откуда взялась укр.вакцина если ее никто не начинал делать?????????
если у переболевшего человека не формируются антитела и он болеет повторно, ТО сделавший ТАКУЮ вакцину должен как минимум получить Нобелевскую премию.АУ, лауреты????
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23.10.2020 07:48 Ответить
Якщо це дійсно так то раша сюди вже встромила своє свиняче рило. Не здивуюсь коли виявиться що московська вакцина насправді вкрадена, можливо навіть у нас
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22.10.2020 19:49 Ответить
хай заразять вірусом всіх зелених та провакцинують, а потім побачимо чи можна цю вакцину приймати ЛЮДЯМ
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22.10.2020 19:51 Ответить
И шо ты будешь делать с оставшимися 20ти процентами?
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23.10.2020 00:02 Ответить
Вакцина то не ліки. Що значить заразять, а тоді вакцинують.вакцина - то і є заразити хворобою, в легкій формі, вводиться збудник, вірус, але ослаблений або дохлий. Організм реагує. Або ні, може захворіти. Але хто вакцинує в розпал епідемії? Дурень тільки. Коли можна, вколовши собі ослаблений вірус, піймати ще іззовні. Вірус циркулює, хто коле вакцину? Тримати вакцинованого в боксі 2 неділі, поки не виробиться імунітет? Та воно не вивчене, чи є там імунітет. Ну, то ж так просто: не можна в розгар епідемії вакциною заражатися!!!
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23.10.2020 01:36 Ответить
Людям все треба пояснювати, все. Ось є стіл, ось табуретка. Вони схожі, навіть дуже. Але то є різне! Зовсім різне. Не можна столом користуватися, як табуреткою і навпаки! Неправильно.
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23.10.2020 01:42 Ответить
Медицина то є мінне поле, але ранених і вбитих медициною не помітиш фарбою. Помер, адже був хорий. Нирки, печінка відпали, - болєзнь. Дослідження проводиться так: групи людей однотипні за ознаками: вік, стать і тд, то є "рандомізоване", "подвійне" то є дві групи, бажано по 10 тисч, щоб була репрезентативність, представленість і "сліпе", тобто одна група коле досліджувване лікарство, друга воду. І ніхто не знає, ні той хто коле, ніхто, лише дослідник, щоб не збити результат. І тривалий час. Але це після мишей, кроликів, морських свинок. І після того, як ці бідні створіння приведуть потомство, а щур завтра не вкотиться, потрібен час. Тоді ще на добровольцях вплив на плід. Бо якщо станеться, як з талідомідом буде армія інвалідів. А жінка не виносить за місяць. Рік два проходить дослідження, то мінімально. Як ти прискориш? Вкидати на ринок по судах затаскають. Подвійне сліпе рандомізоване. Але наші люди...вони вважають, що вони-мусорні корзини....
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23.10.2020 10:43 Ответить
зеленим все можна
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23.10.2020 07:48 Ответить
Але хто вакцинує в розпал епідемії? ------------ вакцинують ті, в яких не стоїть задача вилікувати, а стоїть задача вколоти!
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23.10.2020 07:52 Ответить
100%. Але задача вакцинування - не вилікувати, а попередити,захистити! Коли захворів, не колеться ще зверху вакцина. Це не ліки. Коли має вірус або носій, як можна колоти елементи вірусу? Вакцинуємо тоді, коли вірусу вільно ще нема, але йде чи передбачається епідемія, щоб захистити велику кількість людей, коли вже зустріне той збудник. А не коли збудник є повсюди.
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23.10.2020 10:17 Ответить
ну, так, підчас пандемії вакцинуватись не можна, бо невідомо, чи ви вже заражені чи ні.Дати вакцину - то лише збільшити дозу зарази. Але при цьому всі гудуть -скоро пора колотись!!!
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23.10.2020 16:23 Ответить
Все уже так привыкли к тому , что Осел может нести только полную хрень , по тому уже не имеет значения , что оно там трендит , не кто и не за что не поверит не в его слова , не в украинскую вакцину.При чем даже если оно на камеру своих детей этой вакциной уколет , один хрен не кто не поверит . Дятел который начал свою политическую карьеру с вранья и подделки анализов , и продолжает открыто сцать всем в уши и глаза , должен натурально сдохнуть , что бы мы поверили что оно таки сдохло , а не тредит в очередной раз.
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22.10.2020 19:51 Ответить
Це дійсно не пафос.
Це глупота бездонна.
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22.10.2020 20:06 Ответить
Да нет, ему просто сказали, а он и повторяет.
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22.10.2020 20:10 Ответить
Дурні,хто за них голосував.А ці упирі рубають капусту.
"«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає Президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», - сказав Степанов."https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3121919-na-vigotovlenna-ukrainskoi-vakcini-vid-covid19-treba-100150-miljoniv-stepanov.html
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23.10.2020 08:15 Ответить
Фармакологія з її вакцинами - це же застарілий підхід до лікування хворих. Коли з'явився комптуер і лазерний принтер - механічна друкарська машинка канула в лету...
Так має бути і в 21-му високонауковому суспільстві - на зміну старої фармакології приходить лазерна терапія. Причому, в Україні лазерні лікувальні апарати вже в широкому вжитку після Чорнобильської катастрофи. Але що це за Міністерство охорони здоров'я маємо, яке навіть не чуло про високі досягнення в лікуванні хворих українським медичним лазером???..
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22.10.2020 20:20 Ответить
"ми нє можем говоріть обо всьом..." - ви просто плещете язиками про те чого взагалі не розумієте. артисти. балаболи
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22.10.2020 20:51 Ответить
И ещё раз, разбудите его кто-нибудь, "он спит, и видит сны..."
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22.10.2020 21:17 Ответить
Зеленський про українську вакцину проти коронавірусу: "Унікальна. Це не пафос і не популізм" - Цензор.НЕТ 780
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22.10.2020 22:05 Ответить
Вчера Зеленский говорил следующее : "Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, науки медицинской тоже нет. При всем уважении, ещё раз, к нашим медикам и ученым." https://censor.net/n3215119 А сегодня он мелет, что наша вакцина уже создана и проходит тестирование. Более того, оказывается, что эта вакцина уникальна и её разработкой занимались более полугода... Как это прикажете понимать ? Зеленский не в курсе, что происходит в стране или тупо врёт ? А может он живёт в разных реальностях : принял один препарат - никакой собственной вакцины нет и быть не может, принял другой препарат - и... о чудо !... отечественная вакцина уже разработана и находится в стадии тестирования...
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22.10.2020 22:11 Ответить
почнемо процес вакцинації з вАви, лєнки та їхніх дітей. Вакцина ж унікальна..
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22.10.2020 23:19 Ответить
"уникальная" это то, что аналогов в мире нет?
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23.10.2020 00:05 Ответить
Опять приколы мочит.
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23.10.2020 00:21 Ответить
щоденні зашквари в турборежимі
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23.10.2020 16:37 Ответить
Предвыборный бред про вакцину...
В связи с информацией опубликованной Офисом Президента Украины о представлении президенту Украины Зеленскому результатов "...доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини" * разъясняем президенту и правительству Украины, что представленный в качестве "Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров'я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов " не является специалистом по микробиологии или вирусологии. Проживающий в Атланта, штат Джорджия, США Михаил Фаворов окончил ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» где получил специальность "врач-стоматолог". Имеет почетное звание "доктор наук" присвоенное New York Academy of Sciences за благотворительный взнос в 5000$. Представляемая им фирма "DiaPrep System Ink" не ведет никакой специализированной научной деятельности и не имеет лабораторного центра для ее проведения. Основной вид деятельности - маркетинг, реклама, продвижение медицинских препаратов.
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23.10.2020 00:40 Ответить
Вова пи--бол или(и) фантазер?
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23.10.2020 07:44 Ответить
От что то животворящие выборы: и вакцина Уникальная, и от пенсии отказываются, И олимпиаду жаждем, и рыговский Евроньюс, и все-все...
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23.10.2020 08:39 Ответить
А личико у нашего президента симпатично округляется...
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23.10.2020 08:42 Ответить
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