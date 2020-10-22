Зеленский об украинской вакцине от коронавируса: "Уникальная. Это не пафос и не популизм"

Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Зеленского, ее разработкой занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае", - заявил Зеленский.

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