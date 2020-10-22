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Турция в случае необходимости "без колебаний" направит войска в Нагорный Карабах, - вице-президент Октай

Турция в случае необходимости

Турция готова отправить свои войска на помощь Азербайджану, если его правительство об этом попросит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk.

Октай уточнил, что пока такого запроса от Азербайджана не поступало, но в случае его получения Турция "без колебаний" отправит солдат в зону вооруженного конфликта.

Вице-президент раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, созданную для урегулирования конфликта Францией, Россией и Соединенными Штатами, она, по его оценке, поддерживает Армению в политическом и военном отношении и пытается оставить проблему Нагорного Карабах без разрешения.

Читайте также: Руководство Армении призывами к войне втягивает свой народ в пропасть, - МИД Азербайджана

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

Азербайджан (790) Армения (829) Турция (3369) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+32
Молодцы. Вот это союзники!
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22.10.2020 14:46
+30
Азербайджанцы вывешивают флаги Украины и благодарят за поддержку.

В социальных сетях опубликовано видео, как над воротами в одном из сел азербайджанцы повесили флаги стран, поддержавших их страну в борьбе за освобождение оккупированных территорий Нагорного Карабаха.
Азербайджанец вывесил флаги 4 стран, включая Украину, Турцию, Израиль и Пакистан, которые открыто декларируют поддержку территориальной целостности Азербайджана и не признают оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

https://www.dialog.ua/war/217640_1603361204?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
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22.10.2020 14:53
+28
И это будет ПРАВИЛЬНО.
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22.10.2020 14:44
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И это будет ПРАВИЛЬНО.
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22.10.2020 14:44 Ответить
Вот этого ***** то и боится
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22.10.2020 15:01 Ответить
Так. Це не маленька Грузія Чи Україна.
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22.10.2020 15:13 Ответить
Вау, гречка!
паРаша, ти відчуваєш нефритовий стрижень у своїй печері болотного лотуса?
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22.10.2020 14:46 Ответить
Молодцы. Вот это союзники!
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22.10.2020 14:46 Ответить
Браво!
Пуйло - обтекай!
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22.10.2020 14:50 Ответить
так Эрдоган и Крым освободит
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22.10.2020 14:50 Ответить
Для себя. И это будет наилучший вариант, потому что Украина его и за 500 лет не освободит.
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22.10.2020 15:06 Ответить
Эрдоган, лет за 5, если заберёт, Крым в конфетку превратит. С адекватными ценами и сервисом.
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22.10.2020 15:10 Ответить
Для этого надо будет отправить на историческую родину Парашу всех лишнехромосомных КРЫСчан. Ну, за редким исключением.
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22.10.2020 15:36 Ответить
А если еще через Армению направит, вообще круто будет.
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22.10.2020 14:52 Ответить
Азербайджанцы вывешивают флаги Украины и благодарят за поддержку.

В социальных сетях опубликовано видео, как над воротами в одном из сел азербайджанцы повесили флаги стран, поддержавших их страну в борьбе за освобождение оккупированных территорий Нагорного Карабаха.
Азербайджанец вывесил флаги 4 стран, включая Украину, Турцию, Израиль и Пакистан, которые открыто декларируют поддержку территориальной целостности Азербайджана и не признают оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

https://www.dialog.ua/war/217640_1603361204?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
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22.10.2020 14:53 Ответить
Не помню, чтобы наша беня-аваковская власть поддержала Азербайджан.
Ну, подавляющее число граждан и оборонная промышленность, поставляющая запчасти для беспилотников, конечно.
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22.10.2020 14:57 Ответить
Кулеба точно робив заяву про підтримку територіальної цілісності Азербайджану.
Ну і ми тут підтримуємо своїми коментарями.)
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22.10.2020 15:00 Ответить
Видимо зря Сергей Нигоян поддерживал Украину
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22.10.2020 18:41 Ответить
Украинцьі должньі потоптаться по международномк праву, как кацапьі?
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22.10.2020 19:20 Ответить
Так "еврейское казачество" Украины и не пикнет против Путлера, не то что кого то поддерживать.
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22.10.2020 15:07 Ответить
Ізраїлю? Щось не віриться. Вони ненавидять Ердоґана. Тим більше, що Ізраїль сам має під контролем чужі території.
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22.10.2020 15:16 Ответить
На відео за наведеним посиланням є прапор Ізраїлю і написано:

"Турция и Израиль продают Азербайджану современные образцы вооружений, которые позволили осуществить стремительное продвижение на фронте сразу на нескольких направлениях."
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22.10.2020 15:18 Ответить
Ізраїль продав азербайджану ЗАСТАРІЛІ як на Ізраїль дрони"камікадзе"...
Це не підтримка...просто бізнес
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22.10.2020 15:34 Ответить
Ты это серьёзно?) а как же: беспилотники HAROP для уничтожения высокозащищенных целей производства Israel Aerospace Industries (IAI), беспилотники SkyStriker производства компании Elbit systems, тактические ракеты класса «земля-земля» большой дальности LORA, также разработанные IAI, огромные беспилотники Hermes, системы ПВО и многое другое...?
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22.10.2020 17:01 Ответить
какие такие чужие територии? можно подробнее?
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22.10.2020 16:57 Ответить
Если кто не в курсе, вчера ******* заявил, что Россия готова высадить в Карабахе своих десантников
Получи, фашист, гранату!
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22.10.2020 14:53 Ответить
Тепер йому залишається висадити ЛІЧІНКУ на параші, на більше не потягне!
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22.10.2020 14:56 Ответить
ой!.. сегодня в Мацкве показатели сероводорода в воздухе будут зашкаливать..
Эрдоган, опять указал лилиПутину на его место за плинтусом..
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22.10.2020 14:54 Ответить
Ви помиляєтеся - не за, а ПІД плінтусом
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22.10.2020 14:58 Ответить
Дипломатия закончилась.
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22.10.2020 14:58 Ответить
кацапи кажуть, мовляв, нє_хатітє_разґоварівать_с_лавровом_будєтє_разґоварівать_с_шойґу...
Я так зрозумів, що турки месидж зрозуміли та готові до такої розмови. А що "шойґу"? Як там у нього галіфе? Сухі?
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22.10.2020 15:19 Ответить
https://twitter.com/AhmadAydinoglu

https://twitter.com/AhmadAydinoglu Ahmed Javad
https://twitter.com/AhmadAydinoglu @AhmadAydinoglu
https://twitter.com/AhmadAydinoglu/status/1319243064876126211 15 мин

Армянские солдаты сдавайтесь! С вами будут хорошо обходится и вам будет предоставлена возможность обратится за убежищем в Европе!
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22.10.2020 14:59 Ответить
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 7160
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22.10.2020 15:15 Ответить
Это уже не нож, а болт ниже спины.
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22.10.2020 15:01 Ответить
Что бы не подыхать за параноика Пашиняна...
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 3693
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22.10.2020 15:01 Ответить
Дизиртиры...)
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22.10.2020 15:05 Ответить
Влад, ты отуреченный Николай, пиши правильно, а то палишься моментально.
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22.10.2020 18:38 Ответить
А Россия молча "проглотит эту пилюлю".
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22.10.2020 15:04 Ответить
вообще раше не позавидуешь,

убыль населения она уже полтора десятка лет восполняет за счет тюркоязычных узбеков и киргизов, создавая у себя пятую колонну, а Казахстан - первый партнер Туркции по союзу тюркских государств
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22.10.2020 15:08 Ответить
Кто им доктор? Так феерично разосраться со своим единственным бывшим партнёром - Украиной надо ооочень постараться. Теперь потеряют и Беларусь.
Через лет 10-20 будут сидеть в своих мокшанских болотах, лупать глазами на киргизов и узбеков, как те их женщин в гаремах пялят.
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22.10.2020 15:35 Ответить
Великий Туран зовет. Турки просто помешаны на единстве тюркских народов.
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22.10.2020 15:04 Ответить
Це, що турки хочуть поєднатися з якутами та татарами?
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22.10.2020 16:03 Ответить
Типа того.
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22.10.2020 17:00 Ответить
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху. На черзі після Нагірного Карабаху - Крим.
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22.10.2020 15:07 Ответить
ідіотизм...

Крим не Карабах.....Турція не зацікавлена розпочати Війну з рашкою
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22.10.2020 15:32 Ответить
Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 322
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22.10.2020 15:08 Ответить
Турция принуждает армяшек и кацапню к миру
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22.10.2020 15:11 Ответить
а Сергей Нигоян смотрит на украинцев с небес

Туреччина в разі необхідності "без коливань" направить війська до Нагірного Карабаху, - віцепрезидент Октай - Цензор.НЕТ 7561
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22.10.2020 15:19 Ответить
А Сергій Ніґоян хіба не громадянин України? Чого Ви так наполягаєте на етнічному походженні? Адже його батьки й виїхали з Вірменії через війну, яку вірмени розпочали проти Азербайджану за допомогою кацапії. Тому не вдавайтеся до таких дешевих маніпуляцій.
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22.10.2020 15:22 Ответить
империя советский союз рисовала границы между респуликами как ей было удобно - например пришила к азербаджану карабах населенный преимущественно армянами, в котором они живут тысячу лет,

и когда совок начал назваливаться такое искусственное положение продолжаться уже не могло
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22.10.2020 15:27 Ответить
1) "... Карабах, населенный преимущественно армянами..."
---
етнічний склад цього регіону "підкоригувала" російська імперія, яка заселяла туди вірменів з Ірану та Туреччини. Тисячу_лєт там жили якраз переважно азербайджанці.

===
2) Ніде в світі нема кордонів держав, що збігаються з етнічними межами. Тому після WWII домовилися про непорушність кордонів. Вихід? Приклад Шотландії. Просувати своїх депутатів > ухвалювати закон > провадити референдум. А вірмени не просто захопили Карабах, а ще в півтора рази більшу територію власне Азербайджану, що не належить до Карабаху.
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22.10.2020 15:34 Ответить
2) а как же линия Керзона? - первая граница в Европе проведенная по этому принципу,

и уже в 90-х Европа поделилась на более-менее мононациональные государства
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22.10.2020 15:40 Ответить
т.зв. "лінія_Керзона" існувала обмежений час після Першої світової війни. Вона не мала ніякого стосунку до кордонів європейських держав. Після Другої світової всі переможці (за винятком США) задовольнили свої апетити за рахунок переможених та домовилися, що віднині всі кордони залишаться непорушними. Згадайте, як Польща хвилювалася перед об'єднанням Німеччини. Вони боялися, що прийдеться повернути те, що їм "нарізали" від Німеччини. Але німці виявилися мудрими й не поставили під сумнів результати Потсдамської конференції, якщо не помиляюся.
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22.10.2020 15:46 Ответить
Маєте рацію, не помиляєтесь. Міжнародне право закріпило кордони, які склались з закінченням ІІ світової війни з метою навіки запобігти новим війнам. Стосовно бувшого СРСР: кордони бувших союзних республік, які були на момент виходу з СРСР, по міжнародному праву теж мають бути непорушними. Іншого не дано. Все інше - це кривава безкінечність.
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22.10.2020 19:58 Ответить
на кавказі було ПО РІЗНОМУ.....

так,вірмени автохтони ,але азербайджанці там теж автохтони.......
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22.10.2020 15:36 Ответить
вот я и вижу это как последствия империи, народы вели войны между друг другом на протяжении столетий - вышли на какие-то устоявшиеся границы и более-менее успокоились, пришла третья сильная сторона - нарисовала границы по своему разумению, заселила территории населением которое было ей более удобно, а после ухода империи всегда разгорается конфликт между местными,

пример - война Индии с Пакистаном, когда непротивленцы британскому злу насилием-индусы начали резать мусульман
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22.10.2020 15:45 Ответить
Согласен, только с одной поправочкой. Армения НИКОГДА не начинала войну с Азербайджаном. Война началась после того как (спровоцированная Москвой против Горбачёва) в Симгаите начались погромы и резня армян 1988. Через месяц бездействия властей (видимо понравилась безнаказанность) начались погромы в городе Баку. Люди бежали в Степанакерт и Карабах, где более 80% жили армяне. В Карабахе (НКАО) объявили о выходе из состава АзССР (по закону) Москва противилась, но к моменту выхода самой России из СССР ПОДПИСАЛА соглашение выхода автономии (НКАО) из АзССР. Последняя не согласилась, хотя по тому же праву вышла из СССР (право на самоопределение) Вот тогда началась война (уже в начале 90-ых)
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22.10.2020 18:27 Ответить
Є і інша інформація, під назвою https://www.youtube.com/watch?v=dor4R01lI5w ХОДЖАЛИНСЬКИЙ ГЕНОЦИД.
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22.10.2020 20:06 Ответить
Тепер моя "поправочка". Союзна республіка, якою був Азербайджан, за конституцією ссср мала право на вихід. Автономії -- ні. Україна взагалі могла не запитувати совка, бо була членом та засновником ООН (совок для збільшення кількости голосів зробив це на свою голову).

Вірмени Азербайджану не мали жодного права на самовизначення, бо мали на той час державу -- Вірменську ССР. Бо за таким принципом колись вони захочуть смовизначится в Парижі
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22.10.2020 20:35 Ответить
Армения начала войну с Азербайджаном задолго до сумгаитских событий. Я живой свидетель того, как сотни беженцев из Армении и Карабаха приезжали в Баку. Об этом молчали все: СМИ и руководство страны. Я не мог понять как может такое случиться в СССР? Ведь есть же власть, правоохранительные органы. Мне один беженец рассказал, что милиция приходила к нему домой и советовала побыстрее уехать, иначе они не смогут его защитить. Беженцы продолжали прибывать очень долгое время, а потом только случились события в Сумгаите. И только после этого все лживые СМИ все как один стали об этом орать. Кстати, суд над погромщиками проходил почему-то не в Азербайджане, а в РСФСР. Никаких следственных документов общественности не представили, только какие-то отрывки цитировали.
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22.10.2020 20:37 Ответить
Ложь! Тогда назови мне хоть один город до Сумгаитской резни, где армяне резали турок?
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22.10.2020 23:37 Ответить
Все города Армении и Степанакерт. Лгут всегда армяне и те кто за ними повторяют!
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25.10.2020 19:32 Ответить
Завтра мають бути серйозні переговори у США Помпео і голови МЗС Вірменії і АЗербайджану.....
подивимось ,.. У Москві не вдалося.

Зараз вже інші "позиції сторін" ))
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22.10.2020 15:30 Ответить
Помпео выразил надежду «Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы» https://www.golosameriki.com/a/pompeo-hopes-armenians-will-be-able-to-defend-in-nagorno-karabakh/5623847.html
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22.10.2020 17:51 Ответить
Ваш ход, Вова Путин!
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22.10.2020 16:08 Ответить
***** нервно курит в стороне. Но если Турция влезет туда официально, то Америка сразу поднимет Севрский мирный договор президента США https://lenta.ru/tags/persons/vilson-vudro/ Вудро Вильсона от 22 ноября 1920, которого никто не отменял, где территория независимой Армении должна составит более 160 тысяч квадратных километров с выходом к Черному морю где на сей день находятся американские базы и нукуда им не надо будет уходить. России будет Шах и Мат. Послушайте, что американские сенаторы об этом говорят, я не туркоазерскую купленную пропаганду в Украине.
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22.10.2020 18:14 Ответить
Какой ещё Севрский договор???? Это чушь! Этот "договор" никто так и не признал. Почитайте что об этом говорил Черчиль.
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22.10.2020 20:44 Ответить
Учи мат часть. Можешь и нет. Всё равно скоро всё выяснится.
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22.10.2020 23:48 Ответить
Армянская матчасть не имеет ничего общего с правдой и рассчитана только для внутреннего потребления, так что продолжай совершенствоваться там.
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25.10.2020 19:34 Ответить
Звичайно, а як Росія в Сирії, ще й бази свої поставила
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22.10.2020 16:09 Ответить
он чокнулся.
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22.10.2020 16:59 Ответить
Видимо дела 10 млн. азербайджанцев совсем плохи. Даже дроны и сверхмощная турецкая поддержка и огромное бабло не помогло. Украинцам надо учится мотивации у армян, когда враг 30 раз больше и мощнее, им не страшно и продолжают нанести тяжелейшие потери противника из за чего их тупо засекретили. Слава Украине. Слава Армении - первого Христианского государстава на нашей Земле.
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22.10.2020 17:47 Ответить
А ты учасник боев или тебе кацыпы с армяшками лично доложили?
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22.10.2020 18:55 Ответить
К стати ты где находишься? У меня тут колесо пробило
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22.10.2020 23:55 Ответить
Хорошего друга имеет Азербайджан в лице Турции. па..раша слила армяшек в унитаз как и всегда они это умеют
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22.10.2020 18:54 Ответить
Да, но не хорошего груга имеет Украина в лице Эрдогана. Боюсь ещё раз Запорожским казакам придётся писать письмо. На сегодняшний день, то мировое сообщество которое поддерживает Украину, поддерживает Армению. Это тебе ни о чём не говорит?
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22.10.2020 23:52 Ответить
У плешивого педофила величие только в его больной голове осталось )))
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25.10.2020 19:44 Ответить
 
 