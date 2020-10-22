Турция в случае необходимости "без колебаний" направит войска в Нагорный Карабах, - вице-президент Октай

Турция готова отправить свои войска на помощь Азербайджану, если его правительство об этом попросит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk.

Октай уточнил, что пока такого запроса от Азербайджана не поступало, но в случае его получения Турция "без колебаний" отправит солдат в зону вооруженного конфликта.

Вице-президент раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, созданную для урегулирования конфликта Францией, Россией и Соединенными Штатами, она, по его оценке, поддерживает Армению в политическом и военном отношении и пытается оставить проблему Нагорного Карабах без разрешения.

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Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.