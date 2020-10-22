Турция в случае необходимости "без колебаний" направит войска в Нагорный Карабах, - вице-президент Октай
Турция готова отправить свои войска на помощь Азербайджану, если его правительство об этом попросит.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk.
Октай уточнил, что пока такого запроса от Азербайджана не поступало, но в случае его получения Турция "без колебаний" отправит солдат в зону вооруженного конфликта.
Вице-президент раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, созданную для урегулирования конфликта Францией, Россией и Соединенными Штатами, она, по его оценке, поддерживает Армению в политическом и военном отношении и пытается оставить проблему Нагорного Карабах без разрешения.
Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
паРаша, ти відчуваєш нефритовий стрижень у своїй печері болотного лотуса?
Пуйло - обтекай!
В социальных сетях опубликовано видео, как над воротами в одном из сел азербайджанцы повесили флаги стран, поддержавших их страну в борьбе за освобождение оккупированных территорий Нагорного Карабаха.
Азербайджанец вывесил флаги 4 стран, включая Украину, Турцию, Израиль и Пакистан, которые открыто декларируют поддержку территориальной целостности Азербайджана и не признают оккупированный Арменией Нагорный Карабах.
https://www.dialog.ua/war/217640_1603361204?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
Ну, подавляющее число граждан и оборонная промышленность, поставляющая запчасти для беспилотников, конечно.
Ну і ми тут підтримуємо своїми коментарями.)
"Турция и Израиль продают Азербайджану современные образцы вооружений, которые позволили осуществить стремительное продвижение на фронте сразу на нескольких направлениях."
Це не підтримка...просто бізнес
Получи, фашист, гранату!
Эрдоган, опять указал лилиПутину на его место за плинтусом..
Я так зрозумів, що турки месидж зрозуміли та готові до такої розмови. А що "шойґу"? Як там у нього галіфе? Сухі?
https://twitter.com/AhmadAydinoglu Ahmed Javad
https://twitter.com/AhmadAydinoglu @AhmadAydinoglu
https://twitter.com/AhmadAydinoglu/status/1319243064876126211 15 мин
Армянские солдаты сдавайтесь! С вами будут хорошо обходится и вам будет предоставлена возможность обратится за убежищем в Европе!
убыль населения она уже полтора десятка лет восполняет за счет тюркоязычных узбеков и киргизов, создавая у себя пятую колонну, а Казахстан - первый партнер Туркции по союзу тюркских государств
Через лет 10-20 будут сидеть в своих мокшанских болотах, лупать глазами на киргизов и узбеков, как те их женщин в гаремах пялят.
Крим не Карабах.....Турція не зацікавлена розпочати Війну з рашкою
и когда совок начал назваливаться такое искусственное положение продолжаться уже не могло
---
етнічний склад цього регіону "підкоригувала" російська імперія, яка заселяла туди вірменів з Ірану та Туреччини. Тисячу_лєт там жили якраз переважно азербайджанці.
===
2) Ніде в світі нема кордонів держав, що збігаються з етнічними межами. Тому після WWII домовилися про непорушність кордонів. Вихід? Приклад Шотландії. Просувати своїх депутатів > ухвалювати закон > провадити референдум. А вірмени не просто захопили Карабах, а ще в півтора рази більшу територію власне Азербайджану, що не належить до Карабаху.
и уже в 90-х Европа поделилась на более-менее мононациональные государства
так,вірмени автохтони ,але азербайджанці там теж автохтони.......
пример - война Индии с Пакистаном, когда непротивленцы британскому злу насилием-индусы начали резать мусульман
Вірмени Азербайджану не мали жодного права на самовизначення, бо мали на той час державу -- Вірменську ССР. Бо за таким принципом колись вони захочуть смовизначится в Парижі
подивимось ,.. У Москві не вдалося.
Зараз вже інші "позиції сторін" ))