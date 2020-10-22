Местные выборы: порядок в Киеве будут охранять почти 8 тыс. правоохранителей
В день местных выборов 25 октября в Киеве будут задействованы для обеспечения правопорядка почти 8 тысяч правоохранителей. Также более 10 групп взрывотехников будут созданы в разных районах столицы.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко во время брифинга 22 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Крищенко, 1105 избирательных участков в Киеве будут взяты под охрану после того, как туда завезут бюллетени. По его словам, около 4,5 тыс. полицейских будут задействованы непосредственно задействованы для обеспечения правопорядка на участках, и в целом почти 8 тысяч правоохранителей будут привлечены к охране правопорядка в городе.
Крищенко отметил, что помощь правоохранителям окажут еще 150 членов общественного объединения "Муниципальная охрана", но они не будут находиться на участках.
"Будут созданы 12 групп взрывотехников в разных районах, будем реагировать на фейковые сообщения о минированиях, чтобы не прерывать избирательный процесс", - сказал начальник главка.
Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день составлено 230 админпротоколов по нарушениям, связанным с избирательным законодательством, открыто 60 уголовных производств, большая часть из которых по хулиганским действиям и нападениям на рекламные площадки.
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