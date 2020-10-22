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Новости Обыски в Окружном админсуде Киева
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Антикоррупционный суд не смог выбрать меры пресечения для судей Окружного админсуда Киева из-за их неявки на заседание, - САП

Антикоррупционный суд не смог выбрать меры пресечения для судей Окружного админсуда Киева из-за их неявки на заседание, - САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 22 октября, не смог провести судебное заседание по избранию главе и одному из судей Окружного административного суда г. Киев (ОАСК) мер пресечения.

"Однако заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники. Рассмотрение ходатайств перенесено на 9:00 и на 13:00 28 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ходатайствуют об избрании судьям ОАСК меры пресечения в виде залога.

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Антикоррупционный суд не смог выбрать меры пресечения для судей Окружного админсуда Киева из-за их неявки на заседание, - САП 01
Антикоррупционный суд не смог выбрать меры пресечения для судей Окружного админсуда Киева из-за их неявки на заседание, - САП 02

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Автор: 

судья (2643) юстиция (758) САП (2059) Вовк_Павел (260) Антикоррупционный суд (1200) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+4
В наручники и в суд
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22.10.2020 14:57
+4
98% судей, это малодушный, трусливые, корыстные, подловатые людишки.. к сожалению..
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22.10.2020 14:59
+3
Какая власть такие и суды.
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22.10.2020 15:03
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В наручники и в суд
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22.10.2020 14:57 Ответить
98% судей, это малодушный, трусливые, корыстные, подловатые людишки.. к сожалению..
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22.10.2020 14:59 Ответить
И крайне наглые
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22.10.2020 15:10 Ответить
Какая власть такие и суды.
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22.10.2020 15:03 Ответить
круто не пришел в суд и ты свободен, это полное ДНО
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22.10.2020 15:07 Ответить
а силой привести никак? все зелёных опрашивальщиков охраняют?
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22.10.2020 15:08 Ответить
Они - судьи, у них неприкосновенность, которую с них ВСП отказалась снимать.
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22.10.2020 15:09 Ответить
Эти проститутки из ОАСК издеваются над законами как хотят...переаттестация? - "а мы все заболели"..суд? - "а мы просто не пришли"
Нужно менять законодательство в отношении судей, чтобы у них не было возможности так ношать законы.
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22.10.2020 15:08 Ответить
" А что, так можно было?!"
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22.10.2020 15:09 Ответить
а ты не знал? грабь, убивай, бери взятки а перед судом, справку про насморк и все, свободен
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22.10.2020 15:35 Ответить
"...Уточнюється, що прокурори САП і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) клопочуть про обрання суддів ОАСК запобіжного заходу у вигляді застави..."

Якщо суддів ОАСК повісити, то:
1. Не потрібно щоб вони вносили заставу.
2. 100% гарантія що не втечуть.
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22.10.2020 15:41 Ответить
 
 