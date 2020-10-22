Антикоррупционный суд не смог выбрать меры пресечения для судей Окружного админсуда Киева из-за их неявки на заседание, - САП
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 22 октября, не смог провести судебное заседание по избранию главе и одному из судей Окружного административного суда г. Киев (ОАСК) мер пресечения.
"Однако заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники. Рассмотрение ходатайств перенесено на 9:00 и на 13:00 28 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает Цензор.НЕТ.
Уточняется, что прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ходатайствуют об избрании судьям ОАСК меры пресечения в виде залога.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Нужно менять законодательство в отношении судей, чтобы у них не было возможности так ношать законы.
Якщо суддів ОАСК повісити, то:
1. Не потрібно щоб вони вносили заставу.
2. 100% гарантія що не втечуть.