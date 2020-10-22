Несмотря на пандемию, аттестацию проходят около 80% прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова
В Офисе генпрокурора отмечают высокую явку прокуроров местных прокуратур на аттестацию, несмотря на пандемию коронавируса. Сообщается, что остальные смогут пройти ее позже.
Об этом сообщила Венедиктова в ходе встречи с временным поверенным в делах США Кристиной Квин в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт Офиса генпрокурора.
"Даже, несмотря на пандемию, у нас сейчас достаточно высокая явка прокуроров местных прокуратур - около 80%. Это свидетельствует о повышении доверия к реформе. Те же, кто не смогут сейчас из-за болезни принять участие в тестировании, смогут сдать экзамены позже", - сказала Венедиктова.
Отмечается, что Квин, в свою очередь, выразила поддержку Офису генпрокурора в последовательном проведении аттестации и заявила о готовности американской стороны оказывать содействие в этом процессе.
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А тому, що в 2014 систему очолив Порошенко!
От система і втрималась.
А ті соплі, що називають "люстрацією" - смішні.
Справжня люстрація, за Латвійським , скажімо, принципом мала би ізолювати від державотворчих процесів десятки тисяч паразитів.
Особливо на неупередженість! На нещалежність від влади! На професіоналізм?!
Триндіти - ^не мешки ворочать^
страдальці. Нєсмотря на пандемію..