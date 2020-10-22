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Несмотря на пандемию, аттестацию проходят около 80% прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова

Несмотря на пандемию, аттестацию проходят около 80% прокуроров местных прокуратур, - Венедиктова

В Офисе генпрокурора отмечают высокую явку прокуроров местных прокуратур на аттестацию, несмотря на пандемию коронавируса. Сообщается, что остальные смогут пройти ее позже.

Об этом сообщила Венедиктова в ходе встречи с временным поверенным в делах США Кристиной Квин в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт Офиса генпрокурора.

"Даже, несмотря на пандемию, у нас сейчас достаточно высокая явка прокуроров местных прокуратур - около 80%. Это свидетельствует о повышении доверия к реформе. Те же, кто не смогут сейчас из-за болезни принять участие в тестировании, смогут сдать экзамены позже", - сказала Венедиктова.

Отмечается, что Квин, в свою очередь, выразила поддержку Офису генпрокурора в последовательном проведении аттестации и заявила о готовности американской стороны оказывать содействие в этом процессе.

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прокурор (1128) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2454)


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Переатестація люстрованих проходить, значить....
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22.10.2020 15:06 Ответить
Нєжданчік?
А тому, що в 2014 систему очолив Порошенко!
От система і втрималась.
А ті соплі, що називають "люстрацією" - смішні.
Справжня люстрація, за Латвійським , скажімо, принципом мала би ізолювати від державотворчих процесів десятки тисяч паразитів.
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22.10.2020 16:39 Ответить
это по какому кругу прокуроские башляют за своии места
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22.10.2020 15:07 Ответить
Каждый новый Генпрокурор, считает своим долгом аттестовать переаттестуемых. Хатынка под Лондоном ждет!
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22.10.2020 15:08 Ответить
Так "проходят аттестацию" или "приходят на аттестацию"? Разберитесь у себя уже наконец или опять игра слов и мутки в деле? А уровень доверия к прокуратуре будет определять всё-таки налогоплатильщик. После таких сказочных персонажей, как Поклонская, которая с царём в голове, и сколько ещё таких сидит до сих пор, говорить о нашей прокуратуре без мата проблематично
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22.10.2020 15:11 Ответить
А ти пройла атестацію?
Особливо на неупередженість! На нещалежність від влади! На професіоналізм?!
Триндіти - ^не мешки ворочать^
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22.10.2020 15:15 Ответить
Такую "аттестацию" от венедиктовой может проходить хоть 180%, это не имеет значения...
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22.10.2020 15:19 Ответить
"Несмотря на пандемию, аттестацию проходят около 80% прокуроров местных прокуратур,"
страдальці. Нєсмотря на пандемію..
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22.10.2020 16:37 Ответить
 
 