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Водитель маршрутки, находясь под действием наркотиков, перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция

Водитель маршрутки, находясь под действием наркотиков, перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция

В Киеве водитель маршрутки управлял транспортным средством находясь под действием наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

На линию 102 обратился пассажир маршрутного транспортного средства, мужчина был уверен, что водитель автобуса "Атаман" находится под действием наркотиков.

Патрульные обратились за помощью к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, выяснили приблизительное местонахождение автобуса и остановили его на Лыбидской площади. В салоне находились пассажиры.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога. По результатам анализов медик подтвердил, что водитель находится под воздействием наркотических веществ.

Патрульные составили на руководителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, сообщили об этом коллегам из отдела безопасности дорожного движения и работодателю водителя.

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Автор: 

Киев (25466) маршрутки (546) наркотики (2143) водители (502) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+10
Это прям как про Украину. Маршрутка это Украина, а водитель это Зеленский. Тот тоже под наркотиками все время
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22.10.2020 15:09
+8
подумаешь.. у нас под препаратами чувак страной пытается управлять и ничего...
единственная разница - за год подсел на более очищенные. потому как летом 2019 года его штырило прямо на собраниях и встречах а сейчас хотя бы более ли менее пристойно выглядит на людях
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22.10.2020 15:12
+3
Надо было в Евролаб ехать там бы точно не нашли-бы!
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22.10.2020 15:18
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Это прям как про Украину. Маршрутка это Украина, а водитель это Зеленский. Тот тоже под наркотиками все время
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22.10.2020 15:09 Ответить
Ну про Украину - это скорее самолет с обдолбанным пилотом Автобус можно просто остановить, с самолетом будет несколько печальнее.
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22.10.2020 15:13 Ответить
Украина - це маршрутка. Політична партія Слуга Народу.
Жалько такого бигборда не запилили
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22.10.2020 15:27 Ответить
подумаешь.. у нас под препаратами чувак страной пытается управлять и ничего...
единственная разница - за год подсел на более очищенные. потому как летом 2019 года его штырило прямо на собраниях и встречах а сейчас хотя бы более ли менее пристойно выглядит на людях
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22.10.2020 15:12 Ответить
ну вот...нарид еще не проголосовал за медицинский канабис...а тут такая реклама...на колесах (во всех смыслах))))
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22.10.2020 15:14 Ответить
Никогда такого не было и вот опять...
Таксистов осталось проверить. Те уж точно все, как "стёклышко".
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22.10.2020 15:18 Ответить
Надо было в Евролаб ехать там бы точно не нашли-бы!
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22.10.2020 15:18 Ответить
А к Зеленскому патрульные не хотят заехать? А то у меня тоже подозрение что Украиной Зеленский под наркотиками управляет!
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22.10.2020 15:20 Ответить
Помню. по ТВ был эксперимент со скрытой камерой. Водитель маршрутки (подставной актер) загрузил пассажиров (настоящих), потом достал типа бутылку "водки", налил стакан, выпил при пассажирах и поехал. Все пассажиры это видели, но никто и слова не сказал, ехали дальше. Потом у них спрашивают: "Вы ж видели, водила водки бахнул, чего молчите?!" А мудрый нарид в ответ только что-то мычал...
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22.10.2020 15:28 Ответить
Ачо такова? Шо станецца с маршрутчиком от стакана вотки?
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22.10.2020 15:59 Ответить
Ви готові платити за "нормальний_гром_транспорт"? Адже це потребує багато грошей. І проїзд коштуватиме більше.
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22.10.2020 15:39 Ответить
Хто готовий різикувати за 3 гривні дешевше , очікуючи що раптом відвалиттся колесо , чи маршрутка взагалі упаде в річку бо водій бухий або під наркотою . Я готовий платити більше але мати в дорозі ( як кажуть поляки) швентий спокуй
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22.10.2020 15:55 Ответить
Я погоджуюся. Але як инші? І чи вистачить, скажімо в Києва покрити всі ці маршрути, які є зараз, великими автобусами?
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22.10.2020 16:00 Ответить
То мабуть що питання до пана Кличка )
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22.10.2020 16:01 Ответить
Я вже не кажу за єкологічний момент , ці богдани та ім подібні на стільки засирають повітря , що у тому ж Киіві дихати нормально неможливо , бо каталізатори я думаю або слабенькі в ціх корчах або зовсім відсутні
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22.10.2020 16:00 Ответить
Проблема лише в грошах. Niestety.
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22.10.2020 16:01 Ответить
Наприклад в нас років 30 назад зробили висновок - краще вкласти великі гроші в каталізатори ніж дуже великі в лікування людей та відновлення природи після екологічних колапсів
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22.10.2020 16:07 Ответить
Два роки тому ти наче з Польщі писав?
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22.10.2020 16:51 Ответить
Може пару днів й писав з Польщі колись бо іздили у відпустку до Кракова та Закопане , а що яксь проблем ? )
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22.10.2020 18:15 Ответить
Та жодних. Радий що пара днів для тебе перетворилася в пару років. На нарізці ковбаси працював?
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22.10.2020 18:35 Ответить
??? Ти себе норм. почуваєш ?))) Чувак з дружиною іде з Німеччині у відпустку до Польщі на 5 днів , потім дзвонить до шєфа і каже я на вийду на роботу , можеш мене звільняти бо залишаюсь на 2 рокі ковбасу польску різати )))) Розсмішив ти мене хлопче з рошеном ))) а ти все чоколад рубаєш ??))
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22.10.2020 18:41 Ответить
Вот токо ненада нам эти пестни распевать. Проездной в Праге на год на всё 10 крон в день выходит. Нука, посмотрим как у нас - только одной маршруткой тудыназад 16

Икак?
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22.10.2020 16:05 Ответить
Просто у человека заболела голова,он воспользовался медицинским канабисом.
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22.10.2020 15:32 Ответить
а що ж такого страшного трапилось, він потрапив в аварію, чи що?
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22.10.2020 15:47 Ответить
А под каким наркотиком находится боксер, который разрешает годами работать в столице государства всем этим скотовозам?
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22.10.2020 15:48 Ответить
Так что уже можно? Зеленский "разрешил"?
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22.10.2020 16:29 Ответить
Був накурений. Всього то. Звичайний канабіс. Хай почекає до виборів і після опитування Бубочки та лагалайзу канабісу відновить водійське посвідчення і виб'є компенсацію за моральну шкоду.
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22.10.2020 16:50 Ответить
 
 