Водитель маршрутки, находясь под действием наркотиков, перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция
В Киеве водитель маршрутки управлял транспортным средством находясь под действием наркотиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
На линию 102 обратился пассажир маршрутного транспортного средства, мужчина был уверен, что водитель автобуса "Атаман" находится под действием наркотиков.
Патрульные обратились за помощью к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, выяснили приблизительное местонахождение автобуса и остановили его на Лыбидской площади. В салоне находились пассажиры.
Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога. По результатам анализов медик подтвердил, что водитель находится под воздействием наркотических веществ.
Патрульные составили на руководителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, сообщили об этом коллегам из отдела безопасности дорожного движения и работодателю водителя.
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Жалько такого бигборда не запилили
единственная разница - за год подсел на более очищенные. потому как летом 2019 года его штырило прямо на собраниях и встречах а сейчас хотя бы более ли менее пристойно выглядит на людях
Таксистов осталось проверить. Те уж точно все, как "стёклышко".
Икак?