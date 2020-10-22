Водитель маршрутки, находясь под действием наркотиков, перевозил пассажиров в Киеве, - патрульная полиция

В Киеве водитель маршрутки управлял транспортным средством находясь под действием наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

На линию 102 обратился пассажир маршрутного транспортного средства, мужчина был уверен, что водитель автобуса "Атаман" находится под действием наркотиков.

Патрульные обратились за помощью к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, выяснили приблизительное местонахождение автобуса и остановили его на Лыбидской площади. В салоне находились пассажиры.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога. По результатам анализов медик подтвердил, что водитель находится под воздействием наркотических веществ.

Патрульные составили на руководителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, сообщили об этом коллегам из отдела безопасности дорожного движения и работодателю водителя.

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