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В Кремле назвали условие для привлечения Турции к переговорам по Нагорному Карабаху

В Кремле назвали условие для привлечения Турции к переговорам по Нагорному Карабаху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечь Турцию к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе возможно только с обоюдного согласия Баку и Еревана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

"Это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта: Азербайджана и Армении. Участвовать в форматах, быть неким посредником возможно только с согласия двух сторон", — сказал Песков.

Он отметил, что достигнутые ранее договоренности о прекращении огня в Карабахе пока не соблюдаются ни Ереваном, ни Баку.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

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9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

Азербайджан (790) Армения (829) Песков (1854) Турция (3369) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+15
Г-дон Писькоф, пока вы будете ждать их "обоюдного согласия" , Азербайджан с помощью Турции заберет Карабах и так через недельку -другую...
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22.10.2020 15:10
+7
Турцию нужно привлекать по вопросам возращения крыма Украине!!!
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22.10.2020 15:11
+7
А они еще условия выставляют.
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22.10.2020 15:11
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Г-дон Писькоф, пока вы будете ждать их "обоюдного согласия" , Азербайджан с помощью Турции заберет Карабах и так через недельку -другую...
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22.10.2020 15:10 Ответить
довякаются что Эрдоган Байкатары на Кремль нашлет
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22.10.2020 21:38 Ответить
Турцию нужно привлекать по вопросам возращения крыма Украине!!!
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22.10.2020 15:11 Ответить
Щас. Разогналась Турция с Россией конфликтовать. Меджелис уже несколько лет пытается это сделать. И пока безрезультатно. И вообще, нефиг на дядю надеяться. Это надо только Украине. И больше никому в мире. Поэтому, можем рассчитывать только на себя.
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22.10.2020 15:33 Ответить
Сами потеряли - сами и вернуть должны.
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22.10.2020 15:39 Ответить
После такого "привлечения" нужно Запорожским казакам будет письмо отправить турецкому султану
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22.10.2020 23:05 Ответить
Піськов, а ти впевнений, що Азербайджан хоче бачити паРашу на перемовах?
Що ти будеш робити, якщо ні -Волати так незаконно?
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22.10.2020 15:11 Ответить
Алієв не відмовляється від присутності Московії Мордору на перемовинах. Але східні казки вони такі. Казкові.
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22.10.2020 15:28 Ответить
А они еще условия выставляют.
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22.10.2020 15:11 Ответить
***** по-видимому отморозился. Потому и выдвигает всякие условия.
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22.10.2020 15:15 Ответить
Пока Песков обсуждает с ****** в бункере условия привлечения Турции к переговорам по Нагорному Карабаху, Азербайджан с помощью турецких дронов освобождает Карабах от армяно-кацапсикх оккупантов.
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22.10.2020 15:18 Ответить
В кремлі підгорає
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22.10.2020 15:24 Ответить
Все замалчивают тот факт, особенно кремль, как спецслужбы рахи, да и армяхи, профукали нападение айзеров на армян? Наверное обнулённый думал, что он страшный и ужасный, и султан забоится? Но он такой же имперец как и хутин, и амбиции его не ниже, и цинизма не занимать. Поэтому нам не нужно подключать турок к теме освобождения Крыма, а самим взять его умом, но силой - в нужный момент. Это наша амбиция и мы это можем. И не замахнуться ли нам на нашу любимую Кубань? Нам пора вспомнить, что мы сами Империя - Русь-Украина и, что настал наш час и не замахнуться ли нам до Тулы и Волги? Предки оставили нам самое большое государство в Европе, поэтому мы обязаны не только вернуть своё, но и прирасти в крат. Чи мы не козаки? Козаки и нам своє робить. За 29 лет ни один президент Украины так и не понял, чем он правит, какой великий Трон и какая могучая Булава у него, потому так и живём в необразованных президентах. А нам нужен президент-имперец, но украинец по духу, а не по мове и тогда - а не замахнуться ли нам аж до Дальнего Востока? Возможно ли это. Вполне - украинцы всё могут если захотят.
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22.10.2020 15:37 Ответить
У Кремлі назвали умову для залучення Туреччини до переговорів щодо Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 9735
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22.10.2020 15:38 Ответить
Еще турки не выставили условий от которых хйуло усцытся .
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22.10.2020 21:46 Ответить
 
 