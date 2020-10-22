В Кремле назвали условие для привлечения Турции к переговорам по Нагорному Карабаху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечь Турцию к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе возможно только с обоюдного согласия Баку и Еревана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

"Это целиком и полностью зависит от политической воли на то участников конфликта: Азербайджана и Армении. Участвовать в форматах, быть неким посредником возможно только с согласия двух сторон", — сказал Песков.

Он отметил, что достигнутые ранее договоренности о прекращении огня в Карабахе пока не соблюдаются ни Ереваном, ни Баку.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

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9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.