Обама впервые за период кампании публично поддержал Байдена: "Трамп не может защитить даже себя"

Экс-президент США Барак Обама впервые с начала избирательной кампании выступил на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который занимал пост вице-президента в его бытность главой Белого дома.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп не сможет в одночасье защитить нас всех. Он не может принять даже простейших мер, чтобы защитить себя", - сказал Обама, выступая на встрече с избирателями в Филадельфии.

Обама считает, что нынешний американский лидер "не способен воспринимать свою работу всерьез" и хочет приписать себе заслуги за достижения в экономике, "которые он унаследовал", однако не берет на себя вину "за пандемию, которую проигнорировал".

Экс-президент призвал американцев поддержать Байдена. "Прошу вас вспомнить о том, какой может быть эта страна. Прошу вас поверить в способность Джо и Камалы вывести страну из этого мрачного периода и помочь нам сделать ее лучше", — заявил он.

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