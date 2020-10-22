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Новости
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Обама впервые за период кампании публично поддержал Байдена: "Трамп не может защитить даже себя"

Обама впервые за период кампании публично поддержал Байдена:

Экс-президент США Барак Обама впервые с начала избирательной кампании выступил на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который занимал пост вице-президента в его бытность главой Белого дома.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп не сможет в одночасье защитить нас всех. Он не может принять даже простейших мер, чтобы защитить себя", - сказал Обама, выступая на встрече с избирателями в Филадельфии.

Обама считает, что нынешний американский лидер "не способен воспринимать свою работу всерьез" и хочет приписать себе заслуги за достижения в экономике, "которые он унаследовал", однако не берет на себя вину "за пандемию, которую проигнорировал". 

Экс-президент призвал американцев поддержать Байдена. "Прошу вас вспомнить о том, какой может быть эта страна. Прошу вас поверить в способность Джо и Камалы вывести страну из этого мрачного периода и помочь нам сделать ее лучше", — заявил он.

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какая знакомая ситуация, когда президент клоун
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22.10.2020 15:16 Ответить
причому, афро-американський клоун, що відбув два терміни
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22.10.2020 15:48 Ответить
оооо, вылезло дерьмократическое мурло
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22.10.2020 15:16 Ответить
Барак, а как там по поводу Будапештского меморандума? Пшик? Так что чьё бы мычало...
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22.10.2020 15:24 Ответить
барак принял сторону "Burisma Group".
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22.10.2020 15:41 Ответить
Хорший хід..
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22.10.2020 16:13 Ответить
Судя по взорваным ранее пуканам - хорошие сапоги, надо брать!
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22.10.2020 16:19 Ответить
Лахтинские "трамподрочеры" не запылились.
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22.10.2020 18:19 Ответить
Мне нравится как левацкие %уесосы любят вешать на трампа пандемию, по типу у трампа была волшебная кнопка по остановке вируса и он ее отказался нажимать, а во всем остальном мире в это время не было и нет никакой пандемии. Конченные манипуляторы, а их электорат очень сильно напоминает украинские 73%.
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22.10.2020 21:47 Ответить
 
 