В Госдуме РФ допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе: Надо напомнить, "какая страна является ведущей"

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе "с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью НСН.

Парламентарий назвал несколько методов для разрешения конфликта в карабахском регионе: демонстративное усиление военного потенциала Армении; обращение к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите непосредственно армянской территории путем десантной операции; размыкание воздушной блокады.

По его словам, при необходимости придется объяснить Грузии, что она должна спокойно отреагировать на то, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Затулин отметил, что это "решение вынужденное, так как в таком случае боевики распространятся по всему Кавказу, а от них пострадают и Россия, и Грузия".

"Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — подчеркнул зампред.

Депутат также согласился с мнением армянского премьера Никола Пашиняна, что "конфликт пока не имеет дипломатического решения из-за действий Баку". Он выразил сожаление относительно того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия Москвы.

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Напомним, в результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.