В Госдуме РФ допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе: Надо напомнить, "какая страна является ведущей"
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе "с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью НСН.
Парламентарий назвал несколько методов для разрешения конфликта в карабахском регионе: демонстративное усиление военного потенциала Армении; обращение к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите непосредственно армянской территории путем десантной операции; размыкание воздушной блокады.
По его словам, при необходимости придется объяснить Грузии, что она должна спокойно отреагировать на то, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Затулин отметил, что это "решение вынужденное, так как в таком случае боевики распространятся по всему Кавказу, а от них пострадают и Россия, и Грузия".
"Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — подчеркнул зампред.
Депутат также согласился с мнением армянского премьера Никола Пашиняна, что "конфликт пока не имеет дипломатического решения из-за действий Баку". Он выразил сожаление относительно того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия Москвы.
Напомним, в результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Azerbaijan Army entered to Gulabird (Kilabird) village, which is 34kms from the Lachin corridor by the road https://caucasus.liveuamap.com/ ...
Можно сказать, что Эрдоган формирует узнаваемый рисунок своей политики, повторяющийся из раза в раз. Он сознательно обостряет кризис и навязывает противнику свои решения. Сам кризис готовится столько, сколько нужно и разыгрывается наверняка. При этом никакой "войны до победного конца", напротив - постоянная демонстрация готовности к компромиссу.
Эрдоган не загоняет крысу в угол, но при этом создает ситуацию, когда крыса просто не может из этого угла выбраться. Сформированный рисунок политики кремлевского "партнера" в этом смысле отличается в гораздо худшую сторону - Кремль играет всегда "по обстоятельствам" и исключительно рефлексивно.
Достигнутые результаты никогда не фиксируются дипломатически и политически - за Путиным нет вообще ни одного решения, которое стало бы бесспорным. Зачем воевать, если ты не в состоянии зафиксировать результат войны - загадка.
Про характерную особенность российского верховного главнокомандующего сбегать при первых признаках опасности в укромное место и категорическую неспособность к системным антикризисным решениям нет смысла и говорить.
Трусость - второе имя пыни. Льстивая пропаганда даже здесь умудрилась сочинить байку про грозное русское сопение из-за печки, но в реальности все гораздо прозаичнее.
Скорее всего, в Карабахе всё повторится. Любые, даже самые скромные результаты на поле боя будут превращены Эрдоганом в политический разгром своего партнера еще в одной локации.
На выгребную яму истории!
Опять войну в Грузии хотят?
8 рота 25 бригады сначала при совке, (а потом и у нас в той же бригаде в 14 ) ничему ********* не учит....короче летите голуби летите...
вот Вам револьвер, соизвольте застрелиться в дальнем окопчике !