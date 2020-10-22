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В Госдуме РФ допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе: Надо напомнить, "какая страна является ведущей"

В Госдуме РФ допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе: Надо напомнить,

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин заявил, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, и отметил, что Россия могла бы провести десантную операцию в Армении, в том числе "с целью напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сказал в интервью НСН.

Парламентарий назвал несколько методов для разрешения конфликта в карабахском регионе: демонстративное усиление военного потенциала Армении; обращение к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите непосредственно армянской территории путем десантной операции; размыкание воздушной блокады.

По его словам, при необходимости придется объяснить Грузии, что она должна спокойно отреагировать на то, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Затулин отметил, что это "решение вынужденное, так как в таком случае боевики распространятся по всему Кавказу, а от них пострадают и Россия, и Грузия".

"Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры", — подчеркнул зампред.

Депутат также согласился с мнением армянского премьера Никола Пашиняна, что "конфликт пока не имеет дипломатического решения из-за действий Баку". Он выразил сожаление относительно того, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция в случае необходимости "без колебаний" направит войска в Нагорный Карабах, - вице-президент Октай

Напомним, в результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Азербайджан (790) Армения (829) Затулин (282) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+58
Та нічого вони не зроблять, бо турків бояться. Тільки гавкати і вміють.
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22.10.2020 15:19
+51
чем больше сдохнет в горах Карабаха, тем меньше будет этого сброда на Донбассе
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22.10.2020 15:20
+40
А Ердоганчик точить ятаганчик ....
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22.10.2020 15:23
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Ай боюсь-боюсь сказали азейбаржанці і :
Azerbaijan Army entered to Gulabird (Kilabird) village, which is 34kms from the Lachin corridor by the road https://caucasus.liveuamap.com/ ...
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22.10.2020 16:14 Ответить
Без Турции Азербайджан вряд ли сумел достичь текущих (пусть и скромных) результатов, а значит - турки свою задачу уже наполовину выполнили - стали игроками в этом регионе, и теперь вопрос лишь в том, кого они в нем подвинут. Впрочем, вопрос риторический - двигать тут можно только Кремль.

Можно сказать, что Эрдоган формирует узнаваемый рисунок своей политики, повторяющийся из раза в раз. Он сознательно обостряет кризис и навязывает противнику свои решения. Сам кризис готовится столько, сколько нужно и разыгрывается наверняка. При этом никакой "войны до победного конца", напротив - постоянная демонстрация готовности к компромиссу.

Эрдоган не загоняет крысу в угол, но при этом создает ситуацию, когда крыса просто не может из этого угла выбраться. Сформированный рисунок политики кремлевского "партнера" в этом смысле отличается в гораздо худшую сторону - Кремль играет всегда "по обстоятельствам" и исключительно рефлексивно.

Достигнутые результаты никогда не фиксируются дипломатически и политически - за Путиным нет вообще ни одного решения, которое стало бы бесспорным. Зачем воевать, если ты не в состоянии зафиксировать результат войны - загадка.

Про характерную особенность российского верховного главнокомандующего сбегать при первых признаках опасности в укромное место и категорическую неспособность к системным антикризисным решениям нет смысла и говорить.

Трусость - второе имя пыни. Льстивая пропаганда даже здесь умудрилась сочинить байку про грозное русское сопение из-за печки, но в реальности все гораздо прозаичнее.

Скорее всего, в Карабахе всё повторится. Любые, даже самые скромные результаты на поле боя будут превращены Эрдоганом в политический разгром своего партнера еще в одной локации.
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22.10.2020 16:16 Ответить
Зря раша это затевает...Турция подтянет своих И будет тогда Турция в состоянии войны А это значит что вправе будет использовать Конвенцию Монтрё 1936 года .Получит право перекрыть Босфор и Дарданеллы..
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22.10.2020 16:16 Ответить
...и утилизировать рюзге корыта, включая 6 "аналоговнетных" подводных...
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22.10.2020 16:38 Ответить
Необучаемые.
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22.10.2020 16:24 Ответить
Это толстожопое чмо потому такое смелое, что не ему быть там утилизированному, а "рюзге ванья", которых поведут туда как скот на убой...
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22.10.2020 16:35 Ответить
За будущих 200-х рюзьких ихтамнетов уже выпили рюмочку. Ждём продолжения
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22.10.2020 16:37 Ответить
Вы посмотрите на эту морду затулинскую! Его "страна" действительно "ведущая", но куда?!
На выгребную яму истории!
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22.10.2020 16:38 Ответить
Азербайджанцы небольшой группой вышли на расстояние 10 км до лачинской дороги. Движение остановил минный барьер. Пока разминируют, там и основные силы подтянутся. Хотя смотря какой у них замысел.
У Держдумі РФ допустили можливість десантної операції Росії в Нагірному Карабасі: Треба нагадати, "яка країна є провідною" - Цензор.НЕТ 8214
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22.10.2020 16:42 Ответить
паскудинян уже обьявил лачинскую трассу опасной для гражданского транспорта. Т.е., есть основания предполагать, шо она уже в зоне накрытия Азербайджанской арты.
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22.10.2020 16:55 Ответить
PS Уточнение. В видео, на которое ссылались, говоря о минном заграждении, на самом деле о минах ничего не говорится. Остановка азербайджанской группы связана с корректировкой движения. На видео нет подбитой техники, солдаты пребывают в хорошем настроении.
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22.10.2020 21:58 Ответить
Турки покажут кто ведущий, Ответка - уничтожение помидоров😁😁😁
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22.10.2020 17:09 Ответить
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22.10.2020 21:42 Ответить
Байрактары прогревают моторы
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22.10.2020 17:24 Ответить
Який оцей запулін крутий,аж страшно!!!
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22.10.2020 17:25 Ответить
Гавнюк Затулин !! тебе вам мало Эрдоган дал по мордам в Сирии и Ливии?? Получите ещё!!
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22.10.2020 17:27 Ответить
А бывший министр печати России, друг Ельцина - Михаил Полторанин настолько недоволен ситуацией в своей стране, что готов присоединить её к Казахстану: https://youtu.be/Y_JFxqJeoB0
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22.10.2020 17:57 Ответить
Т.е. русиш швайне хочет "объяснить" по-хорошему ГРУЗИИ, что нехорошо блокировать воздушное пространство для помощи армянам от братского народа швайнов?
Опять войну в Грузии хотят?
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22.10.2020 17:58 Ответить
Затула может себе соли на перец насыпать, если он у него еще есть....
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22.10.2020 18:12 Ответить
Затичкін рішив нагадати з якого місця вони вилізли.
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22.10.2020 18:17 Ответить
Опять ******* разбушевался Между тем, Азербайджан объявил сегодня о возвращении еще 20 сел, вернув контроль над границей с Ираном на 100%. Плюс, единственный транспортный корридор к "ихтамнетам" прихлопнулся.
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22.10.2020 18:37 Ответить
Дави козломордих!!!
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22.10.2020 18:44 Ответить
самый опасный зверь на Земле - человекоподобный живущий на територии, как они её называют "российская федерация"
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22.10.2020 18:53 Ответить
А просто жить в своей говени и никого не трогать не пробовали?
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22.10.2020 19:10 Ответить
рашистский ушлепок не ведает, что мелет, мордорских вояк Азербайджан и Турция раскатают так, что все другие страны начнут массово убивать оккупантов по всем регионам конфликтов, которые затеяла московщина от Молдовы до Ливии.
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22.10.2020 19:14 Ответить
пусть начала долетят...
8 рота 25 бригады сначала при совке, (а потом и у нас в той же бригаде в 14 ) ничему ********* не учит....короче летите голуби летите...
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22.10.2020 19:52 Ответить
И вот что характерно - если роспатриёт, то обязательно *****. Хотя, в случае с Затулькиным можно говорить скорее о маразме, усложненном манией былого "вяличия". Чувак уверовал, что Россия окончательно съехала... пардон, встала с колен и снова принялся чесать свой Гондурас....
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22.10.2020 20:16 Ответить
Береги усы от огня, Затуллин, когда в Карабах попадешь.
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22.10.2020 21:25 Ответить
Головне при цьому не обдристатися. Один невірний крок і кацапам у Сирії та ґґлівані - тапочки. Конвенція Монтре і проливи закриті. Привіт *****!
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22.10.2020 21:25 Ответить
опять "Кузе" пыхтеть через три моря в Сириюшку ?
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22.10.2020 21:36 Ответить
Пока еще никто не решился...ни в какие мировые войны...но лучше не проливы, а швейцарию и офшоры закрыть для кремлядей...а их деток вместо элитных клубов проклятой гейропы отправить на расиюшку...или создать такие условия, чтобы они в Неваде не клубами владели, а там работали официантами в дресскоде по 12 часов в сутки ежедневно...
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22.10.2020 21:51 Ответить
поруччик Затулин, прекратите истерику !
вот Вам револьвер, соизвольте застрелиться в дальнем окопчике !
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22.10.2020 21:35 Ответить
мудило **************, на територію арАмянської гидоти Азербайджан ще не зайшов.
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22.10.2020 22:25 Ответить
Не "нагадати, яка країна є провідною на пострадянському просторі"Джерело: https://censor.net/ua/n3226399", як це заявив вище один із московських шибанутих шакалів-шовіністів... А пригадати, хто на початку 1920-х років малював кордони між щойно завойованими Вірменською "ССР" та Азербайджанською "ССР", між НКАО та рештою Азербайджану? Малював так, щоб ці обидва народи вбивали один одного (поки всіх не переб'ють). Це була Москва! Тепер вона зобов'язана, своєю кров'ю, розвести обидві сторони за максимально можливою справедливою лінією етнічного розмежування, і своїми величезними грішми замирити обидва бідні народи.
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22.10.2020 23:46 Ответить
Вонюча кацапня ніколи не зрозуміє і не погодиться, що вони ніхто, поки не розпадеться на національні держави. В них в крові сидить імперське вЯлічіє та срєпи в гузні *********
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22.10.2020 23:49 Ответить
Эта рашен дура заслуживает одного - выброса без парашутов. И прямо в кантробахскую мясорубку.
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23.10.2020 09:31 Ответить
Армяне борятся не за Карабах , а за свое выживание, не хотят повторения геноцида 1915-1920 годов, когда турки, арабы и курды убили более миллиона армян и христиан. Не надо все мешать в одну кучу, Украину, Армению, Сирию, Ливию и т.д. Если Россия поможет Армении, то она спасет армян от геноцида.
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25.10.2020 22:54 Ответить
А вы ***** у Эрдогана разрешения спросили?
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25.10.2020 22:56 Ответить
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