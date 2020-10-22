Порча бюллетеней с "опросом Зеленского" может быть квалифицирована как мелкое хулиганство, - замглавы МВД Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что порча бюллетеней со всеукраинским опросом президента Владимира Зеленского в день местных выборов может быть квалифицирована правоохранительными органами как "мелкое хулиганство".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Геращенко в интервью "Радио НВ", комментируя призыв украинских писателей Виталия и Дмитрия Капрановых разрывать такие бюллетени.
"Я думаю, это будет [квалифицировано как] мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - сообщил замглавы МВД.
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, статья "Мелкое хулиганство" предполагает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
В то же время Геращенко добавил, что проведение "опроса Зеленского" действительно может увеличить число конфликтных ситуаций в день выборов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
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Чей бюллетень?
Кто за него платил?
Каким Законом он предусмотрен?
Где написано, что я могу взять только ОДИН бюллетень?
П.С. Я взял пачку, на весь дом и по поручению ОСББ их порвал - в чём проблема!?
https://censor.net/ru/n3226401
ты что, Спиноза ?
Ну не тенет твоя ублюдочная сучность ни на что больше.
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https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
Просто,наблюдатель за 3,14децом
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@Zaraza19721
·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1319276959742844932 4 ч
В ответ
https://twitter.com/neumerherwam @neumerherwam
Бюллетени нужно только уничтожать.иначе волонтеры Зеленского сами ответят в конце дня на пять его вопросов. И ответят так,как нужно мафии Коломойского,Ахметова.Все остальные вопросы фуфло. А вот самый важный,ради которого вся эта ху....я затевается, свободная экономическая зона.
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1319271398171275264 5 ч
Тогда, пусть его мусора забудут, что существует уличная торговля бабушек и дедушек-это та же *****. А забитые почт ящики ,избират буклетомусором пусть тогда очищают их мусора, вместе со стенами домов и дверьми подъездов.А за наклеен на лобовуху ***** в ОПУ поцеловать расклейщика?
Хто проводить опитування - не президент, не громадський діяч, не офіційна особа ( бо в інщшому випадку це буде передвиборча агітація у день тиші)????????
Тоді який статус набирають папірці які будуть намагатись втулити невстановлені особи=
статус туалетного паперу або серветки.
Якщо на ній написати щось - тобто висловити думку в образливій формі тоді дійсно можна нарватись на судовий позов, але ж ніяк не ***********.........
_____________________________________Так _ Нi__
6. | Чи бажаєте Ви, щоб я пiшов у вiдставку | _V_ |____ |
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як було дві статті, так і лишилось:
"що не згвалтування, те *********".