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Порча бюллетеней с "опросом Зеленского" может быть квалифицирована как мелкое хулиганство, - замглавы МВД Геращенко

Порча бюллетеней с

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что порча бюллетеней со всеукраинским опросом президента Владимира Зеленского в день местных выборов может быть квалифицирована правоохранительными органами как "мелкое хулиганство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Геращенко в интервью "Радио НВ", комментируя призыв украинских писателей Виталия и Дмитрия Капрановых разрывать такие бюллетени.

"Я думаю, это будет [квалифицировано как] мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - сообщил замглавы МВД.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, статья "Мелкое хулиганство" предполагает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В то же время Геращенко добавил, что проведение "опроса Зеленского" действительно может увеличить число конфликтных ситуаций в день выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД призывает не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Автор: 

бюллетени (140) Зеленский (20196) опрос (2819) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+79
какие нахер "бюлетени"? бюлетени могут быть только на выборах и на законном референдуме. защищенные от подделки и пронумерованные типографским способом. которые потом считают под камеры и в присутствии наблюдателей.
а эти бумажки с вопросиками - просто бумажки. ну попробуйте что нибудь инкриминировать за то что я бумагу порвал. интересно будет послушать
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22.10.2020 15:21
+54
А дышать хоть можно, проходя мимо них, Антошка-хамелеон?
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22.10.2020 15:20
+46
Порча бюллетеней с "опросом Зеленского" может быть квалифицирована как мелкое хулиганство, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 3084
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22.10.2020 15:23
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Страница 2 из 2
Антоша - кретин! Купи книгу Капрановых и делай, что хоч - она твоя! Вырвал у меня из рук - получи штраф потому, что она моя!
Чей бюллетень?
Кто за него платил?
Каким Законом он предусмотрен?
Где написано, что я могу взять только ОДИН бюллетень?
П.С. Я взял пачку, на весь дом и по поручению ОСББ их порвал - в чём проблема!?
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22.10.2020 16:14 Ответить
К какому закону имеют отношение эти фантики?
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22.10.2020 16:30 Ответить
Антоша иди оближи еще пару десяток тарелок
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22.10.2020 16:31 Ответить
"Я думаю, это будет [квалифицировано как] мелкое хулиганство "

https://censor.net/ru/n3226401
ты что, Спиноза ?
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22.10.2020 21:31 Ответить
Ох, Антошка, а ти ще той флігель. За вітром носа крутиш. Гідромедцентру по тобі погоду прогнозувати
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22.10.2020 16:31 Ответить
БОРОВ геращенко--пукнуп в лужу
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22.10.2020 17:21 Ответить
Антошка, я думаю что если тебя, ублюдка, удавят, то максимум на что ето потянет - ето мелкое фулиганство.

Ну не тенет твоя ублюдочная сучность ни на что больше.
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22.10.2020 16:34 Ответить
Просто у Тоши язик вмілий, от і використовує його де треба, і де не треба.
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22.10.2020 16:42 Ответить
И по какой статье меня осудять, если я напишу по всему опроснику "Не желаю отвечать"? Геращенко нужно бы законодательство подучить, а потом страшать.
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22.10.2020 17:01 Ответить
пацарапав приватну тачку!!! стаття тобі буде. якщо вже ніззяцарапать, то краще і в руки не брати. обов/язку немє той папір у руки брати.
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22.10.2020 22:34 Ответить
Усьо. Иду сушить сухари.
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22.10.2020 22:41 Ответить
т.е. черт является одним из меценатов данного опроса))) ясно-понятно
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22.10.2020 17:03 Ответить
Газетой "Правда" подтирались?
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22.10.2020 17:05 Ответить
Туалетний папір був у великому дифіциті, а "Правди" - повно
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22.10.2020 17:30 Ответить
Хоть одного посадили*? Пришла пора наверстать упущенное.
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22.10.2020 17:37 Ответить
До 1970р , для туалету , в совку , взагалі використовували виключно газети , або тканину . Перший туалетний папір , космічна ( на той час ) держава сисисири , почала виробляти лише на початку 70 тих років . ( для справки ) - в США туалетний папір з'явився десь в 1850 тих роках . . какуюстранупрасралі .
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22.10.2020 18:09 Ответить
раз гроші приватні на друк, то це як дати тачку на похздить і повернути подряпаною. то ну її нах таку ізду у підзду
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22.10.2020 22:36 Ответить
Предлагаю писать во всех графах "какаяразница"
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22.10.2020 17:07 Ответить
ото ж вже напрждлагали н аформуах і чатрулєтці у блогерів, тому ось маємо пук!
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22.10.2020 22:37 Ответить
за якою статею УПК , ці паперці проходять як державне чи особисте майно партії СН, що їх порча карається законом?
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22.10.2020 17:10 Ответить
як ціна тачки. ти дряпаєш дорогу машину!
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22.10.2020 22:39 Ответить
Рвать их совсем не обязательно, можно поперёк написать все что думаешь и такая порча не нарушает ни одного закона, даже если бы этот опрос попадал под какое то законодательство.
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22.10.2020 17:21 Ответить
Та відправляйте нах.. всіх агітаторів з зеленими питаннями і це буде ваша відповідь на опитування.
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22.10.2020 17:23 Ответить
Хрін ВАМ, на чистих бУМ'яжках намалюють все що їм захочеця, скажуть - САМОВИЯВЛЕННЯ НАРОДУ! Треба хочь перчеркнути відповіді.
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22.10.2020 19:13 Ответить
а де гарантія, що десь на вікні не лежять запасні чисті?
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22.10.2020 22:40 Ответить
Краще за усе просто не брати участі у тому опитуванні. Ну, як "просто перестать стрелять" (с)
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22.10.2020 17:27 Ответить
самі за тебе заповнять.
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22.10.2020 22:41 Ответить
Оскільки ставить питання і рахуватиме папірці сам вувузєла, то немає сенсу ані щось там писати, ані розривати, ані "волонтерів" киздити. Просто ігнорувати - і все. Чому, до речі, сиволапий гетьман не подав на вувузєлу до суду за незаконне опитування? Або сам не організував щось подібне?
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22.10.2020 17:35 Ответить
Цей бюлетень як-гімнастьорка/ туалетний папір/
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22.10.2020 17:55 Ответить
який правовий статус тих папірців і чим вони відрізняються від використаного туалетного паперу?
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22.10.2020 17:58 Ответить
статус - дорого, бабла відвалили як на дорогу тачку чи будинок, тому не царапай і не спали.
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22.10.2020 22:42 Ответить
Астанавитесь!
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22.10.2020 18:22 Ответить
Ну, тогда само проведение "опитування" должно быть квалифицировано, как преступление против государства, особо тяжкое...
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22.10.2020 18:25 Ответить
чувствуют казлы что половину попортят ....
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22.10.2020 18:27 Ответить
Сам нюхает и теперь в Украине хочет легализовать наркоту. Курение Конопли в медицинских целях... - это круто. Или этим он привлекает наркоманов в число своих сторонников? Знал что у Зели дела плохи но чтоб на столько...
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22.10.2020 18:34 Ответить
Чо ***? А хто буде вирішувати де порча, а де ні, інспектор Петренко? Якщо я проголосую так як не до вподоби зебілу це порча чи ні?
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22.10.2020 18:54 Ответить
Чувак, ты засиделся, как и твой хозяин, и порешь чушь. Опрос от Зеленского не имеет никакой юридической силы, и если мне листок эти опрашиватели, я могу ним подтереться как туалетной бумагой. Поэтому мелкое хулиганство - это твои угрозы. Если вы будете кошмарить людей, которые будут запрещать незаконную агитацию за Слугу Урода, под видом опроса от президента, то сядет през, твой хозяин и ты сам. Уймитесь
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22.10.2020 19:42 Ответить
Це ж якщо штрафанути за кожен "іспорчєний" папірець, то скільки десятків мільярдів можна буде зібрати ? ОСЬ ВАМ !!! зільониє !!! Або як там казав кумир усіх "зєльоних" ?-- А ідіть ви усі ...опу !!!! Я вам нічєво нє должен !!!
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22.10.2020 19:45 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam Ja NeUmerHerwam ретвитнул(а)

https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721


https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
Просто,наблюдатель за 3,14децом
24

@Zaraza19721

·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1319276959742844932 4 ч

В ответ
https://twitter.com/neumerherwam @neumerherwam

Бюллетени нужно только уничтожать.иначе волонтеры Зеленского сами ответят в конце дня на пять его вопросов. И ответят так,как нужно мафии Коломойского,Ахметова.Все остальные вопросы фуфло. А вот самый важный,ради которого вся эта ху....я затевается, свободная экономическая зона.
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22.10.2020 21:46 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1319271398171275264 5 ч

Тогда, пусть его мусора забудут, что существует уличная торговля бабушек и дедушек-это та же *****. А забитые почт ящики ,избират буклетомусором пусть тогда очищают их мусора, вместе со стенами домов и дверьми подъездов.А за наклеен на лобовуху ***** в ОПУ поцеловать расклейщика?
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22.10.2020 22:05 Ответить
Щось не зрозуміло.
Хто проводить опитування - не президент, не громадський діяч, не офіційна особа ( бо в інщшому випадку це буде передвиборча агітація у день тиші)????????
Тоді який статус набирають папірці які будуть намагатись втулити невстановлені особи=
статус туалетного паперу або серветки.
Якщо на ній написати щось - тобто висловити думку в образливій формі тоді дійсно можна нарватись на судовий позов, але ж ніяк не ***********.........
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22.10.2020 22:31 Ответить
Наопросили-нареферендили в 14-м. Зевертикаль жаждет повторения?
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22.10.2020 22:41 Ответить
а як взнають, що спортив? що не буде кабінок?
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22.10.2020 22:43 Ответить
Зелёный твари ***** похлеще рыгов
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23.10.2020 00:32 Ответить
Псування бюлетенів з "опитуванням Зеленського" може бути кваліфіковане як дрібне хуліганство, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 939
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23.10.2020 00:47 Ответить
Хотіла тихо мирно зіпсувати цей апроснік та спокійно піти, але після таких погроз я обов'язково візьму та порву цю бамажку, пішлю нах опитуючих та їхнього бубочку, щоб їм там не сумно було, зніму їх на камеру, та пригрожу судовим позивом за порушення Конституції України.
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23.10.2020 00:56 Ответить
гарна думка - фотати тих дурнiв на телефон та викладати в нет. країна повинна знати своїх "героїв". а "нагорода" потiм їх знайде.
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23.10.2020 08:51 Ответить
портить не оросник не нужно..., дописываем 6 пунктом - импичмент и на остальных 5-и рисуем большой хрен, как исключение, можно смачную дулю.
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23.10.2020 08:40 Ответить
та кто его в импичмент отправит? лучше:
_____________________________________Так _ Нi__
6. | Чи бажаєте Ви, щоб я пiшов у вiдставку | _V_ |____ |
-------------------------------------------------------------------------
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23.10.2020 09:16 Ответить
Нічого у мусорів з часів совка не змінилось,
як було дві статті, так і лишилось:
"що не згвалтування, те *********".
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23.10.2020 09:57 Ответить
Геращенко!! Я раньше думал , что ты умный парень!! А теперь очень ч этом засомневался!! Не зря говорят , что в полицаи идут дебилы и лентяи!!
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23.10.2020 13:25 Ответить
Вот для этого ментовские твари и нужны государству, точнее властьимущим - в случае чего подставить свое плечо и защитить от народа. Не зря ведь зельцман 2 млрд. им добавил.
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23.10.2020 15:38 Ответить
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