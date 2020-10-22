Порча бюллетеней с "опросом Зеленского" может быть квалифицирована как мелкое хулиганство, - замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что порча бюллетеней со всеукраинским опросом президента Владимира Зеленского в день местных выборов может быть квалифицирована правоохранительными органами как "мелкое хулиганство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Геращенко в интервью "Радио НВ", комментируя призыв украинских писателей Виталия и Дмитрия Капрановых разрывать такие бюллетени.

"Я думаю, это будет [квалифицировано как] мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги братьев Капрановых, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - сообщил замглавы МВД.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, статья "Мелкое хулиганство" предполагает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В то же время Геращенко добавил, что проведение "опроса Зеленского" действительно может увеличить число конфликтных ситуаций в день выборов.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.