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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрешил проведение матча "Шахтер" - "Интер" 27 октября в Киеве с 15% зрителей от вместимости "Олимпийского"

Минздрав разрешил проведение матча

Футбольный клуб "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины о проведения со зрителями матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера", который состоится 27 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер", - сообщается в четверг на официальном сайте клуба, передает Цензор.НЕТ.

При этом на матче может присутствовать не более 15% болельщиков от общей вместимости стадиона.

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Принимающая сторона также должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер.

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Скільки руда гнида забашляла?
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22.10.2020 15:23 Ответить
Наверное забашлял вдвое меньше Сурка. У того на матче ДК было 30% от вместимости стадиона а сейчас 15
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22.10.2020 23:12 Ответить
А навіщо платити більше? Руда гнида економна. Кротів в столиці не дуже *******.
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23.10.2020 00:02 Ответить
А чего не на домбас арене играют?
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22.10.2020 15:28 Ответить
та хоч би поряд, в хорьковську
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22.10.2020 16:11 Ответить
то есть,я могу с собой взять портреты юли,оли поляковой.олежки винника..и шобла их любителей за мной не успеют))я в очереди как первый.и..им не продавайте билеты.хочу быть как царь на стадионе.глядишь сверху меня увидят и приглосят на чай!!!
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22.10.2020 19:53 Ответить
 
 