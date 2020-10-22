В Днепре блокирована продажа базы персональных данных граждан накануне местных выборов, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали продажу на хакерском форуме персональных данных граждан накануне местных выборов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что на одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал приобрести базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС "Государственный реестр избирателей". Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом в "даркнете" накануне проведения выборов в органы местного самоуправления. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для воздействия на электоральные предпочтения избирателей.

Оперативники СБУ установили личность злоумышленника и провели ряд следственных действий. Правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

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Устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", которые приобрели персональные данные избирателей. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрениях по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.