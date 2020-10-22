Апелляционный суд 29 октября рассмотрит приостановление решения о взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу Суркисов

Киевский апелляционный суд 29 октября в 10:40 рассмотрит вопрос о приостановлении действия определения судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве государственного ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно сообщению пресс-службы ПриватБанка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", суд продолжит начавшееся в четверг рассмотрение апелляционной жалобы банка на соответствующее определение судьи Вовка позже.

Ранее, 2 сентября, Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Минюст подал апелляцию на решение суда взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов.

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9 февраля 2017 года Печерский райсуд Киева своим определением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка (до национализации) с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом, однако правительство подало кассацию.

Вместе с тем исполнение определения судьи Вовка о выплате ПриватБанком $350 млн компаниям Суркисов 8 сентября 2020 года остановил Верховный суд и одновременно открыл производство по кассационной жалобе Кабмина на определение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка, дата заседания для рассмотрения соответствующей кассации пока не назначена.

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Как сообщалось, в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с ПриватБанка $350 млн в пользу Суркисов, 7 сентября зарегистрирован в Раде.