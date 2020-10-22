Нацбанк сохранил прогноз падения экономики Украины в этом году: спад ВВП 6%, инфляция 4,1%

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год на уровне 6% и улучшил ожидания относительно роста показателя в следующем – с 4% (в июльском прогнозе) до 4,2%.

"Прогноз ВВП на текущий год остается неизменным. Сокращение экономики по итогам года является следствием, прежде всего, тяжелого для бизнеса второго квартала, на который пришлись самые жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений", – отмечается в сообщении НБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нацбанк добавил, что восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будет компенсировать худший урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс.

Согласно прогнозам центробанка, при том, что регулятор улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год до 4,2%, он одновременно ухудшил ожидания по росту показателя в 2022 году в 4% (в июльском прогнозе) до 3,8%.

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"Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса", – отметил НБУ.

Нацбанк уточнил, что важной предпосылкой реализации такого сценария является дальнейшее отсутствие жестких карантинных ограничений, как в Украине, так и в мире.

Указывается, что по возвращении экономики к устойчивому росту потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится, что, в свою очередь, будет способствовать постепенному сокращению дефицита госбюджета до уровня около 3% ВВП к 2022 году.

Согласно прогнозам центробанка, государственный и гарантированный государством долг, который в этом году увеличился до 63% ВВП, в дальнейшем будет сокращаться на 2-3 процентных пункта ежегодно, чему будут также способствовать рост экономики, взвешенная фискальная политика и умеренная волатильность обменного курса.

В сообщении отмечается, что основным предположением, которое принимает во внимание правление НБУ остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Еще одним пунктом Нацбанк называл получение связанного с программой МВФ финансирования от международных партнеров.

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"Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики", – уточнил регулятор.

Указывается, что значительные отсрочки или приостановление исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и значительно ухудшить девальвационные и инфляционные ожидания.

"Результативный диалог с международными партнерами являются залогом сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства и увеличить международные резервы Украины до $29-30 млрд", – указал центробанк.

Нацбанк также пересмотрел прогноз международных резервов, ухудшив его на конец 2020 года до $29,1 млрд (с $29,8 млрд), на 2021 год – до $29,5 млрд (с $32,7 млрд) и на 2022 год – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд). По данным регулятора международные резервы по состоянию на 1 октября находились на уровне $26,5 млрд.

Согласно сообщению, ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиления карантинных ограничений.

Регулятор добавил, что актуальными также остаются риски негативного влияния судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалации военного конфликта на востоке страны или ее границах и увеличения волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

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Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 4,7% (в июльском прогнозе) до 4,1%, при этом ухудшил на следующий год с 5,5% до 6,5%.

"Учитывая слабую динамику потребительских цен в третьем квартале НБУ пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения – до 4,1%. (…) В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты (1 января с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. - Ред.), который подтолкнет внутренний спрос", – сообщили в Нацбанке.

Центробанк указал, что ускорение роста цен в конце 2020 года будет обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политик, а также повышением цен на энергоносители.

"Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", – добавил регулятор.

В сообщении указывается, что выход инфляции в следующем году за верхнюю границу целевого диапазона (6%) будет временным – Нацбанк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели для стимулирования возвращения экономики на путь устойчивого роста, при этом планирует применить монетарный инструментарий для возвращения показателя в целевой диапазон (4-6%) в 2022 году.

Согласно прогнозу центробанка, он сохранил свои ожидания по уровню показателя в 2022 году – инфляция снизится до 5%.