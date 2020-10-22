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Новости Агрессия России против Украины
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Завершен ремонт МБАК "Бердянск", поврежденного россиянами во время атаки у Керченского пролива

Завершен ремонт МБАК

На Николаевском судостроительном заводе завершен капитальный ремонт малого бронированного артиллерийского катера Р175 "Бердянск".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Во время ремонта устранены повреждения, которые МБАК получил во время российского нападения в Керченском проливе, и выполнены регламентные работы по восстановлению конструкций корпуса, винто-рулевой системы, донно-бортовой арматуры, протекторов, системы главного двигателя и тому подобное.

Все работы выполнены в точно установленные сроки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катер "Бердянск" был атакован вертолетом ВМФ РФ: его снаряд пробил броню рубки, - зампостпреда Украины Лоссовский в ОБСЕ

Напомним, 25 ноября 2018 года в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Также читайте: Захват украинских моряков в Керченском проливе: суд Киева не разрешил задержать российских силовиков

Автор: 

ВМС (1458) Керченский пролив (428) корабль (2037) Николаев (2137) оборона (5194)


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Запустите унитаз в космос . Пусть упадёт в раше . Может поймут для чего он , эволюция продолжится и они станут людьми ?
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22.10.2020 16:04 Ответить
А може таки: « Завершен ремонт МБАК "Бердянск", поврежденного российскими агрессорами во время атаки у Керченского пролива» ?
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22.10.2020 16:05 Ответить
За чий рахунок ремонт? Сподіваюсь, що за кацапський?
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22.10.2020 16:08 Ответить
Тепер, обов'язково, потрібно виставити рахунок за ремонт підорашкє. Якщо відмовляться оплатити, подати позови до міжнародних судів. Далі арешт активів по всьому світу.
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22.10.2020 16:17 Ответить
До речі - місяць тому на українському мілітарному порталі проходила інформація про перекиданя по суходолу в Бердянськ двох МБАКів. Тихо і спокійно були нарощені морські сили України на Азові.
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22.10.2020 16:55 Ответить
Круто !!!! За год один тазик отремонтировали !!!!! Браво !!
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22.10.2020 19:16 Ответить
 
 