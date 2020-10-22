Завершен ремонт МБАК "Бердянск", поврежденного россиянами во время атаки у Керченского пролива

На Николаевском судостроительном заводе завершен капитальный ремонт малого бронированного артиллерийского катера Р175 "Бердянск".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Во время ремонта устранены повреждения, которые МБАК получил во время российского нападения в Керченском проливе, и выполнены регламентные работы по восстановлению конструкций корпуса, винто-рулевой системы, донно-бортовой арматуры, протекторов, системы главного двигателя и тому подобное.

Все работы выполнены в точно установленные сроки.

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Напомним, 25 ноября 2018 года в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

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