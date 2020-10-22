Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса, - Степанов

осударство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра, на полном финансировании изготовления украинской вакцины от COVID-19 настаивает президент Владимир Зеленский.

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"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Само изготовление этой вакцины", - отметил Степанов.