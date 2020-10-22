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Новости Коронавирус и карантин
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Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса, - Степанов

Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса, - Степанов

осударство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам министра, на полном финансировании изготовления украинской вакцины от COVID-19 настаивает президент Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доклиническая фаза испытания украинской вакцины от коронавируса пройдена успешно, - Степанов

"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Само изготовление этой вакцины", - отметил Степанов.

Автор: 

вакцина (3814) Зеленский (20196) карантин (16729) финансирование (1793) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Пилить намерены. Потому что никакой украинской вакцины нет, это наглая брехня! Мрази!
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22.10.2020 16:09
+6
Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5964
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22.10.2020 16:38
+4
деньги освоят тут я не сомневаюсь, а вот по вакцине очень большой скепсис. Скажут извините, не получилось.
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22.10.2020 16:10
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Яка установа і під чиїм керівництвом розробила цю "вакцину"?
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22.10.2020 16:03 Ответить
ФСБ(У).
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22.10.2020 16:05 Ответить
Та схоже. Бо інакше по другому озвучили. Щось таке: "Наш провідний науково-дослідний інститут .... під керівництвом академіка .... за участю всесвітньовизнаних професорів ... з допомогою наданаю Державою на обладнання і дослідні матеріали на ... надцять млн. дол. винайшли ВАКЦИНУ"
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22.10.2020 16:15 Ответить
НИИ Хрюкалостепашка под Нелохкомпани...
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22.10.2020 16:29 Ответить
Перед выборами, чтобы показать велічь могучіго мастера спорта ЗЕ-била
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22.10.2020 16:07 Ответить
нам не потрібна ніяка вакцина!

наш ковідний кнур одужав за тиждень та ще й помолодшав років на 10...
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22.10.2020 16:15 Ответить
...тебе лично и остальным 73% маски можно не носить, при отсутствии интеллекта они не нужны
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22.10.2020 16:37 Ответить
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
Conclusion: Face mask use in health care workers has not been demonstrated to provide benefit in terms of cold symptoms or getting colds.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3349234
Interpretation: Facemask use does not prevent clinical or laboratory-confirmed viral respiratory infections among Hajj pilgrims.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7153751/
In conclusion, both surgical and cotton masks seem to be ineffective in preventing the dissemination of SARS-CoV-2 from the coughs of patients with COVID-19 to the environment and external mask surface.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/general/15/2/15_126/_article/-char/ja/?fbclid=IwAR1paCftjX-78NbUvOTn8wURgKwIvQAR1j8NoS5PkeWrgI-A6SG8lnD_QG0
Conclusion: No statistically significant differences were detected in the incidence of influenza infection by wearing antiviral face masks, suggesting that distribution of face masks in primary care settings may not be enough to prevent influenza-like illnesses amongst family members.
І ще десятки інших наукових досліджень доводять, що маски не здатні впливати на поширення вірусів.А ти й далі тороч про 73.
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22.10.2020 17:42 Ответить
...что, бяшка, за своих абидна?
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22.10.2020 17:46 Ответить
За тебе. Що ти носиш те ганчір'я на своїй мордяці. Дихаєш відпрацьованим повітрям, колекціонуєш біля носа стафілококів.
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22.10.2020 17:51 Ответить
...а мне вот за твоих родителей обидно - они хотели как лучше, а получилось ты...
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22.10.2020 18:13 Ответить
Мда... Рівень інтелекту стафілококів в твоїй масці, вищий, ніж у тебе. Давай ще щось про маму розкажи, дошкільнятко.
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23.10.2020 00:34 Ответить
я тоже выскажусь: государство через 5 лет построит рай на земле. и что тут Шмыгаль особого сказал?
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22.10.2020 16:05 Ответить
ах сори Степанов, не Шмыгаль.
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22.10.2020 16:10 Ответить
Один хрен ))))
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22.10.2020 16:21 Ответить
Международные организации ее будут проверять, оценивать?
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22.10.2020 16:07 Ответить
Пилить намерены. Потому что никакой украинской вакцины нет, это наглая брехня! Мрази!
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22.10.2020 16:09 Ответить
Сначала создадут вакцинный фонд. Потом 90% средств, выделенных на "вакцину" направят на большую струйку. Затем, Эпицентр закупит китайский фуфломицин, который по тройной цене впарят всем бюджетным установам.
Бубачка лично будет встречать самолеты.
Ничего нового.
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22.10.2020 16:26 Ответить
Очередная "прачечная". Это сколько ж бабла там "отстирают"...
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22.10.2020 16:09 Ответить
а не товарищ Медведчук сделал открытие украинской вакцины
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22.10.2020 16:09 Ответить
Академик Мертвердчук
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22.10.2020 16:10 Ответить
деньги освоят тут я не сомневаюсь, а вот по вакцине очень большой скепсис. Скажут извините, не получилось.
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22.10.2020 16:10 Ответить
напомнило времена ссср
когда заводу Малышева была поставлена задача поставить на автобус двигатель от танка. 5 лет институт занимался разработкой и вот, на очередном большом празднике открытых дверей завод демонстрирует детище. Заводят чудо-машину! люди закрыли уши от невероятного рева, в близлежащих цехах сыпятся стекла, сделав два круга вокруг цеха - чудо-автобус будущего стал, вывернув в разные стороны задний мост. Двигатель при этом занимал чуть ли не пол салона. И ни один руководитель не поставил под вопрос целесообразность такой затеи!
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22.10.2020 16:22 Ответить
изготовление украинской вакцины от коронавируса, - Степанов/Если украинские ученые смогут создать вакцину от COVID-19, запустить ее в производство все равно не выйдет. НАНУ Комисаренко. 15 октября 2020 / Степанов Комиссаренко не читал и потому запустит.Может быть.
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22.10.2020 16:13 Ответить
Ну Степанов и Зеленский выбрали себе любимую вакцину и притом испытание точнее полет проходит нормально
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22.10.2020 16:13 Ответить
Наверное, такая же будет, как и украинские дороги. И бабла схавает столько же.
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22.10.2020 16:14 Ответить
Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 669
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22.10.2020 16:14 Ответить
Я так понимаю, что на этой ветке собрался весь учёный цвет Украины.
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22.10.2020 16:17 Ответить
Эта "вакцина" - не про науку, а про пидение бюджета.
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22.10.2020 16:26 Ответить
В конце февраля этого года, когда только все начиналось, и приходили страшные сообщения из Китая, беседовал с одним настоящим врачом, инфекционистом, просто хорошим человеком и мудрой женщиной из Славянска в Донецкой области: Что это? Где правда? Или это информационная война?
- "50 на 50", - ответила она. - "Вирусы были, есть и будут. И эпидемии тоже. И будут те, кто станут наживаться на горе и болезнях. Есть одно все давно известное лекарство, которое поможет выжить при любой эпидемии, его знают все. Это - иммунитет, здоровый образ жизни, чистые добрые мысли".
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22.10.2020 16:19 Ответить
А мне думается, что украинскую вакцину еще будет закупать весь мир. Знаю нескольких талантливых ученых-микробиологов, потенциал украинской науки никуда не делся. Правда, некоторым из них уже не 35, но и не 75.
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22.10.2020 16:24 Ответить
Вакцина - это не наука. Это очень дорогостоящее производство. Гениальных ученых для этого не нужно.
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22.10.2020 16:31 Ответить
Как и все, что делается - это вопрос технологий и опыта.

Технологий, кроме оставшихся от совка нет (достаточно посмотреть на кострубатый отечественный ИВЛ).
Большая часть опытных спецов давно слиняла (спрос на микробиологов, биохимиков и фармацевтов на Западе был дикий в 90-х и начале 2000-х).
Остались только никудышки, которые никому не нужны, и коньюктурщики, которые ртом говорят и клавиатурой пишут.
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22.10.2020 17:17 Ответить
Если так, то технологии можно купить, все сейчас можно решить. Китай, обладая технологиями （чужими）, тупо копирует разработки других. А вот сами решения могут сделать только талантливые люди. Почему-то верю, что при создании условий, наши способны на многое.
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22.10.2020 17:57 Ответить
Потенциал украинской науки раъезжался по всему Миру 30 лет.
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22.10.2020 17:20 Ответить
Всем проваксерам срочно вакцнинироваться.
Сейчас вот и увидим... вашу приверженность идее вакцинации.
Как вы там говорили? Ах да.
"Никакой опасности нет, все это выдумки".
Вперед, ребята, вперед)))
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22.10.2020 16:22 Ответить
Если президент - дурачок, и все пилят бюджет, вливая ему в уши лапшу про "построим дороги", "все оцифруем", то было бы наивным демать что не найдется прохвост который не вольет ему в уши про "украинскую вакцину" чтобы ухватить свой кусочек пирога.
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22.10.2020 16:29 Ответить
Грядёт новый распил, только и всего
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22.10.2020 16:35 Ответить
Не слышу информации о каком виде вакцины и на какой технолог платформе?
- субъединичные;

-на основе вирусоподобных частиц;

-РНК и ДНК-вакцины;

-векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся);

-живые ослабленные и инактивированные.

Если это будет копия рашинской , то нах.....!!!!!!

А ты степашка посчитал затраты и время разработки и внедрения?

Может к тому времени вакцина будет по 1 уе. Или в связи с пандемией более развитые будут бесплатно свои разработки раздавать?
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22.10.2020 16:36 Ответить
Держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 5964
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22.10.2020 16:38 Ответить
Для начала финансируйте для себя: от ЗЕ до ЗЕктората, включая кабмин и Раду
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22.10.2020 16:45 Ответить
Большой распил в действии...воровства на дорогах зеленому стаду уже мало..
Да оно и понятно...аппетит приходит во время еды..
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22.10.2020 17:02 Ответить
Когда только началась эпидемия это февраль-март я активно следил за новостями. Там постоянно рассказывали что вакцину изобретут вот сейчас. Вот буквально две недели осталось. Евреи говорили, немцы, американцы. Потом говорили что в конце лета. Лето кончилась, середина осени - вакцины нет. Так что не верьте очередным балаболам. Науку за деньги не купишь.
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22.10.2020 17:03 Ответить
не зрозумів,- а де обіцяний зеленським 1 000 000$
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22.10.2020 17:04 Ответить
Крутые ученые в Украине...наверное с трускавецким образованием..
В штатах миллиарды баксов тратят...а наши за 500 лимонов гривен вакцину сваяли...
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22.10.2020 17:04 Ответить
Заспокойся, і так достатньо "Великого крадівництва".
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22.10.2020 18:02 Ответить
Специалистов НЕТ, базы НЕТ, но - "готовы освоить деньги"?! КТО? Тот стоматолог резко стал вирусологом-инфекционистом?! Я в шоке.😨
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22.10.2020 18:03 Ответить
Яка вакцина - нема ж кому, і нема чим робити.
Чистої води піар перед виборами.
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22.10.2020 18:31 Ответить
О оооо ....да...... !!!!!! Мы пахали !!!!! Зе-труженники !!!
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22.10.2020 19:15 Ответить
настав час створення ще одного фонду, вакцинного. видно на асфальт ковідного не вистачає.
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22.10.2020 21:55 Ответить
 
 