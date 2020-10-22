Мы за ужесточение требований к техническому состоянию вагонов, но против списания по возрасту, – металлурги

Металлурги поддерживают ужесточение требований к техническому состоянию железнодорожных вагонов, но против их списания по возрасту, которое приведет к дефициту подвижного состава.

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя инициативу Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации вагонов.

По его словам, намерение Мининфраструктуры сократить срок службы железнодорожных вагонов чревато серьезными проблемами для промышленности, что в нынешних кризисных условиях недопустимо. В частности, вследствие списания вагонов возникнет дефицит подвижного состава, который в свою очередь негативно скажется на работе металлургов.

"Как представитель горно-металлургического комплекса говорю о том, что мы заинтересованы в том, чтобы на железнодорожных путях эксплуатировались вагоны надлежащего качества. За то, чтобы технические требования к вагонному парку ужесточались, чтобы они в любом случае безоговорочно исполнялись всеми субъектами рынка, мы против того, чтобы сейчас административными мерами создавался искусственный дефицит на рынке", - сказал Каленков.

По его мнению, это решение принимается в интересах производителей вагонов, которые получат дополнительные заказы на свою продукцию. И считает такой подход несправедливым. "Думаю, эти компании могут вполне существовать в конкурентном рынке и поставлять свою продукцию на экспорт и действовать в тех условиях, в которых действуем мы – грузоотправители. Это было бы справедливо", - считает Каленков.

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе. В свою очередь исполнительный директор Сообщества Европейский железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман заявил, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.