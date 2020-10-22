РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6675 посетителей онлайн
Новости Операция Объединенных сил
6 180 66

"Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что люди на Донбассе благодарны за внедрение режима тишины.

Об этом Безуглая сказала в эфире канала "Украина 24", комментируя поездку 100 нардепов "Слуги народа" на Донбасс, передает Цензор.НЕТ.

"Был запрос от коллег, чтобы была возможность своими глазами увидеть ту ситуацию, которую мы имеем сейчас на востоке. Для меня как представителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны это менее экзотично, наш комитет постоянно мониторит риски и угрозы. Тем не менее, это прекрасная возможность для коллег, занимающихся другими направлениями, увидеть и пообщаться с военными, с местным населением", - сказала нардеп.

По словам Безуглой, украинские военные не реагируют на провокации со стороны российских боевиков.

"Наша группа посетила опорный пункт и военно-гражданскую администрацию, местную школу, детсад. Посмотрели, соблюдается ли режим тишины, есть ли провокации. Они есть, конечно, тем не менее, наши военные держатся на линии разграничения, я увидела профессиональную реакцию, провокации были минимальные. Мы с коллегами ночевали на взводном опорном пункте, затем посещали прифронтовые города для того, чтобы пообщаться с местной администрацией", - сказала Безуглая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открыли ответный огонь, - штаб

Она отметила, что у депутатов была возможность наглядно убедиться, что законы, разработанные в отношении армии, работают.

"Я увидела, как работают наши законопроекты, которые были приняты, это доработанный о развитии сержантско-офицерского состава. Если говорить о личном опыте - я была руководителем проекта медреформы Вооруженных сил. Мы увидели, что спустя год тут занимаются другими вопросами, боевые медики существуют, медицинское командование работает, я в этом лично убедилась", - рассказала Безуглая.

По словам нардепа, режим прекращения огня соблюдается с 27 июля.

"Школы фактически находятся под регулярными обстрелами, дети знают, как себя вести, прятались в бомбоубежищах, это было до весны 2020 года. После внедрения режима тишины они не видели ни одного обстрела с 27 июля, люди за это благодарны, это то, что впечатлило", - сказала Безуглая.

Напомним, около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится в течение двух дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поехавший на Донбасс "слуга народа" Камельчук: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы

Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) Слуга народа (2627)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
вам бы мозги "внедрить"
показать весь комментарий
22.10.2020 16:22
+31
Брехні...чергові.
Як сказав ЗЕ приблизно 120 депутатів СН поїхали на Донбас, виявилось тільки 60.
І ця депутатка бреше.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:23
+22
Не получится. В зелёных организмах мозги не приживаются. Происходит отторжение
показать весь комментарий
22.10.2020 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вам бы мозги "внедрить"
показать весь комментарий
22.10.2020 16:22 Ответить
Не получится. В зелёных организмах мозги не приживаются. Происходит отторжение
показать весь комментарий
22.10.2020 16:45 Ответить
Не треба "людьми" прикриватися. І де та тиша? ЇЇ немає, вірніше вона є тільки з нашого боку. Отже, сєпари вдячні нам за нашу тишу.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:30 Ответить
Брехні...чергові.
Як сказав ЗЕ приблизно 120 депутатів СН поїхали на Донбас, виявилось тільки 60.
І ця депутатка бреше.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:23 Ответить
О, "наблюдатель человеческих мыслей". Де ви такі беретесь?
показать весь комментарий
22.10.2020 16:31 Ответить
Зематематика . приблизительно 120 это на самом деле 60
показать весь комментарий
22.10.2020 16:27 Ответить
А ********** 146% на выборах - это 73%...
показать весь комментарий
22.10.2020 17:26 Ответить
Це він ще дуже точно вписався.
Унікальний випадок.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:34 Ответить
Ну так надо было ехать с ними. Сняла бы репортаж. Разоблачила бы негодяев. Это ж надо так брехать: люди видите ли благодарны, что не стреляют. Предатели какие-то наверное...
показать весь комментарий
22.10.2020 16:28 Ответить
а уж как в Донецке и Луганске благодарны не передать . гляди памятник Зельке поставят
показать весь комментарий
22.10.2020 16:33 Ответить
в донецке водка по 30 гривен, какой здравый новорос захочет обратно
показать весь комментарий
22.10.2020 16:35 Ответить
стратегический продукт однако . без водки наркоты и телевизора Новороссия сразу и закончится
показать весь комментарий
22.10.2020 16:41 Ответить
В ОТСОСЕ срубли...
показать весь комментарий
22.10.2020 16:57 Ответить
"Повіримо" представникам самої " чесної" партії. Тим 60 з 120, про які розповідав зЕзідент.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:34 Ответить
Ни о чём...
показать весь комментарий
22.10.2020 16:37 Ответить
Беру приклад з вас.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:38 Ответить
Да да люди очень благодарны что по ним стреляют а ответить нельзя. Ты падаль вернись назад в свои навароские прерии и не вылазь оттуда
показать весь комментарий
22.10.2020 16:47 Ответить
Так когда в военкомат, виталька?
показать весь комментарий
22.10.2020 16:55 Ответить
Я то 14 по 16 отслужил по мобилизации а ты гнидота подколоть решил так не получится.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:10 Ответить
О. Это уже серьёзно. И где служил? Какой полк/бригада? В каких боях участвовал?
показать весь комментарий
22.10.2020 17:23 Ответить
Можливо по дорозі решта "випала в осадок" або ж захворіли на "ведмежу хворобу".
показать весь комментарий
22.10.2020 18:08 Ответить
Місцеві, та однозначно. Вони були навіть за те, щоби ЗСУ там взагалі не було, окрім московитської
показать весь комментарий
22.10.2020 16:26 Ответить
А это что такое "ВНЕДРЕНИЕ ТИШИНЫ"? и куда её внедрили?
показать весь комментарий
22.10.2020 16:26 Ответить
Повстанцы давольны? Эта харашо
показать весь комментарий
22.10.2020 16:26 Ответить
А эта лахудра спросила у этих людей "Чей Крым?" и "Кто начал войну на Донбассе?"....
показать весь комментарий
22.10.2020 16:28 Ответить
"Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины - Цензор.НЕТ 5875
показать весь комментарий
22.10.2020 16:28 Ответить
то что люди не умирают как раньше это конечно плюс и большой, но не этим ли "режимом тишины" пуйло вертит своими слугами, как цыган солнцем, потому что ему , пока клоуны при цирке - рыги при власти ! да и пенисы душилины молчат по поводу "тишины" , они укрепляются, перегруппируются и завозят новую технику, интересно- зачем???...посему посмотрим , что будет после выборов
показать весь комментарий
22.10.2020 16:32 Ответить
"поездку 00 нардепов"
Фрейд отдыхает.
Какое точное определение для зеленых.
Осталось только добавить гендер. М и Ж.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:34 Ответить
Це ті "люді благодарниє" , які бігали з плакатими "пуцін ввєді войска "???
Слухай, безмозгла , що значить "правакации" ви ж підписали режим тиші, отже або він порушується і його не має, або він є і тоді не повинні бути ніякі провокаціі! Тому хватить брехати!!!
показать весь комментарий
22.10.2020 16:35 Ответить
Поедь в сам Донецк или ЛуХанск там и запости селфи,а толку то от этой тишины?,что орки рассосутся и эта територия станет подконтрольна нами?
показать весь комментарий
22.10.2020 16:36 Ответить
А какой толк был от перестрелок? Что тогда, что сейчас, никаких продвижений не было.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:39 Ответить
Ну это ж твои земляки кацапам жопы с радостью подставили а нам тут таких тварей как ты не надо. Потому и стреляли что бы вы не расползались.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:49 Ответить
"Нам тут" - это где? С окопа пишешь наверное?
показать весь комментарий
22.10.2020 16:54 Ответить
Ну это ж ты ольгинское говно строчиш из бункера.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:09 Ответить
Виталька, военкомат скоро закроется. Поспеши. Или бздишь?
показать весь комментарий
22.10.2020 17:10 Ответить
Ты гнида тупая читать не умеешь? Я отслужил с 14 по 16 по мобилизации надо будет пойду ещё только ж не тебе членососу омерзительному мне указывать. А ты в это время где был раздвигал булки за пачку махорки перед кацапам? Вас в тех краях дохера таких.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:16 Ответить
№81
показать весь комментарий
22.10.2020 16:54 Ответить
ПНХ №381.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:56 Ответить
С неба звёздочка упала
Прямо к милому в штаны.
Пусть бы всё там оторвало
Лишь бы не было войны.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:37 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен https://twitter.com/natohawks @natohawks
Депутаты партии "Слуга народа" возвращаются из однодневного турне в зону ООС
"Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины - Цензор.НЕТ 9355
показать весь комментарий
22.10.2020 16:42 Ответить
Вона ж тупа і вперта як віслюк.
показать весь комментарий
22.10.2020 16:52 Ответить
Кто ещё хочет комиссарского тела ?
показать весь комментарий
22.10.2020 16:58 Ответить
Не могу отделаться от мысли, что эта особь бЕЗУГЛАЯ поразительно похожа на Люсю Янукович. И не только внешне. Такие же мозги набекрень. Только и того, что пока не вещает о наколотых апельсинках. Наверное, время апельсинок пока не пришло...
показать весь комментарий
22.10.2020 17:02 Ответить
Ця тупорила служка безвугла натягла на себе форму ЗСУ?! А не пішла б ти нах, беніна обсоска?! Разом із своїм кловуном!
показать весь комментарий
22.10.2020 17:12 Ответить
какая нах 'тиша' каждый день стрелять!
зелЕные мрази брехливые!
показать весь комментарий
22.10.2020 17:15 Ответить
Правду сказала. Теперь спокойней.
показать весь комментарий
22.10.2020 17:21 Ответить
Почему-то вспомнился анекдот про Чапаева, "а ведь мог бы и шашкой рубануть!"
показать весь комментарий
22.10.2020 17:21 Ответить
Какой режим "тишины"? Про что она говорит?
показать весь комментарий
22.10.2020 17:50 Ответить
мадам безуглая и Ко вам привет от сивохо : "Пряма мова Сивохо: "Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфитеся на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли.Що заважало вам заїхати в те ж Дослідне, де вас давно чекають і куди я вас запрошував? Або хоча б в інше село сірої зони? Або вам не цікаві громадяни України, яких ви позбавили права голосу?". Поїздку "слуг" Сивохо назвав "смішною метушнею на лінію зіткнення за три дні до виборів".
показать весь комментарий
22.10.2020 18:01 Ответить
Чи прозрів, чи перевиховали? Ні. мабуть таки з бодуна.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:15 Ответить
Те самые, что шесть лет назад кричали "Путин ввели войска!"
показать весь комментарий
22.10.2020 18:05 Ответить
І ніхто ж не виставить фотки окопу зі всіма зручностями в якому з її слів ночувала ця депутатка. Мабуть військова таємниця.
показать весь комментарий
22.10.2020 18:13 Ответить
Где была в Бахмуте или Краматорске ( 60 км от линии фронта)?
показать весь комментарий
22.10.2020 18:28 Ответить
Где была в Бахмуте или Краматорске( 60 км от линии фронта)?
показать весь комментарий
22.10.2020 18:30 Ответить
ті, "місцеві", бажають новоотсосію. Тому і бажають, щоб ЗСУ вступилися зовсім, не те, щоб "нестрелять".
показать весь комментарий
22.10.2020 18:38 Ответить
Аякже.
"Слуга народу" Безугла про поїздку на Донбас: Люди вдячні за впровадження режиму тиші - Цензор.НЕТ 8652
показать весь комментарий
22.10.2020 18:41 Ответить
Брехло зеленое !!!! скаталась на прогулку перед выборами !!!!
показать весь комментарий
22.10.2020 19:13 Ответить
"Слуга народу" Безугла про поїздку на Донбас: Люди вдячні за впровадження режиму тиші - Цензор.НЕТ 5233
показать весь комментарий
22.10.2020 20:28 Ответить
Эта Марьяна Безмозглая --латентная сепарша, судя то ее высказываниям на эфирах.
показать весь комментарий
22.10.2020 23:39 Ответить
 
 