"Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что люди на Донбассе благодарны за внедрение режима тишины.

Об этом Безуглая сказала в эфире канала "Украина 24", комментируя поездку 100 нардепов "Слуги народа" на Донбасс, передает Цензор.НЕТ.

"Был запрос от коллег, чтобы была возможность своими глазами увидеть ту ситуацию, которую мы имеем сейчас на востоке. Для меня как представителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны это менее экзотично, наш комитет постоянно мониторит риски и угрозы. Тем не менее, это прекрасная возможность для коллег, занимающихся другими направлениями, увидеть и пообщаться с военными, с местным населением", - сказала нардеп.

По словам Безуглой, украинские военные не реагируют на провокации со стороны российских боевиков.

"Наша группа посетила опорный пункт и военно-гражданскую администрацию, местную школу, детсад. Посмотрели, соблюдается ли режим тишины, есть ли провокации. Они есть, конечно, тем не менее, наши военные держатся на линии разграничения, я увидела профессиональную реакцию, провокации были минимальные. Мы с коллегами ночевали на взводном опорном пункте, затем посещали прифронтовые города для того, чтобы пообщаться с местной администрацией", - сказала Безуглая.

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Она отметила, что у депутатов была возможность наглядно убедиться, что законы, разработанные в отношении армии, работают.

"Я увидела, как работают наши законопроекты, которые были приняты, это доработанный о развитии сержантско-офицерского состава. Если говорить о личном опыте - я была руководителем проекта медреформы Вооруженных сил. Мы увидели, что спустя год тут занимаются другими вопросами, боевые медики существуют, медицинское командование работает, я в этом лично убедилась", - рассказала Безуглая.

По словам нардепа, режим прекращения огня соблюдается с 27 июля.

"Школы фактически находятся под регулярными обстрелами, дети знают, как себя вести, прятались в бомбоубежищах, это было до весны 2020 года. После внедрения режима тишины они не видели ни одного обстрела с 27 июля, люди за это благодарны, это то, что впечатлило", - сказала Безуглая.

Напомним, около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится в течение двух дней.

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