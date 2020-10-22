Кабмин соберется на внеочередное заседание вечером 22 октября после пересмотра Госкомиссией ТЭБ карантинного зонирования

Правительство вечером 22 октября соберется на внеочередное заседание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Заседание правительства должно начаться в ближайшее время.

22 октября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна пересмотреть карантинное зонирование. На прошлой неделе в красную зону попали девять областных центров.

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