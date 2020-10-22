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Кабмин соберется на внеочередное заседание вечером 22 октября после пересмотра Госкомиссией ТЭБ карантинного зонирования
Правительство вечером 22 октября соберется на внеочередное заседание.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.
Заседание правительства должно начаться в ближайшее время.
22 октября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна пересмотреть карантинное зонирование. На прошлой неделе в красную зону попали девять областных центров.
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Начиная с 23 октября жители столицы и столичного региона Италии должны находится дома с 24:00 до 05:00. Запрет распространяется на выход на улицу. Об этом сообщает RegioneLazio.
Такое решение было одобрено министром здравоохранения Роберто Сперанцой и губернатором столичного региона Никола Зангаретти.
Запрет пока что ввели на месяц, до 23 ноября. Он касается всех, но будут исключения - если человек идет на работу или возвращается с нее в указанное время, он должен предоставить подтверждение. Также будут разрешены нарушения комендантского часа в том случае, если передвижение связано с медицинскими целями.
Также на этот период переведут на онлайн-обучение 75% всех студентов и около половины школьников.
Ранее сообщалось о том, что в Испании перейден порог в https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/21/ispaniya-stala-pervoj-stranoj-v-evrope-gde-kolichestvo-zarazhenij-covid-19-prevysila-million/?highlight=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 1 млн заражений коронавирусом .