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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин соберется на внеочередное заседание вечером 22 октября после пересмотра Госкомиссией ТЭБ карантинного зонирования

Кабмин соберется на внеочередное заседание вечером 22 октября после пересмотра Госкомиссией ТЭБ карантинного зонирования

Правительство вечером 22 октября соберется на внеочередное заседание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Заседание правительства должно начаться в ближайшее время.

22 октября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна пересмотреть карантинное зонирование. На прошлой неделе в красную зону попали девять областных центров.

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Автор: 

Кабмин (14024) карантин (16729) внеочередное заседание (262) заседание правительства (129) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Риме, а также во всем столичном регионе Италии, вводится комендантский час. Такие ограничения введены из-за быстрого распространения коронавируса в стране.
Начиная с 23 октября жители столицы и столичного региона Италии должны находится дома с 24:00 до 05:00. Запрет распространяется на выход на улицу. Об этом сообщает RegioneLazio.
Такое решение было одобрено министром здравоохранения Роберто Сперанцой и губернатором столичного региона Никола Зангаретти.
Запрет пока что ввели на месяц, до 23 ноября. Он касается всех, но будут исключения - если человек идет на работу или возвращается с нее в указанное время, он должен предоставить подтверждение. Также будут разрешены нарушения комендантского часа в том случае, если передвижение связано с медицинскими целями.
Также на этот период переведут на онлайн-обучение 75% всех студентов и около половины школьников.
Ранее сообщалось о том, что в Испании перейден порог в https://www.objectiv.tv/objectively/2020/10/21/ispaniya-stala-pervoj-stranoj-v-evrope-gde-kolichestvo-zarazhenij-covid-19-prevysila-million/?highlight=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81 1 млн заражений коронавирусом .
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22.10.2020 16:40 Ответить
А НАШИ НА ФУТБОЛ ПОЙДУС ПИВКОМ ,,,,, ИЛИ ТАМ ПО НОЧНЫМ КЛУБАМ ПРОШВЫРНУТЬСЯ ,,,, КАРАНТИН В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕ ТОК ДЛЯ РАСПИЛА БЮДЖЕТА НЕ БОЛЕЕ !!!!!!!
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22.10.2020 16:48 Ответить
 
 