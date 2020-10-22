Есть специалисты, которые готовы выполнить эту задачу, - Дробович о декоммунизации монумента "Родина-мать" в Киеве

Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать", который венчает главное здание Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дробович рассказал в интервью ТСН.uа.

Он уточнил, что до карантина встречался с активистом, который является специалистом по высотным работам. Тот рассказал, что его компания готова взяться за демонтаж и привлечь меценатов, которые бы профинансировали работы, если потом поставят табличку с информацией, что это было сделано при их участии.

"Кабинет министров должен дать распоряжение (или должен быть приказ Министерства культуры и информационной политики) на эту тему, соответственно тогда у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне появятся правовые основания начинать эту историю. Потому что сам монумент расположен на территории музея", - сообщил руководитель института.

Далее, по его словам, должен быть разработан проект, он должен пройти государственную экспертизу.

"Нужно выделить средства. Все это может быть профинансировано либо государством, либо благотворителями. Очевидно, что сейчас в условиях карантина вряд ли будет государственное финансирование на демонтаж, потому что надо жизни людей спасать. Это возможно и технически, и политически", - подчеркнул Дробович.

Он говорит, что демонтаж может обойтись в несколько миллионов гривен.

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