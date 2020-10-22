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Новости Декоммунизация
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Есть специалисты, которые готовы выполнить эту задачу, - Дробович о декоммунизации монумента "Родина-мать" в Киеве

Есть специалисты, которые готовы выполнить эту задачу, - Дробович о декоммунизации монумента

Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать", который венчает главное здание Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дробович рассказал в интервью ТСН.uа.

Он уточнил, что до карантина встречался с активистом, который является специалистом по высотным работам. Тот рассказал, что его компания готова взяться за демонтаж и привлечь меценатов, которые бы профинансировали работы, если потом поставят табличку с информацией, что это было сделано при их участии.

"Кабинет министров должен дать распоряжение (или должен быть приказ Министерства культуры и информационной политики) на эту тему, соответственно тогда у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне появятся правовые основания начинать эту историю. Потому что сам монумент расположен на территории музея", - сообщил руководитель института.

Далее, по его словам, должен быть разработан проект, он должен пройти государственную экспертизу.

"Нужно выделить средства. Все это может быть профинансировано либо государством, либо благотворителями. Очевидно, что сейчас в условиях карантина вряд ли будет государственное финансирование на демонтаж, потому что надо жизни людей спасать. Это возможно и технически, и политически", - подчеркнул Дробович.

Он говорит, что демонтаж может обойтись в несколько миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович

Автор: 

памятник (2238) декоммунизация (753) Дробович (84)


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Топ комментарии
+28
На щите должен быть тризуб.
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22.10.2020 16:50
+17
Давно на часі.
Кияни - ЗА!
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22.10.2020 16:40
+8
А Герострат тут причім? Він храм спалив, а тут замінять комуняцький герб на правильний...
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22.10.2020 16:59
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Давно на часі.
Кияни - ЗА!
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22.10.2020 16:40 Ответить
а провести тендер и поставить условием чтобы никаких табличек на нашем монументе не лепили - это невозможное что-то?
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22.10.2020 18:32 Ответить
НЕ трынди. Я - против. Не нужно хорошую идею доводить до абсурда.
Баба - уже часть вида Киева с Днепра. Сперва высотки уберите!
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23.10.2020 11:06 Ответить
Дядьку, опохмеліться. Мова йде про заміну герба, а не "знесення баби".
Ось так і голосуєш мабуть всі 30 років?
вивчи питання, потім булькай ротом.
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23.10.2020 11:20 Ответить
Ты ЧИТАТЬ умеешь, умник?
"Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать",....................... встречался с активистом, который является специалистом по высотным работам. Тот рассказал, что его компания готова взяться за демонтаж ...."
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23.10.2020 11:37 Ответить
чудо ти. Демонтаж елемента. Тобто радянського герба))
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23.10.2020 11:50 Ответить
Выдели мне, мудаку, чёрным и жирным слово "элемента" в обсуждаемом тексте!
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23.10.2020 11:56 Ответить
может и не мудаку.
"Директор Института национальной памяти Антон Дробович допустил декоммунизацию монумента "Родина-мать"".
Декоммунизация, не значит СНОС.
декомунизация улицы Карла Маркса не означал ее полное уничтожение))
История давняя и о сносе уже никто не говорит.
Вполне себе органичный монумент.
Тризуб на щите закроет вопрос. Но и это технически не просто, да и требует согласования, о чем и говорится в тексте.
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23.10.2020 12:02 Ответить
Ты знаешь чем упорство отличается от тупого упрямства?
Что такое ДЕМОНТАЖ монумента?
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23.10.2020 12:47 Ответить
На щите должен быть тризуб.
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22.10.2020 16:50 Ответить
это само собой просится, никто и спорить не станет!
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22.10.2020 17:06 Ответить
...если потом поставят табличку с информацией, что это было сделано при их участии.

Слава Герострата бессмертна!
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22.10.2020 16:53 Ответить
А Герострат тут причім? Він храм спалив, а тут замінять комуняцький герб на правильний...
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22.10.2020 16:59 Ответить
в Википедии пусть упомянут - кто делал работу - и хватит. Слишком много чести.
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22.10.2020 18:32 Ответить
*****

Вот это и есть монументальное искусство данных исполнителей .
Во время войны . Дальше не куда . К стати за этот фонтан заложили под кредитные средства Харьковское метро и и здание Исполкома .

Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3512 Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 5105Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 4477
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22.10.2020 17:10 Ответить
Судя по фигуре у рояля, это Зеля свом предкам памятник сбацал...
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22.10.2020 17:22 Ответить
Так, не завадило би позбутись комуняцького символу.
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22.10.2020 16:53 Ответить
Ну власне, як на мою думку, сам памʼятник як символ непоганий. Треба тільки зняти герб неіснуючої на данний момент держави.
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22.10.2020 17:06 Ответить
Девка Мать смотрит на Мавзолей ..туда где
извечный ВРАГ и "долбанный брат " Украины...
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22.10.2020 16:53 Ответить
Более важных дел на сегодняшний день, конечно же нет.
А вообще... не ты строил, не тебе и менять.
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22.10.2020 16:55 Ответить
Москалику, навчися спочатку коми нормально розставляти, а потім будеш висловлюватися про такі складні речі, як історія!
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22.10.2020 17:00 Ответить
По существу конечно же сказать нечего. Впрочем как и всегда.
Радует, что Вы хотя бы на украинском языке говорите. А то закидоны про москаля на русском... хотя и смешны но уже как-то приелись.
Вы бы хоть ... подумали сначала. Смысл тут глубже...
Оттого что вы замените рисунок / гравировку на советском памятнике он от этого украинским не станет. Созидать - это нечто иное. Это не просто переклеить этикетку...
И ровно тогда наша страна станет по-настоящему независимой, когда мы научимся созидать... а не переклеивать этикетки.
Наглядно: когда мы создадим памятник лучше. И с честью скажем что-то вроде: "гляньте какой убожество построили совки (табличка у того памятника), а вот рядышком - наше..."
Вот когда все поразятся совершенству созданного уже в Украине... а не в совке... вот тогда настоящая декоммунизация и наступит. А ваше переклеивание этикеток...
То є дурня. Марна дурня.
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22.10.2020 17:09 Ответить
Найдіть в неті купу відео, де німці в 1945 збивають свастику взривами з будинків і монументів, але самі будинки/монументи залишають...
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22.10.2020 17:24 Ответить
Та я видел. Там другое.
Страх перед наступающими войсками союзников / советов.
Свастика повышала шансы на расплату за содеянное.
Да и многие из тех домов строились отнюдь не гитлеровцами...
Пример неудачный.
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22.10.2020 17:35 Ответить
Емм, взривали взагалі-то вже ПІСЛЯ капітуляції! Знаменитий стадіон у Нюрнбергу (збудований Гітлером) залишили, але свастику взірвали...

І що, в Німеччині залишилось багато пам'ятників наці? І ніхто чомусь не виступав за їх збереження!
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22.10.2020 17:38 Ответить
Да, и после тоже. Кмк зря.
Я так скажу: убогое приспособленчество. Здесь мол можно, здесь низзя а здесь вообще пирожки заворачиваем.

Так я к тому и веду. Это - совковый памятник. В рамках декоммунизации его стоит снести.
Но это ж... придется строить что-то как минимум не хуже. А на это ж страшно подумать деньги надо... эх.

Этикетки... зло. Менять надо суть.
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22.10.2020 17:52 Ответить
А что "советы" были нацистким режимом ? При "советах" в Украине было больше украинского чем сейчас , и построено заводов , школ , институтов , университетов и всего остального больше чем сейчас (сейчас только воруют) и при " советах" милиция была милицией, суд был судом и так далее...!
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22.10.2020 22:24 Ответить
Тільки кілька мільйонів від голоду померли і через пару сотен тисяч представників інтелігенції розстріляли...
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22.10.2020 23:33 Ответить
Пофіг, що вони побудували - от Фнляндія відбилася в 1918 від совєтів і дивись, як вона живе! І ми б так жили, якби в 1918 незалежні стали! А може б і краще, бо Фінляндія в 1918 була відстала, а Україна була житницею і промисловість мала...
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22.10.2020 23:34 Ответить
Придурок, этот памятник ставили в совковое время, но далеко не совки. Не зря его поставили ликом к извечному врагу, а не как подобные памятники со взором на Запад!
Так что, ломать его не нужно. Правильно стоит.
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22.10.2020 17:31 Ответить
Ты еще скажи что к примеру Днепрогэс строили не совки.
Все что построили в совковое время - построили совки. Потому как если бы совки не хотели строить этот памятник... сидели бы его строители в сибири. Это ж было несложно, да?
А все эти закидоны со стороной куда смотрит памятник... Что ж тогда совковые памятники другие сносили, которые тоже на восток смотрели (были наверняка и такие)? Почему ТОГДА внетреннее содержание перевесило довод на предмет стороны света куда он смотрит?
Ну ерунда же.
Не вопрос. Если тебе нравится менять этикетки... дело твое.
Я просто видел похожее. Советский памятник - с танком советским возле советского здания, памятник героической советской части... с украинским флагом.
Извини, но это выглядит убого.
Свое - это свое.
Не свое со своей этикеткой / гербом - своим не становится.

Просто в итоге.... ты к примеру нормально воспринимаешь флаг евросоюза на здании мида (висел). И для тебя это является достаточным напоминанием того что Украина = Европа. Но ... интересно, а зарплата у тебя при этом тоже европейская?
Важна на этикетка. Важно содержание.
ДумайТе.
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22.10.2020 17:41 Ответить
Когда вас, совков и рыгов (весь бизнес на 90% - рыговский), выгоним, тогда и начнётся строиться здесь Европа.
Население ещё совки превратили в быдло - тоже проблема не на один год.
Так что, не торопи нас, колорадская твоя душа...
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22.10.2020 18:22 Ответить
Но что же мешает светочам Европы собраться, скинуться деньгами и построить крутой памятник - чтоб не чета совковому?
А ничего. Вперед, ребята.
А переклеить герб много ума не надо.
З.Ы.: О великий патриот... научись хотя бы писать на государственном языке. Не по принуждению или моей провокации. Вот тогда и поговорим на предмет колорадских душ, ОК? А еще - построй чего-нить. Чтоб говорить о быдло-населении (кстати, поинтересуйся на досуге откуда термин "быдло" пошел...) с полным на то правом. Построй свой памятник.
Я тебе помогу, если что. Поучавствую. В создании чего-то своего. Точнее - нашего.
Но суть в том, что нихрена кроме как смены этикетки такие как ты предложить не могут. А это... херня.
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23.10.2020 09:17 Ответить
Чего тебе надобно, а? Что ты злобствуешь? Что ты ноешь?
Не будет здесь вашего вонючего "русского мира". Прошло его время. Там, за поребриком ещё продержится немного, но потом - всё. И это случится раньше, чем многие думают. Так что наслаждаться этим "мирком" вали туда. Здесь будешь только ныть и исходить желчью.
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23.10.2020 10:32 Ответить
Мне надо, чтобы кроме как ныть о русском мире, патриоты научились объединяться и созидать.
В простых вещах типа памятника, сквера, отстаивания обязательств застройщиков перед городом и так далее. Вплоть до нанесения сраной разметки во дворе - которая кроме группки "инициативных идиотов" (как за глаза называют инициативную группу) + одного - по твоим словам - москаля, сепара и русскомирника (придумай на будущее что-то новое, а то как-то однообразно, ок?) - никому на деле не нужна.
Нет-нет, на словах-то... там д'Артаньянов каждый второй, а на деле...
Вот что мне нужно. Вот так я вижу Европу. И цивилизационное будущее.
А не ... "партнерство Беарриц", к примеру. Ну или смену этикеток о которой мы тут говорим.

И я запомнил определение патриота.
Предлагать строить СВОИ памятники вместо смены гербов на советских = русский мир.
Яка страна, такі і патріоти. Нажаль.
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23.10.2020 10:51 Ответить
https://zik.ua/ru/news/2017/03/25/dneproges_stroyly_amerykanskye_spetsyalysti__ystorycheskaya_pravda_1067277 «Днепрогэс» строили американские специалисты
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22.10.2020 20:07 Ответить
Угу. Прям американцы ехали из багополучной Миннесоты чтоб месить бетон в степях Запорожья.
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23.10.2020 09:12 Ответить
Выше,- это ссылка. Прочитай
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23.10.2020 15:49 Ответить
Я читал. Если кратко: американский проектировщик... плюс сотни советских рабочих и ЗК.
Я про то и говорил. Да, разработка проекта важная часть.
Но без труда ... песок не превратится в цемент.
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23.10.2020 16:23 Ответить
это важно, символика меняет менталитет (не сразу, но со временем), от совка нужно "бежать"!
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22.10.2020 17:09 Ответить
См. выше. От переклейки этикетки суть под ней не меняется. Самообман...
Нужно: построить свое и лучше. И дать сравнить. Вот тогда... и убежать получится.
А до тех пор... не-а.
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22.10.2020 17:11 Ответить
сознание людей меняет материальный мир!
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22.10.2020 17:32 Ответить
Поясню. Если вдруг ... мне предложить гуано в ... упаковке с тризубом... оно от этого гуаном быть не перестанет.
Так понятно.
Хотя, не спорю, найдутся идиоты которые его съедят, потому как "патриотизм".
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22.10.2020 17:42 Ответить
Я вот недавно выяснил один примерчик. Про совок.
Была такая штука как градостроительные нормы. Ну то есть норма, по которой на определенное кол-во жителей полагается: школ, садиков, мест в больницах... ну то есть совковая норма на все это. Там это любили.
Она перекочевала в наше законодательство в виде соотв. норм, по которым застройщики были обязаны строить объекты инфраструктуры и передавать их городу.
Они, понятно, часто забивали на это... но у активистов хоть шанс был. Попытаться. Отстоять... получить таки школу / садик / больницу.
Но... с 2021 их отменяют. Мы бежим от совка...
Как думешь? Будут ли теперь хотя бы теоретические шансы полчить новые койко-места при постройке очередного жилмасива? Или все как всегда упретсяв совкову больницу?
Знаешь... бежать оно-то надо. Да только вот как-то без больницы остаться неохота. Без садика. Без школы...
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22.10.2020 17:14 Ответить
Наверное, к плантациям тоже полагалось построить бараки для рабов и прочие хозпостройки!
СОВОК - СТРАНА РАБОВ!
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22.10.2020 17:27 Ответить
свободные люди САМИ за себя отвечают и решают СВОИ ПРОБЛЕМЫ!
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22.10.2020 17:28 Ответить
По сути уважаемый, по сути.
Вы можете возразить, что мол - покупай там где все это есть...
Да только тогда Вам наверняка стоит сменить флажок и пожить в Украине хотя бы лет 10. Чтоб понять многое...

З.Ы.: Предвзято отношусь к "канадским украинцам". Предатели и трусы, сбежавшие в трудный для Родины час ... и теперь учащие из-за океана как жить тем кто прошел с ней сквозь ад, боль и смерть. Вы недостойны даже дышать в сторону Украины.
Вы... как отец-гуляка, бросивший верную жену и дочь... и спустя десять-пятнадцать лет, когда они вдвоем сумели вновь возвысится, стать сильными и... через многое пройти...
Пришли пользоваться плодами их труда и бьете себя в грудь "Я - папа!".
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22.10.2020 17:46 Ответить
У вас совок в голове и в этом главная проблема страны (невозможно с рабским сознанием построить сытую жизнь и достичь благополучия без самодостаточности и полной ответственности за свою долю)! Никто и ничего вам не должен, все победы или неудачи принимайте на собственеый счет (в заслугу или упрек **** самому), жаловаться на жизнь - это жаловаться на себя самого!
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22.10.2020 17:54 Ответить
Где я тут жалуюсь? Я тебя просвещаю на предмет реалности в Украине а не того, что ты там себе напридумывал в какой-нить провинции Онтарио.
По сути, уважаемый, по сути. Хотя... Вам простительно. Вы просто НЕ ЗНАЕТЕ.
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22.10.2020 17:58 Ответить
"просвещать" меня излишне, я родился в Украине во времена совка, бываю и сейчас, помню как было и знаю как сейчас обстоят дела, мне известны эти иждивенческие настрояния, что "госуларство что-то там вам должно". Не должно, потому что это не ваше государство, а олигархов, чинуш и служебных палканов и вашим не станет, пока совковое-рабское сознание будет в головах большинства. РАБЫ своего эфективного государства никогда не построят (только востроизведут известную и понятную им конструкцию РАБ И ГОСПОДИН, никак иначе)!
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22.10.2020 18:11 Ответить
Дружище, "бывать" и "жить" разные вещи, как в том анекдоте про "ты не путай эммиграцию и пмж".
Вот когда будете жить - хотя бы лет 10, тогда и поговорим. До тех пор... вы просто не в курсе.
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23.10.2020 09:21 Ответить
не надо демагогии год прожил (пока переоформлял документы, паспорт; прописку, воинский и налоговый учет, потом официально выписылся сдал внутренний паспорт и оформил выезд из Украины на ПМЖ зарубеж, помахав родине ручкой)!
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23.10.2020 14:45 Ответить
Год! Нифигасебе!!!
Это прям многое меняет (нет).
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23.10.2020 14:57 Ответить
достаточно, чтоб "окунуться" (по самое "не хочу"), и "прочувствовать" ...
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23.10.2020 18:28 Ответить
Поверьте: это ... в общем как в том анекдоте.
Не путайте туризм и пмж.
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26.10.2020 09:12 Ответить
Бежим (и на ходу все воруем и разрушаем ) уже 30 лет только наверное не в ту сторону!
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22.10.2020 22:27 Ответить
Безо всякой войны и в период сраной индустриализации Сралина-Джугашвили в Украине с 1931 по 1938 год умерло от голода 10 миллионов человек....Д Е С Я Т Ь...................
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22.10.2020 16:58 Ответить
Безо всякой войны и в период сраных Кравчука-Зеленского в Украине с 1991 по 2020 год умерло от голода в том числе 15 миллионов человек....ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ!

1991-2020.
52-37 млнов...
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22.10.2020 17:24 Ответить
Емм, прям всі 15 млн. померли, а не виїхали кудись на ПМЖ??? А ті, хто помирали - то хіба не від раку, якого до влаштованого совєтами Чорнобиля в Україні взагалі НЕ БУЛО??

І так, москалику, учи статистику - НЕ БУЛО в Україні 52 млн.! За переписом 1989 року - 51,4 млн., за переписом 2001 - 48,5 млн.
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22.10.2020 17:40 Ответить
Возьмем какой-нить мировой сайт с оценками по населению.
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%2041%20847%20336%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.

На 2020 год 1 января - чуть более 41,8млн. чел.
Насчет 1991 ты совершенно прав. 51,4млн. и я помню эти лозунги "Нас должно быть 52 млн."
В математику умеем. В вычитание.
Я не оправдываю совок. Но обращаю внимание на эффективность альтернативы.
Что-то мы ***** делаем не так.
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23.10.2020 09:25 Ответить
Во время октябрьского еврейского переворота 1917 года ,
в Гражданской войне погибло
2 .3 миллиона человек. За 2 (два) года зпт в период с 1918 по 1920 г.г.
Кровавым царем Николаем П было подписано
за 1908 -1913 год аж 147 смертных приговора .
Смотрим исполнителей и заказчиков Голодомора 1931 -1933:
""""имена и фамилии основных действующих лиц. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс. Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. А если учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
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22.10.2020 17:26 Ответить
Про колхозы с 1929 года ничего не сказано....а расстреляно знаешь сколько было?
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22.10.2020 17:32 Ответить
Зпиляти совіцький герб ,і замість нього встановити тризуб ?
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22.10.2020 17:08 Ответить
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 6727 знаете,каким он парнем был?советских баранов любил.... и в космос летал
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22.10.2020 17:12 Ответить
ДАВНО ПОРА!
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22.10.2020 17:12 Ответить
оставьте памятник в покое. займитесь делом. герб срср им воровать вышиватно мешает.
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22.10.2020 17:16 Ответить
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3170
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22.10.2020 17:16 Ответить
Есть специалисты/ Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович .12.03.20. Но руки не доходят: Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, "если все будет хорошо", - Дробович
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22.10.2020 17:22 Ответить
Украина богатейшая на таланты страна Мира,и не только Михаил Афанасьевичем Булгаковывм или конструктором Игорем Сикорским наравне с философами Григорием Сковородой и Николаем Бердяевым...,Украина выживет....
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22.10.2020 17:23 Ответить
На металлолом разберите и все.
А то услуги "специалистов" обойдутся дороже чем строительство небоскреба на месте железной тетки.
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22.10.2020 17:25 Ответить
Почему бы не декоммунизировать самого пана Дробовича?
Он, как вылупок комуняцкого режима не имеет права на жизнь в прекрасной капиталистической Украине.
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22.10.2020 17:26 Ответить
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 6717Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 5723
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22.10.2020 17:29 Ответить
Не зачіпайте "бабу Галю" , вдіньте Їй вінка,намалюйте тризуб на щиті тай нехай стоЇть собі!!!
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22.10.2020 17:34 Ответить
Советское дерьмо во все стороны равно.... 74 года вас кормили сиим чЛенино-Сралинским пометом а сегодня Путлерским рюсским Миром...
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22.10.2020 17:40 Ответить
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 4891
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22.10.2020 17:45 Ответить
Вы хотите сказать, что у неё в руках томик сочинений Ленина?
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22.10.2020 18:05 Ответить
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3514
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22.10.2020 17:46 Ответить
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 4379
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22.10.2020 23:39 Ответить
А что означает "декоммунизация" ?
Замажут советский герб, или всё отпилят по сиськи ?
Или полный снос - тема не раскрыта.
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22.10.2020 17:58 Ответить
Як на мене, крім зпилу совецької символіки цей пам'ятник треба було б ще офіційно перейменувати і відмовитись від радянської назви "Батьківщина-мати", як варіант просто "Батьківщина" або якийсь інший. Це б додатково розірвало зв'язок з жахливим минулим.
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22.10.2020 18:06 Ответить
Розірвати цей зв´язок може тільки його цілковитий демонтаж і утилізація рештків.
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22.10.2020 18:37 Ответить
Никакое именование. Просто снести это грубое творение!
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22.10.2020 19:25 Ответить
А Вы жили в том "жахлывому" прошлом ! Я не говоря о временах сталинских репресий!
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22.10.2020 22:30 Ответить
Больше 10 лет прошло как работал в международной компании куда входила и рашка. Часто доводилось возить с Борисполя в центральный офис эту братию. Как я стебался над ними благодаря правильному направлению защитной стойки "Родины матери" , ведь от параши защищает Украину, и нужно было видеть их рожи когда проезжая мимо Печерской Лавры говорил , что здесь похоронен Князь Киевский Юрий Долгорукий основатель москвы. Народ ,словами передать невозможно диаметр их зенек и открытых от удивления ртов. Они нехрена не знают своей родословной, убогие.
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22.10.2020 18:23 Ответить
"Защитная стойка"? Это и все? Женщина держащая так высоко поднятый меч? Это не реально, не естественно, поэтому не красиво. Скорее всего рашенские похихиковали видя такое извояние.
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22.10.2020 19:24 Ответить
Всем хорошо знакома реконструкция портрета князя ордынца Андрея Боголюбского до тла сжёгшего с тучей москалей и огромной ордой славянский Киев, сделанная выдающимся антропологом М.М. Герасимовым в 40-е годы ХХ века. Эта реконструкция по реальному черепу Андрея из захоронения, согласно которой он имел облик моноголоида. В этом нет ничего неудивительно так как его отец полукровка Юрий Долгорукий был наполовину ордынец а его мать была половчанка.
Не дай соседу жить - девиз тюрских народов и ордынских московитов Залесья... Удивляться тут не приходится, борьба за чужое руськое славянское у московитов-неславян заложено с детства и... продолжается сегодня! Москали хоть млн. раз напишите "Рюриковичи мы!" - московиты останутся внебрачными бастардами, байстрюками князей мокшанских суздальских, мордовских, отпрысками тюркских татаро-монгольских ордынцев, огузов, куманов ..а не славянами русичами а значит и не русскими..
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22.10.2020 19:26 Ответить
Нелепый памятник. Женщина с мечом это абсурд. Нужно снять и поставить дружелюбный памятник. Родина-мать должна быть человечной.
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22.10.2020 19:21 Ответить
Такой?
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 6508
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22.10.2020 20:13 Ответить
Почему нелепый?!
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 3822
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22.10.2020 23:38 Ответить
А где там коммунистические символы и зачем их убирать? Герб никакой не коммунистический. Да и не надо под корень все вычищать. Можно кое-что и оставить, что хорошо выглядит и не прославляет преступления режима. Сперва меч изуродовали по требованию попов, теперь хотят продолжить... Вы просто идиоты!
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22.10.2020 20:17 Ответить
За 30 лет у нас уже было наверное с десяток "преступных режимов" !!
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22.10.2020 22:33 Ответить
Металісти залишили б порожнє місце за вихідні ...без шуму і пилі... (с) Лише дозвольте.
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22.10.2020 20:46 Ответить
Ось так треба!
Є фахівці, які готові виконати це завдання, - Дробович про декомунізацію монумента "Батьківщина-мати" в Києві - Цензор.НЕТ 2621
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22.10.2020 23:38 Ответить
Родина мать хорошо, правильно стоит - с поднятым мечом на восток- на рашку. Тогда еще скандальчик был из рашки из-за этого.Но аргументировали,что иначе туда она попой стоять будет и соответственно въежающих в Киев так встречать из-за Днепра будет.
Мечу нее коротковат- на тесак похож. Но этому есть причина - еще в брежневские времена , когда его ставили, попы настояли, что он не может быть выше креста на Лаврской колокольне.
А еще он уникален - выше чем Статуя свободы.
Герб совковый срезать и будет самое то.
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23.10.2020 00:44 Ответить
Она может просто показывать России средний палец.
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23.10.2020 03:02 Ответить
Я сама родина -мать для своей семьи и понимаю ценности отдельной семьи,народа,сообществ...Мне тоже не по нраву этот памятник .Но , понять надо то время и его ситуацию.Снести его собирались начиная с 2015 г.из самых гуманных соображений-переплавить титан на протезы инвалидам.Это самый веский довод-помочь людям. Вернули исторические названия городов,улиц,правильно!Красиво!На здоровье.Если не нравится,пиши как прежде,письмо дойдет!Не осуждать друг друга,а начинайте строить свою страну,Украину.Столько недругов вылезло в интернете-все им не по душе:кому с 86 года,кому с 91,кому с 2014 г.А где же вы были все эти годы?Зеленского ждали? Хто обделался-невістка!Так її ж дома не було,так он її свитка!Так,друзья землячки?Кто, кого больше обгадит,да?Это ваше кредо?Я помню, как журналистка из Чикаго в 14 м и позже годах, помещала в своем журнале украинских красавиц и украинскую кухню в ресторане.Типа: она любят все украинское.И осуждаем не украинское.И: "коли вже ці кияни почнуть писати українською,бо мо ще сто років пройде.."Я й пишу: вам там гарно писати та керувати, що нам робити.А ви приїздіть на Україну,спробуйте прожити на мою пенсію в 2000грн- це менше ста долларів(вам на вечерю в ресторані не вистачить,та поховайте брата,зятя з АТО та виховуйте далі діток,та батьків догляньте..Справ море і всі невідкладні.Це пишу я,жінка 70 років .А що робити молоді,талановитим ,освіченим ,але не маючим прихистку на Батьківщині...Всі,хто знає, що і як робити,починайте і робіть!Почніть з свого міста,дому,поля.На добро і на любов тратимо свою єнергію.Помогай вам БОГ! п.с.пишу на русском по привычке,меньше нервничаю,но отвечаю на том, на котором обращаются ко мне.!Слава Украине!
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23.10.2020 03:24 Ответить
Я - против. Не нужно хорошую идею доводить до абсурда.
Баба - уже часть вида Киева с Днепра. Сперва высотки уберите!
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23.10.2020 11:07 Ответить
 
 