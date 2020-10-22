ОПЗЖ для нас - намного хуже, чем оппонент на выборах, это враги Украины, - Порошенко

При полном попустительстве власти пророссийские силы вынашивают реваншистские намерения и планируют зайти в местные советы в южных и восточных областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Возможно, не все избиратели понимают - не хочу обидеть простых людей, но верхушка Оппоплатформы - это недруги Украины, это пятая российская колонна. И на их же каналах вы можете видеть, как они ползают перед Путиным, руку ему целуют - злейшему врагу Украины", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" добавил: "единую проукраинскую политическую силу, парламентскую оппозицию, способную бороться с Россией, ОПЗЖ остервенело атакует, начиная с меня лично и всю нашу команду по приказу своего московского "верховного главнокомандующего".

"Слуга народа" уже заявил о том, что они будут на востоке формировать коалицию с ОПЗЖ", - напомнил пятый президент Украины.

Опросы общественного мнения четко демонстрируют, что "Европейская Солидарность" станет практически единственной политической силой, которая гарантированно проходит в Запорожский областной и городской советы, - добавил Порошенко.

"Поэтому не упустите свой голос, не дайте распылить его на любые другие политические проекты. Потому что вы думаете, что вы не будете голосовать за них, а на самом деле ваш голос пойдет ОПЗЖ или "Слугам". Мы - ядро, вокруг которого объединяются проевропейские патриотические силы во всех областях востока и юга Украины. Так есть в Харькове, в Одессе, так и в Запорожье - здесь наша мощная, сильная проукраинская команда", - отметил пятый Президент.

"Наши кандидаты - это профессиональные управленцы, кандидаты наук, аграрии, ветераны АТО, волонтеры, общественные деятели, меценаты, врачи - и среди них нет клоунов", - подытожил Порошенко.

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