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ОПЗЖ для нас - намного хуже, чем оппонент на выборах, это враги Украины, - Порошенко

ОПЗЖ для нас - намного хуже, чем оппонент на выборах, это враги Украины, - Порошенко

При полном попустительстве власти пророссийские силы вынашивают реваншистские намерения и планируют зайти в местные советы в южных и восточных областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Возможно, не все избиратели понимают - не хочу обидеть простых людей, но верхушка Оппоплатформы - это недруги Украины, это пятая российская колонна. И на их же каналах вы можете видеть, как они ползают перед Путиным, руку ему целуют - злейшему врагу Украины", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" добавил: "единую проукраинскую политическую силу, парламентскую оппозицию, способную бороться с Россией, ОПЗЖ остервенело атакует, начиная с меня лично и всю нашу команду по приказу своего московского "верховного главнокомандующего".

"Слуга народа" уже заявил о том, что они будут на востоке формировать коалицию с ОПЗЖ", - напомнил пятый президент Украины.

Опросы общественного мнения четко демонстрируют, что "Европейская Солидарность" станет практически единственной политической силой, которая гарантированно проходит в Запорожский областной и городской советы, - добавил Порошенко.

"Поэтому не упустите свой голос, не дайте распылить его на любые другие политические проекты. Потому что вы думаете, что вы не будете голосовать за них, а на самом деле ваш голос пойдет ОПЗЖ или "Слугам". Мы - ядро, вокруг которого объединяются проевропейские патриотические силы во всех областях востока и юга Украины. Так есть в Харькове, в Одессе, так и в Запорожье - здесь наша мощная, сильная проукраинская команда", - отметил пятый Президент.

"Наши кандидаты - это профессиональные управленцы, кандидаты наук, аграрии, ветераны АТО, волонтеры, общественные деятели, меценаты, врачи - и среди них нет клоунов", - подытожил  Порошенко.

Также читайте: Апелляционный суд 29 октября рассмотрит приостановление решения о взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу Суркисов

Автор: 

Порошенко (19584) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+22
А для зебів оппи то союзники в боротьбі проти Порошенка.
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22.10.2020 16:54
+19
Неужели ещё есть кто-то, до кого это до сих пор не дошло?
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22.10.2020 16:56
+17
Не сворачивай с темы. До тебя не дошло, что ОПЗЖ - враги?
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22.10.2020 16:59
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Страница 3 из 3
Одно дело говорить, другое дело делать!
Помнится всех пугали ширкой Янык-Тимошенко, а на деле получилась Янык-Ющ (с кумом Порошенко в команде).
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22.10.2020 19:27 Ответить
нє, коаліція вийшла овощ+мороз+коммі, і потім, з достроковим розпуском парламенту. Не бреши.
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23.10.2020 00:04 Ответить
За свою жизнь, кацапик. Фошистов забыл. Да и смерть кацапам в Украине.
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22.10.2020 17:52 Ответить
анекдот про солнце и Брежнева напомнить? Так вот пошел нафиг Леонид Ильич я уже на западе..
Но я не понял, ты тоже порохоботом стал? Купили или запугали?
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22.10.2020 17:57 Ответить
Расследование радиосвобода о том, как Петро помог Виктору и его шалаве Марченко работать в Украине не только на канале СТБ.

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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22.10.2020 17:53 Ответить
******* Радіо свобода і Українська правда - придворні сайти на утриманні коломойського. Я їм про це написала, за що мене забанали назавжди. Не вірте їм.
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22.10.2020 18:03 Ответить
Більше того, окрім, як в заголовку в цьому "розслідуванні" не наведено жодних фактів бізнес-звязків Порошенка і Медведчука. Мало того, там є очевидна брехня: жодна труба в Україні (ні під газ, ні під нафту чи нафтопродукти) не знаходиться в приватній власності: їхніми власниками є держава. Досі. Як би того не вимагали інвестори, перш за все західні, і справжні. А не **********.
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23.10.2020 00:18 Ответить
Не думаю, що слуги набагато кращі за опзж. Просто вони намагаються приховати свою антиукраїнськістъ, а опзж ні. І ті, і інші - смерть для України.
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22.10.2020 18:00 Ответить
"Слуга народа" уже заявил о том, что они будут на востоке https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video", - напомнил пятый президент Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3226431

Я как-то пропустил это заявление. Это полный П. Там Слуга народа заявляет что они неизбежно будут объединяться с ОПЗЖ и категорически против объединения с ЕС.
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22.10.2020 18:04 Ответить
А що ж ти їх 5 років пестив?
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22.10.2020 18:12 Ответить
Учитывая то, что опзж это движущаяся сила ***** в Украине, которая ведёт Украину в новый совок, надо Петр Алексеевич, не только концертные залы создавать, но и вложить деньги в создание музея ссср, показав куда приводят мечты про шару от хороших узурпаторов.
Наблюдаю как среди некоторого безграмотного народа за пятьдесят и их не побоюсь этого слова - зелёных отпрысков муссируется по сетям до слез ностальгия о ушедшем совке, а на самом деле золотом времени безграничной власти партийной верхушки на фоне тотальной нищеты народа.
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22.10.2020 18:19 Ответить
Беріть свої гроші і створюйте, що вважаєте за потрібне. Порошенко в вас забувся спитати, що йому будувати. Поради давайте своєму зеленському.
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22.10.2020 23:27 Ответить
Порошенко під час свого президентства висловлював проукраїнські погляди, та бажав підйому національної гідності, щоб це спрацювало необхідно викривати всю суть кремлівської пропаганди та розповідати справжню історію радянського союзу, для цього створювати інформаційні джерела... А Зеленський не мій.
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23.10.2020 11:42 Ответить
В совок многие хотят, потому, что там думать не надо было. За тебя решали, куда в сад, школу, вуз, на завод или фабрику. Коммуналка доступная, голова особо не болела. Люди жили на относительно небольшие, но комфортные зарплаты и особо никто не высовывался, по принципу аль-два и их это устраивало. В нынешнее время свою жизнь надо брать в свои руки, а это многих как напрягает.
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23.10.2020 14:38 Ответить
Кто желает в совок, ну это те кто выжил из ума и тепло его вспоминает потому, что был здоров и молод, и также их дети обманутые родителями про райскую спокойную жизнь при совке. Также мечтают о совке приближенные до корыта и дефицитов, а дефицитом было всё. Простой люд, чтобы покушать колбаски и голландского сыра должен был пол дня в очередях постоять плюс тотальный дефицит других товаров. За коврами надо съездить в Молдавию, за обоями в Ленинград. Любители стабильной нищеты вот электорат рвущейся до безграничной власти мафии.
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23.10.2020 15:30 Ответить
Лишь треть из 22 судей, уличенных в преследовании активистов Евромайдана, лишились своих должностей. Как минимум полдесятка судей вообще избежали ответственности.
Коротко о патриотизме Порошенко, которым он любит играть перед каждыми выборами.
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22.10.2020 18:31 Ответить
И эта треть вернулаь при зечмо!
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22.10.2020 19:00 Ответить
Это вам статистика по состоянию на 2016 год, статья - https://protocol.ua/ua/proshlo_dva_goda_posle_revolyutsii_dostoinstva_sudi_maydana_chto_s_nimi_informatsiya_o_privlechyonnih_k_otvetstvennosti_po_dannim_vsyu/
Так что методичка шоко-фабрики сново промахнулась мимо.
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22.10.2020 19:23 Ответить
А вобщем? За 2015- 2018? И сколько венулось за 2019-2020?
Так кто лоханулся? И причем статья?! Статистику смотри,зебильное!
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22.10.2020 19:37 Ответить
ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2739Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.
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22.10.2020 18:45 Ответить
Молодец Пеця...а почему дал повод им распустить языки??? Это не Коломойский с который в 14 боялся ***** и составлял конкуренцию тебе....это враги которых надо было беспрощадно уничтожить...а если не уничтожил, то не надо было давать повод им распускаить языки...почаще на острова ездить отдыхать
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22.10.2020 19:06 Ответить
Це за зеленського вони ''распустили языки'', а за Порошенка мовчали, або взагалі втекли. Як же часто їздив Порошенко відпочивати на островах? Один раз за 5 років? Щоб в вас ваш брудний язик відсох, сволото.
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22.10.2020 23:22 Ответить
опжопники-гниды редкие, только почему порох за пять лет не опустил ни одного зажопника? Почему мертвучук до сих пор на свободе и при порохе был переговорщиком в Минске?
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22.10.2020 19:11 Ответить
Он их как должен был "опустить"? В душевой? Или Медведчука булавой огреть?
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22.10.2020 21:41 Ответить
Як варіянт.
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22.10.2020 22:49 Ответить
Петя! А чому пять років тому ти їх не знищив?! Двурушний ти Петя. Хоча правда, блок ЗАЖОПу це ворг України і їх теба знищити. Але скоріше це буде під час четвертого Майдану очищення, Коли прийдеться тіло України очищати від зарази регіоналів хірурічним методом, вирізати і викидати метастази руського міра а вирізи припалювати.
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22.10.2020 19:38 Ответить
Ще один ідіот. Як в демократичній країні когось можна знищити по політичних мотивах? Тим більше, що їх чути не було за Порошенка, а саме зараз вони зрозуміли, що зелена влада - споріднена з ними антиукраїнська влада.
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22.10.2020 23:18 Ответить
Не согласен, они равноценны!
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22.10.2020 19:43 Ответить
От части, это заслуга Петра Алексеевича.
Договорняк имел со своими коллегами? Имел.
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22.10.2020 20:06 Ответить
я всю свою бригаду..всех знакомых уже тушу как оно есть и где враги..но они тупые...я надеюсь.либо следующие 4 года не то что моя страна..мы подохнем ... я сам уже не доживу..я устал...
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22.10.2020 20:10 Ответить
Скаженійте дебіли! Сьогоднішнє фото

ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5805
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22.10.2020 20:55 Ответить
Сознание дебилов это делается одним росчерком пера.
Причём даже при отсутствии монобольшинства.
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22.10.2020 21:29 Ответить
А это, ненароком, не тот ли Петро Лексеич Порошенко, который в 1998 году у Медведчука прикупил себе депутатский мандат в Раду от СДПУ(о)?
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22.10.2020 21:20 Ответить
Давай пруфы про покупку мандата у медведчука.
На маразм дебилов нет отвечаю.
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22.10.2020 21:54 Ответить
На сей счёт пруфы нужны только лишнехромосомным. Те, кто жил в Украине во второй половине 1990-х, знают, что тогда СДПУ(о) была на подъёме, даже рядовое членство в ней давало преимущества, а потому стоило денег, не говоря уже о проходном месте в списке на выборах в Раду, рулил в ней Медведчук.
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23.10.2020 00:42 Ответить
Это пруфы???!!
Да ты и сейчас не живёшь в Украине как и большинство зебилов. В политическом смысле конечно.
ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1755
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23.10.2020 06:24 Ответить
Ну ты имбецил, видать, протравленной бульбы объевшийся:
во-первых, не поддерживать Порохатого Барыгу не означает быть сторонником ЗЕлёносопельного БлаЗЕня;
во-вторых, себе-олигофрену ответь, как приведённые тобою факты стыкуются с тем, что депутатом ВР в 1998 году Порохатый был избран 11-м номером в списке СДПУ(о) Медведчука(?);
в-третьих, нынешние события в Белоруси куда более интереснее и судьбоноснее для белорусов конечно, чем история получившего заслуженный пендель на президентских выборах 2019 года "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыги, который белорусу должен быть до жопы.
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23.10.2020 07:36 Ответить
Типичная логина дебилов. Неважно за кого они.
Пруфы я так и не увидел.
А по поводу Беларуси так вы являетесь наглядным пособием, как благодаря тупому обыдляченному большинству, полностью нивелируются и унижаются подвиги активного меньшинства.
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23.10.2020 07:49 Ответить
Да и хрен тебе радый, шо ты там что-то не увидел. Это наяву видели жители Украины во второй половине 90-х.
Подчинение меньшинства большинству - основополагающий принцип демократии. Как говаривал увековеченный на пятифунтовой купюре сэр Уинстон Черчилль: "Демократия - плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало"©. А упоротыми, тупорылыми, гарантированно садящимися голыми жопами в лужу, идиотами являются именно те "активисты", которые не учитывают вышеупомянутый основополагающий принцип демократии - это ж как сцать против ветра.
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23.10.2020 08:11 Ответить
Что лишний раз подтверждает, что демократия не для дебилов.
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23.10.2020 08:26 Ответить
Демократия для всех. А если в отдельном государстве большинство обыдлилось и дебилизовалось, то виноваты это допустившие правящие элиты. Такие элиты вместе со всеми фамилиями не грех и на столбах развесить - в назидание грядущим поколениям.
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23.10.2020 08:47 Ответить
Прекрасный экземпляр обыдляченного дебила!
Ратует за то, чтоб всю ненишнюю элиту развесить на столбах, обвиняет Пороха в том, что не посадил всех украинофобов. А главное при этом воспевает принципы демократии
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23.10.2020 08:53 Ответить
В отличие от тебя-дурня, я не берусь судить ни Бацьку, ни белорусов:
- с одной стороны, несомненная Бацькина заслуга в том, что в Рейтинге стран мира по уровню процветания (The Legatum Prosperity Index) от британского аналитического центра The Legatum Institute за 2019 год из 167 государств Беларусь заняла 73-е место, тогда как Украина - 96-е и это дорого стоит;
- с другой стороны Бацька лишил белорусов права выбора, поставил перед дилеммой по Достоевскому: "Тварь ли я дрожащая или право имею..."©.
Я не могу выбирать за белорусов, потому что знать - это одно, а чувствовать на собственной шкуре - совсем другое. И если белорусы ошибутся, то на ихних глазах под восторженный хохот Западных демократий в металлолом загремят "БелАЗ", "МАЗ", трактор "Беларус", "Атлант", "БелШина" и многое из того, что уже безвозвратно исчезло и продолжает исчезать в Украине.
Тебе-дурню Порохатый Барыга "Рошеновских" леденцов пригоршню на халяву насыпал, чи шо?
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23.10.2020 09:34 Ответить
Типичная тактика спрыгивания зебилов, когда их прижали - "в отличии от тебя...", "Бацька..."
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23.10.2020 09:53 Ответить
Твой куцый умишко способен кого-то прижать???
Не льсти себе, ущербный.
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23.10.2020 12:29 Ответить
Ну свой ущербный ум ты прекрасно продемонстрировал
ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3499
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23.10.2020 12:35 Ответить
Ты не отвлекайся! Давай про то, ка Магучий Пунит опустил пиндосов!

https://censor.net/ru/user/476865

Какие-такие "акустические атаки"? Помпею не в курсе - пиндосские дипломаты почувствовали некую тяжесть от того, что на них положили большой и толстый.
https://censor.net/ru/comments/locate/3226258/019214ac-96d5-7090-be62-6c13ed2075c7
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23.10.2020 09:25 Ответить
Ты как прилипший к жопе банный лист.
********** Злобного Карлика - ну так выцеловывай ему жопу, не ********** - втыкай пендели, кто тебе не даёт.
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23.10.2020 09:40 Ответить
Шо ОЙкаешь? Нахлобучили?
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23.10.2020 10:43 Ответить
Галимый плагиат.
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23.10.2020 10:58 Ответить
"Шо ОЙкаешь? Нахлобучили?"
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23.10.2020 11:34 Ответить
Щас ты расскажешь, Петр Алексеевич, ведь ты прослыл очень честным и незапятнанным политиком.
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22.10.2020 21:21 Ответить
Що було то було, а може й ні!
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22.10.2020 22:19 Ответить
Порошенко ПРЕЗИДЕНТ, а зелена жаба-- блазень, і буде ним ЗАВЖДИ!
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22.10.2020 22:23 Ответить
Порошенко - президент бандоолігархії, яку він плекав і охороняв.
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23.10.2020 13:31 Ответить
І хто в цьому винен, не знаєш, Петре?
- не розігнав, не посадив, то чого тепер репетуєш?
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22.10.2020 22:45 Ответить
Якби Прошенко розганяв і саджав, хто б в демократичному світі став на допомогу і захист України? У вас є мозок в голові, чи тільки зелена пліснява?
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22.10.2020 23:13 Ответить
Порошенко не має розганяти і саджати, цим мають займатись поліція і суди. Ворюг мають ловити і саджати, але в нас немає ні поліції, ні судів, є обслуга грошових мішків.
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23.10.2020 13:34 Ответить
Саме так. Його завдання призначати тих хто повинен "розганяти і саджати" і міняти якщо справа не рухається чи саботується.
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23.10.2020 16:33 Ответить
Татишо? Порошенко не загравав з колаборантами? Не він призначав суддів та прокурорів? Не під його керівництвом СБУ працювала? НЕ він не подавав законів щодо .... (дописати потрібне)?
-Отож ...
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23.10.2020 16:30 Ответить
Хотелось бы спросить у Петра Алексеевича , что ж он такой умный только сейчас про ОПЗЖ заговорил ? Ведь эта партия Медведчука при нем расцвела буйным цветом . Сегодня он " патриот " , а пять лет Медведчука в упор не замечал
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22.10.2020 23:37 Ответить
Ага, при том количестве дебилов-малороссов, прям таки расцвела только при Порохе...
Дебилы схавают....
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23.10.2020 06:28 Ответить
хоть порошенко и вор, но мысль высказал правильно... хватило бы теперь ума у зеленского хоть что-то сказать по поводу оппожопного блока... заблокировать работу путем ареста этих передастов или же иным путем, позволяющим эффективно устранить или ликвидировать антиукраинскую силу в Раде...
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23.10.2020 06:32 Ответить
хоть порошенко и вор, но мысль высказал правильно...

Хорошо сказал, чисто наш менталитет
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23.10.2020 09:33 Ответить
Среди меня изящно и элегантно бытует куртуазное мнение, шо если сравнивать два гавна:
- гавно ПЁС под предводительством гавнюка Порошенки;
- гавно ОПЗЖ под предводительством гавнюка Медведчука,
то второе гавно, конечно же, по-гавнистей будет. Но от этого первое гавно не перестаёт быть гавном.
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23.10.2020 07:46 Ответить
Ты не отвлекайся! Давай про то, ка Магучий Пунит опустил пиндосов!

https://censor.net/ru/user/476865

Какие-такие "акустические атаки"? Помпею не в курсе - пиндосские дипломаты почувствовали некую тяжесть от того, что на них положили большой и толстый.
https://censor.net/ru/comments/locate/3226258/019214ac-96d5-7090-be62-6c13ed2075c7
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23.10.2020 09:27 Ответить
https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-v-berdyanske-obedinilas-s-za-majbutne-i-oppoblokom.htm ну вот оно и случилось, чего и следовало ожидать
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23.10.2020 08:34 Ответить
Дебілам хоч в очі сци!
ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7912
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23.10.2020 08:47 Ответить
Вороги України мафіозно-олігархічні клани, які розквітли і вкрай знахабніли при владі Порошенко.
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23.10.2020 13:29 Ответить
Куди веде жопоблок Україну?
(Московія від свої планів ніколи не відмовляється, лише відкладає на кращі часи)
https://zn.ua/POLITICS/v_edinoy_rossii_posle_vstupleniya_ukrainy_v_tamozhennyy_soyuz_namereny_pereselit_v_sibir_7_mln_ukrai.html Представитель правящей российской партии «Единая Россия» пояснил, что ждет украинцев после присоединения к Таможенному союзу - переселение в Сибирь. Для этого уже разработали специальную программу «Ермак 2.0»

(хто до сього часу учаснків Майдану називає "майдануті", то хай познайомиться, від чого вони врятували цих недолугих)
Що чекає на новому місці любітєлєй усскага міра?
ОПЗЖ для нас - набагато гірше, ніж опонент на виборах, це вороги України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3168
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23.10.2020 16:23 Ответить
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