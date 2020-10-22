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Проект Без цензуры: "Слуги" на фронте. Как Зе-десант на Донбассе высадился. ВИДЕО

Как "Слуги народа" показушно ездили на фронт и получали на орехи от волонтеров-патриотов и неравнодушных граждан - сегодня в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Отряд особого назначения "Зе-депутат" за несколько дней до выборов отправился на Донбасс - поговорить о жизни с местными и военными. Ведь как еще сделать так, чтобы накануне выборов удовлетворить и проукраинскую аудиторию и лайт-вату, то есть сесть на два стула одновременно?

Итак, вблизи фронта зеленый десант столкнулся с правдой жизни и настоящим отношением людей, которые уже седьмой год защищают Украину с февраля российского врага.

Что вышло из поспешного пиар-визита? Что услышали "Слуги народа" на Донбассе? И почему вероятные ожидания существенно отличались от реальности?

А что вы думаете об этом вояже? Делитесь мыслями в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на обновление "Без цензуры"!

Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. И здесь ничего личного - только факты.

Автор: 

цензура (1337) Донбасс (26955) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+22
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 1838
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22.10.2020 17:28
+20
"Ковнокоммандующего" не хватает для комплекта

Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7474
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22.10.2020 17:07
+15
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7107
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22.10.2020 18:01
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Прибыли ловить бабочек...
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22.10.2020 17:05 Ответить
"Ковнокоммандующего" не хватает для комплекта

Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7474
показать весь комментарий
22.10.2020 17:07 Ответить
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 7107
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22.10.2020 18:01 Ответить
туфта.
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22.10.2020 17:19 Ответить
Проєкт Без цензури: "Слуги" на фронті. Як Зе-десант на Донбасі висадився - Цензор.НЕТ 1838
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22.10.2020 17:28 Ответить
Интересують, а кроме удостоверения УБД ещё какие-то медальки вручать будут, ну примером, "За взятие Константиновки", "За защиту Краматорска"?
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22.10.2020 18:32 Ответить
Да, "сражался ли ты на Малой земле или отсиживался в окопах Сталинграда".
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22.10.2020 21:32 Ответить
0:46 - емоційно.
Але подібне, до речі, ще більш емоційно, висказували й Петру Олексійовичу.
А слід просто урізати пенсіх "совкам"-відставникам, що не воювали , а частіше взагалі служили десь на просторах Орди і лише "дослужували"(тупо дармоїдствували) в Україні, та добавити реальним бійцям.
До речі, Буткевич сам, не сильно служив і не сильно українець)) це щоб вишивата тут не лопала від щастя.
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22.10.2020 19:14 Ответить
розтсріляти всю цю гидотну сотню або ні послати в Авдіївку на передок без зброї на ніч або дві чи краще три....
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22.10.2020 19:48 Ответить
ну прям "бабетта идёт на войну" ))
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22.10.2020 20:39 Ответить
Странно: Раду предлагают сократить на 150 депутатов, а на Донбасс поехало всего 120...(с)
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22.10.2020 22:39 Ответить
 
 