Проект Без цензуры: "Слуги" на фронте. Как Зе-десант на Донбассе высадился. ВИДЕО

Как "Слуги народа" показушно ездили на фронт и получали на орехи от волонтеров-патриотов и неравнодушных граждан - сегодня в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Отряд особого назначения "Зе-депутат" за несколько дней до выборов отправился на Донбасс - поговорить о жизни с местными и военными. Ведь как еще сделать так, чтобы накануне выборов удовлетворить и проукраинскую аудиторию и лайт-вату, то есть сесть на два стула одновременно?

Итак, вблизи фронта зеленый десант столкнулся с правдой жизни и настоящим отношением людей, которые уже седьмой год защищают Украину с февраля российского врага.

Что вышло из поспешного пиар-визита? Что услышали "Слуги народа" на Донбассе? И почему вероятные ожидания существенно отличались от реальности?

А что вы думаете об этом вояже? Делитесь мыслями в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на обновление "Без цензуры"!

Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. И здесь ничего личного - только факты.