Проект Без цензуры: "Слуги" на фронте. Как Зе-десант на Донбассе высадился. ВИДЕО
Как "Слуги народа" показушно ездили на фронт и получали на орехи от волонтеров-патриотов и неравнодушных граждан - сегодня в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Отряд особого назначения "Зе-депутат" за несколько дней до выборов отправился на Донбасс - поговорить о жизни с местными и военными. Ведь как еще сделать так, чтобы накануне выборов удовлетворить и проукраинскую аудиторию и лайт-вату, то есть сесть на два стула одновременно?
Итак, вблизи фронта зеленый десант столкнулся с правдой жизни и настоящим отношением людей, которые уже седьмой год защищают Украину с февраля российского врага.
Что вышло из поспешного пиар-визита? Что услышали "Слуги народа" на Донбассе? И почему вероятные ожидания существенно отличались от реальности?
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Але подібне, до речі, ще більш емоційно, висказували й Петру Олексійовичу.
А слід просто урізати пенсіх "совкам"-відставникам, що не воювали , а частіше взагалі служили десь на просторах Орди і лише "дослужували"(тупо дармоїдствували) в Україні, та добавити реальним бійцям.
До речі, Буткевич сам, не сильно служив і не сильно українець)) це щоб вишивата тут не лопала від щастя.